طريقة عمل كريم الجرجير لتطويل الشعر ومنع سقوطه وتكثيفه

كريم الجرجير ، من أهم الكريمات التي تستخدم في علاج مشاكل الشعر، حيث يعمل على تطويل الشعر وتكثيفه، وهو من أنواع الكريمات الطبيعية التي تغذي الشعر من جذوره وتقوية، وتعالج مشاكل سقوطه، وهو سهل التحضير في المنزل وتستطيع أي سيدة إعداده بكل سهولة في أقل وقت ممكن، وبأقل مجهود، لأن مكوناته بسيطة ومتوفرة في كل سوبر ماركت أو هايبر أو في الأسواق، ومن أهم مكونات هذا الكريم الجرجير الذي يحتوي عناصر غذائية كبيرة للبشرة والشعر، حيث يحتوي على فيتامين (أ) وفيتامين (ج) ويحتوي على كثير من المعادن مثل الفوسفور والحديد والزنك والكالسيوم، ويعتبر مفيد لمرضى الصدر، والسكر، والقلب، والغدة الدرقية، والكبد، ويعمل على منع تساعد الشعر، وهناك الكثير من الكريمات الطبيعية المفيدة للبشرة والشعر ومنها، كريم الحلبة والكركم، وكريم البقدونس، وكريم الأساس الطبيعي، وكلها كريمات ذات فاعلية كبيرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الجرجير لتطويل السعر وتكثيفه بالمنزل بأبسط الخطوات.

مكونات كريم الجرجير للشعر

يحتوي هذا النوع من كريمات الشعر على المكونات البسيطة التالية:-

حزمة من نبات الجرجير الطازج.

كمية مناسبة من الماء.

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الجرجير لتطويل الشعر وتكثيفه ومنع سقوطه من خلال إتباع الخطوات التالية:-

نقوم بوضع كمية مناسبة من الجرجير، مع كمية مناسبة من الماء، ثم نقوم بخلطهم مع بعضهم البعض بالخلاط الكهربائي. بعد القيام بعملية الخلط نقوم بتصفية الخليط، ونضع علية ملعقة زيت الزيتون. نقوم بدهن الشعر من الجذور وحتى الأطراف، وندلك فروة الرأس، ثم نقوم بتغطيتها بكيس من البلاستيك. نترك الخليط على الشعر لمدة 60 دقيقة، ثم نقوم بشطفه، ونكرر هذه الطريقة مرة كل أسبوع.

فوائد كريم الجرجير للشعر

يوجد العديد من الفوائد التي يحتوي عليها الجرجير للشعر ومن أهمها ما يأتي:-