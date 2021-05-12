طريقة عمل صابونة العسل الطبيعي لترطيب وتبييض الوجه وفوائد أخرى عديدة

صابونة العسل الطبيعي ، تتكون من مكونات طبيعية بنسبة كبيرة وتحتوي على العديد من الفوائد التي لا حصر لها فهي من أفضل الوسائل للعناية بالبشرة، والعسل بشكل عام مفيد جدا للبشرة وللشعر وعند استعماله كغذاء، ومن هذه الفوائد أنه يحارب الالتهابات والحروق ويعمل على ترطيب البشرة وعند استعمال صابونة العسل والمداومة عليها يوميا ستحصلين على أفضل النتائج لترطيب البشرة وكذلك صابونة العسل تعمل على تنظيف المسام وإزالة الشوائب التي عليها وتعمل أيضا على تبييض البشرة و ازالة الندبات التي على الوجه والصابون الطبيعي بشكل عام يعد من أفضل وأأمن الوسائل للعناية بالبشرة، فهناك عدة وصفات للصابون الطبيعي تساعد على العناية بالبشرة بشكل آمن نظرا لأنها تتكون من مكونات طبيعية ولا تحتوي على أية مواد كيميائية تهيج البشرة ولا اية مواد حافظة مثل صابونة الأرز التي تعمل على تنقية البشرة وتصفيتها فهي تعطي الوجه جميع الفوائد والفيتامينات التي تكون في الأرز وأكثر الناس استعمالا للأرز في وصفات التجميل هم الاسيويين لذلك تكون بشرتهم صافية ونقية وكذلك صابونة الخيار التي تعمل على ترطيب الوجه فإن الخيار وحده بدون اي اضافات يكون مرطب جيد للوجه وكذلك صابونة الموز التي تنشط خلايا البشرة و صابونة القهوة و صابونة الشوفان وكذلك صابونة الجرجير التي تكثف الشعر وتعالج بصيلات الشعر من الجذور وتحفز نموه من جديد فكلها وصفات طبيعية بنسبة كبيرة وآمنه ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد وسنقدم لكم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل صابونة العسل الطبيعي لتبييض وترطيب الوجه.

مكونات صابونة العسل الطبيعي

مكونات صابونة العسل سهل ولا يتطلب الحصول عليها أدنى جهد وهى كالتالي:

صابونة جلسرين.

2 ملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي.

ملعقة من شمع النحل.

نصف ملعقة من رائحة الورد (الرائحة حسب الرغبة).

طريقة التحضير

طريقة تحضير الصابونة سهلة وبسيطة وهى كالتالي: