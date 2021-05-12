طريقة عمل الغريبة طرية ودايبة بدون ماكينة للشيف فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل الغريبة ، من ألطف حلويات العيد طرية وهشة وتذوب في الفم، يعشقها الكبار والصغار ويمكنك تحضيرها بسهولة في البيت بطعم أروع وأحلى من المحلات، وقوام هش ودايب بدون استخدام ماكينة، إليك في مقالتنا اليوم نقدم أسهل طريقة عمل الغريبة طرية ودايبة بدون ماكينة علي طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي.



طريقة عمل الغريبة بالمكونات

مقادير الغريبة سهلة وبسيطة فقط تتكون مكونات الغريبة من 4 مكونات فقط .

1/2 كيلو من الدقيق الفاخر.

2 كوب سمن بارد.

كوب سكر باودر.

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

مكسرات.

إليك في مقالتنا السابقة طريقة عمل معمول العشر دقائق معمول التمر ب 4 مكونات فقط.

في وعاء أضيفي السمنة وإليه السكر الباودر ، وقومي بخفقهم مدة 5 دقائق حتى تحصلي علي قوام كريمي.

وقومي بخفقهم مدة 5 دقائق حتى تحصلي علي قوام كريمي. ثم أضيفي الفانيليا والملح واستمري بالخفق وتحصلي علي قوام لون أبيض وقوام هش ، أضيفي الخليط إلي 4 كوب من الدقيق ، وقومي بعجن مكونات الغريبة معاً.

أضيفي الخليط إلي 4 كوب من الدقيق وقومي بعجن معاً. قومي بترك العجينة في الثلاجة نصف ساعة حتى ترتاح ، حتى تنجح طريقة عمل الغريبة .

حتى تنجح . قومي بتشكيل عجينة الغريبة علي شكل كور صغيرة ، وقومي بالضغط عليها من منتصفها بطرف إصبعك ، وضعي إليها حبة من المكسرات المفضلة إليك ، سواء كانت فول سوداني أو فسدق أو لوز.

علي شكل كور صغيرة وقومي بالضغط عليها من منتصفها بطرف إصبعك وضعي إليها حبة من المكسرات المفضلة إليك سواء كانت فول سوداني أو فسدق أو لوز. علي فرن مسخن علي درجة حرارة 150 لمدة 10 دقائق قبل تحضير الغريبة، قومي بإدخال صينية الغريبة في الفرن من 10 دقائق : ربع ساعة حتى تستوي الغريبة، ثم اتركيها تبرد وقومي بنقلها من الصينية، واستمتعي بألذ غريبة و عمل الغريبة بطعم زي المحلات.

تحضير الغريبة

إليك في مقالة سابقة طريقة المعمول بالعجوة بالسميد بطعم أحلي من الجاهز.

نصائح هامة لنجاح الغريبة

لضمان نجاح طريقة عمل الغريبة، إليك بعض الملاحظات :