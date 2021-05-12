طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالشوفان بثلاث مكونات فقط وبدون فرن صحية وشهية جدا

كيكة الشوكولاتة بالشوفان ، من أنواع الكيك اللذيذ والشهي والصحي والمفيد الذي يعشقه الصغار والكبار والمحبب والمفضل لديهم. كما أن هذه الكيكة مفيدة جدا لمتبعي الحمية الغذائية، حيث تشعر بالشبع والامتلاء مما تساعد على فقدان الوزن وعدم السمنة، نظرا لاحتوائها على الشوفان. وتتميز كيكة الشوكولاتة بالشوفان بقيمتها الغذائية العالية، نظرا لاحتوائها على الشوكولاتة والشوفان المعروف بفائدتهم الصحية لجسم الإنسان، واللذين يحتويان على العناصر الغذائية العديدة كالبروتينات والفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية. كما يعمل الشوفان والشوكولاتة على مد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، وتعزيز صحة القلب فيقل الكوليسترول، ويخفض ضغط الدم، وتعزيز صحة الجلد والبشرة، وتقليل الإمساك، والوقاية من الإصابة بالسكري، والتقليل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. كما تعمل الشوكولاتة على تحسين المزاج فتقلل من الشعور بالاكتئاب، مما تشعر الأفراد بالسعادة. كما تتميز هذه الكيكة بسهولة تحضيرها فلا تتطلب وقت ولا مجهود وتصنع بدون فرن، ومكوناتها بسيطة فتتكون من ثلاث مكونات فقط. وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي تحضرها لأفراد أسرتها وإسعادهم، لمذاقها الخاص والمميز الذي لا يوصف، ولما لها من فوائد جمة. كما يمكنكم تجربة كيكة الشوكولاتة والاستمتاع بمذاقها اللذيذ والرائع مع جميع أفراد الأسرة في جو ملئ بالبهجة والسعادة. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات كيكة الشوكولاتة بالشوفان وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل.

مكونات كيكة الشوكولاتة بالشوفان

تتكون كيكة الشوكولاتة بالشوفان من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

200 جم شوكولاتة مقطعة قطع صغيرة.

400 مل حليب جوز الهند ومن الممكن استبداله بالحليب العادي أو الكريمة الثقيلة (في حالة استخدام الحليب العادي نستخدم 300 مل).

200 جم دقيق الشوفان سريع للتحضير.

مقادير خليط التغطية

80 جم شوكولاتة بار مقطعة قطع صغيرة.

50 مل حليب جوز الهند الساخن أو كريمة مخفوقة.

للتزيين

رقائق شوكولاتة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على كيكة الشوكولاتة بالشوفان بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية وصحية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نضع حلة على نار متوسطة ونضيف إليها الحليب ونقلبه باستمرار حتى يسخن.

نضع قطع الشوكولاتة في وعاء ونسكب عليها حليب الجوز الهند الساخن ونقلبهم جيدا حتى تذوب الشوكولاتة ويتجانس الخليط.

نضيف الشوفان ونخلطهم جيدا حتى تمتزج المكونات.

نحضر قالب سهل الفك مقاس 15 سم ونضع فيه ورق خبز وندهنها بالزيت، ثم نسكب فيها خليط الشوكولاتة بالشوفان ونوزعه جيدا، ثم نغطي القالب بكيس بلاستك ونضعه في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات.

بعد مرور ثلاث ساعات نخرج القالب من الثلاجة ونفكه من الكيكة ونضعها جانبا.

نحضر وعاء ونضيف إليه شوكولاتة بار قطع ونسكب عليها حليب جوز الهند الساخن ونتركه لمدة دقيقتين، ثم نقلب جيدا حتى تذوب الشوكولاتة.

نسكب الشوكولاتة فوق الكيكة ونوزعها جيدا ونغلف بها الكيكة من جميع الجوانب، ثم ندخل الكيكة في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تتماسك الشوكولاتة.