كيكة النسكافيه الباردة بدون فرن سهلة و سريعة التحضير في 10 دقائق

كيكة النسكافيه الباردة ، من الكيكات سريعة التحضير في المنزل بمكونات بسيطة بدون استخدام البيض وبدون استخدام فرن ستقومين بإعداد كيكة النسكافيه الباردة بدون فرن سهلة وسريعة التحضير في 10 دقائق بمكونات بسيطة والنتيجة ستبهرك وستنال إعجاب أطفالك، بعد أن تقدمي لهم ألذ كيكة نسكافيه بطبقات لذيذة من الكريمة الاقتصادية اللذيذة تابعوا مقالتنا.
أول طبقة من كيكة النسكافيه، هي طبقة البسكويت المغموس بخليط سائل الحليب والقهوة سريعة الذوبان إليك مكونات كيكة النسكافيه الباردة:
- 2 باكيت ونصف من بسكويت أولكر بسكويت الشاي.
- كوب حليب.
- ملعقة نسكافيه كبيرة .
قومي بتقليب النسكافيه مع الحليب السائل، وغمس قطع البسكويت بها ورصها في صينية التقديم طبقة أولى، ونقومي بتحضير الطبقة الثانية طبقة كريمة كيك النسكافيه البارد.كريمة كيكة النسكافيه
- نصف كوب من الزبدة .
- كوب من الدقيق.
- لتر من الحليب السائل .
- ملعقة من الفانيليا .
- كوب من السكر.
قومي بتقليب الدقيق مع الزبدة حتى يعطي ناكهة علي نار هادئة، ثم أضيفي الحليب السائل والفانيليا والسكر واستمري في التقليب حتى تمتزج مكونات الطبقة الثانية من كيكة النسكافيه، واتركيه يغلي مدة دقيقتين، ثم أرفعيه من علي النار.
ثم ضعيه علي طبقة البسكويت الأولى وأفرديه جيداً، ثم ضعي طبقة أخرى من البسكويت بعد أن تغمسيها في الحليب المذاب بملعقة من النسكافيه.
ثم قومي بتوزيع طبقة أخرى من الكريمة الطبقة الثانية من كيكة النسكافيه البارد، وضعي طبقة أخري من البسكويت حتى تنتهي من كمية البسكويت، وتبقي أخر طبقة هي الكريمة، ونقوم بتحضير طبقة الشوكولاتة الثالثة أخر طبقة من كيكة النسكافيه بدون فرن.
إليك طريقة معمول العشر دقائق معمول التمر ب 4 مكونات فقط فاطمة أبو حاتي.طبقة الشوكولاتة
- 1/2 لتر حليب.
- 4 ملاعق دقيق كبيرة.
- 4 ملاعق سكر كبيرة.
- 2 ملعقة كبيرة كاكاو.
- معلقه زبده.
- فانيليا.
أضيفي الحليب والمكونات الجافة وقومي بتقليبهم علي البارد أولاً، ثم ارفعيها علي النار مع الاستمرار في التلقيب.
ثم قومي بوضع ملعقة الزبدة واتركيه يغلي، ثم قومي بوضع أخر طبقة من الشوكولاتة علي كيكة النسكافيه ووزعيه علي الصينية، وبذلك تكون أصبحت جاهزة التقديم كيكة النسكافيه الباردة.
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كيكة النسكافيه الباردة ، من الكيكات سريعة التحضير في المنزل بمكونات بسيطة بدون استخدام البيض وبدون استخدام فرن ستقومين بإعداد كيكة النسكافيه الباردة بدون فرن سهلة وسريعة التحضير في 10 دقائق بمكونات بسيطة والنتيجة ستبهرك وستنال إعجاب أطفالك، بعد أن تقدمي لهم ألذ كيكة نسكافيه بطبقات لذيذة من الكريمة الاقتصادية اللذيذة تابعوا مقالتنا.
أول طبقة من كيكة النسكافيه، هي طبقة البسكويت المغموس بخليط سائل الحليب والقهوة سريعة الذوبان إليك مكونات كيكة النسكافيه الباردة:
- 2 باكيت ونصف من بسكويت أولكر بسكويت الشاي.
- كوب حليب.
- ملعقة نسكافيه كبيرة .
قومي بتقليب النسكافيه مع الحليب السائل، وغمس قطع البسكويت بها ورصها في صينية التقديم طبقة أولى، ونقومي بتحضير الطبقة الثانية طبقة كريمة كيك النسكافيه البارد.كريمة كيكة النسكافيه
- نصف كوب من الزبدة .
- كوب من الدقيق.
- لتر من الحليب السائل .
- ملعقة من الفانيليا .
- كوب من السكر.
قومي بتقليب الدقيق مع الزبدة حتى يعطي ناكهة علي نار هادئة، ثم أضيفي الحليب السائل والفانيليا والسكر واستمري في التقليب حتى تمتزج مكونات الطبقة الثانية من كيكة النسكافيه، واتركيه يغلي مدة دقيقتين، ثم أرفعيه من علي النار.
ثم ضعيه علي طبقة البسكويت الأولى وأفرديه جيداً، ثم ضعي طبقة أخرى من البسكويت بعد أن تغمسيها في الحليب المذاب بملعقة من النسكافيه.
ثم قومي بتوزيع طبقة أخرى من الكريمة الطبقة الثانية من كيكة النسكافيه البارد، وضعي طبقة أخري من البسكويت حتى تنتهي من كمية البسكويت، وتبقي أخر طبقة هي الكريمة، ونقوم بتحضير طبقة الشوكولاتة الثالثة أخر طبقة من كيكة النسكافيه بدون فرن.
إليك طريقة معمول العشر دقائق معمول التمر ب 4 مكونات فقط فاطمة أبو حاتي.طبقة الشوكولاتة
- 1/2 لتر حليب.
- 4 ملاعق دقيق كبيرة.
- 4 ملاعق سكر كبيرة.
- 2 ملعقة كبيرة كاكاو.
- معلقه زبده.
- فانيليا.
أضيفي الحليب والمكونات الجافة وقومي بتقليبهم علي البارد أولاً، ثم ارفعيها علي النار مع الاستمرار في التلقيب.
ثم قومي بوضع ملعقة الزبدة واتركيه يغلي، ثم قومي بوضع أخر طبقة من الشوكولاتة علي كيكة النسكافيه ووزعيه علي الصينية، وبذلك تكون أصبحت جاهزة التقديم كيكة النسكافيه الباردة.
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