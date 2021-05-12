طريقة عمل كحك الزبادي: بطريقة سهلة وبسيطة سوف تعجبكم لعام ٢٠٢١

طريقة عمل كحك الزبادي من الطرق المميزة التي يندر القيام بعملها لأنها مختفية عن الأنظار، لكن هذه الطريقة جميلة جداً وسهلة وبسيطة سوف تنال اعجابكم عند القيام بتحضيرها، وتتكون هذه الطريقة من مكونات قليلة وغير مكلفة مثل بقية المخبوزات المختلفة، ويمكن تشكيل هذه العجينة على حسب رغبة كل شخص حيث أنها لا تقتصر على شكل معين ولكن بنفس المقادير وخاصة الزبادي، وهذا النوع من الكحك هش ولذيذ ويمكن تناوله في أي وقت وتستطيع تناوله مع كوب الشاي أو الحليب، ومن خلال موقع ثقفني سوف نتحدث عن مكونات كحك الزبادي وخطوات تحضيره بالتفصيل.

مكونات عمل كحك الزبادي

يتكون كحك الزبادي من مكونات قليلة وفي مقدرة الجميع وهذه المكونات هي كما يلي:

5 أكواب من الدقيق.

نصف كوب من السكر البودرة.

2 كوب ونصف من السمنة.

كوب من الزبادي.

٣ ملاعق كبيرة من القشطة.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من ريحة الكحك.

عجوة.

طريقة الإعداد والتحضير

طريقة تحضير هذا الكحك ليست جديدة ولكنها مميزة ونادرة سوف نتعرف عليها الآن وهي كما يلي: