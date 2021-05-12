ضعيها ليلة العيد علي شعرك الخشن سيصبح ناعم حرير في الصباح كيراتين طبيعي معجزة

ضعيها ليلة العيد علي شعرك الخشن سيصبح ناعم حرير في الصباح شعرك الخشن هو أمر تحب كل فتاة أن تتخلص منه، فحلم كل امرأة أن تتباهى بشعرها ناعم كالحرير مثل الفنانين، وتتباهى بشعرها الجميل، وأتمنى أن تفعل الشيء نفسه، هذا هو سر التخلص الفعال من الشعر الخشن في مقالتنا اليوم، وهي عبارة عن علاجات منزلية رخيصة الثمن، ولا تتطلب ميزانية كبيرة، كما أنها فعالة في علاج شعرك الخشن. ضعيها ليلة العيد علي شعرك الخشن سيصبح ناعم حرير في الصباح ضعيها ليلة العيد علي شعرك الخشن سيصبح ناعم حرير في الصباح وصفات طبيعة تعمل على تنعيم وترطيب الشعر الخشن الناعم وهي كالتالي:- وصفة الخميرة وزيت الزيتون المكونات خميرة

مع القليل من زيت الزيتون

نضيف عليهم القليل من الماء. طريقة التحضير في وعاء مناسب، قومي بوضع كمية معينة من الخميرة على شعرك الخشن، أضيفي كمية قليلة من زيت الزيتون وكمية صغيرة من الماء، ثم اخلطي المكونات جيدًا حتى يصبح المزيج لزجًا.

طبقي هذه التركيبة على جميع خصلات شعرك الخشن واحداً تلو الآخر، وغطيه بكيس بلاستيكي واتركيه لمدة نصف ساعة، ثم اغسلي الشعر بالماء والشامبو. وصفة جيل الصبار لفرد الشعر المجعد بالإضافة إلى تغذية بصيلات الشعر ومساعدتها على النمو، يمكن للصبار أيضًا أن ينعم الشعرالخشن، كذلك يتغلغل جل الصبار بكل سهولة ويسر في خيوط الشعر ويمنحها الرطوبة اللازمة. مكونات الوصفة كوب واحد قليل من جل الصبار الطبيعي

بضع قطرات من “الزيت العطري”

(يمكنك استبدال الزيت الذي تم تفضيله لديك). طريقة التحضير والاستخدام جل الصبار الطبيعي من أجل استخراجه، اقطع أوراق الصبار واستخرج الجل منه.

أضف قطرات قليلة من الزيت العطري إلى هلام الصبار واخلط جيدًا.

الخليط يتم وضعه على الشعر من البداية حتى النهاية.

لمدة 2-3 دقائق قومي بتدليك فروة رأسك، ثم بعد ذلك الخليط يتم تركه على الشعر لمدة لا تقل عن 60 دقيقة.

قومي بغسل شعرك بالماء الدافئ بشامبو خفيف.

من الممكن أن تكرري هذه التركيبة في الأسبوع مرة واحدة على الأقل لفرد خصلات شعرك الخشن بشكل دائم. الوسوم

ضعيها ليلة العيد علي شعرك الخشن سيصبح ناعم حرير في الصباح شعرك الخشن هو أمر تحب كل فتاة أن تتخلص منه، فحلم كل امرأة أن تتباهى بشعرها ناعم كالحرير مثل الفنانين، وتتباهى بشعرها الجميل، وأتمنى أن تفعل الشيء نفسه، هذا هو سر التخلص الفعال من الشعر الخشن في مقالتنا اليوم، وهي عبارة عن علاجات منزلية رخيصة الثمن، ولا تتطلب ميزانية كبيرة، كما أنها فعالة في علاج شعرك الخشن. ضعيها ليلة العيد علي شعرك الخشن سيصبح ناعم حرير في الصباح ضعيها ليلة العيد علي شعرك الخشن سيصبح ناعم حرير في الصباح وصفات طبيعة تعمل على تنعيم وترطيب الشعر الخشن الناعم وهي كالتالي:- وصفة الخميرة وزيت الزيتون المكونات خميرة

مع القليل من زيت الزيتون

نضيف عليهم القليل من الماء. طريقة التحضير في وعاء مناسب، قومي بوضع كمية معينة من الخميرة على شعرك الخشن، أضيفي كمية قليلة من زيت الزيتون وكمية صغيرة من الماء، ثم اخلطي المكونات جيدًا حتى يصبح المزيج لزجًا.

طبقي هذه التركيبة على جميع خصلات شعرك الخشن واحداً تلو الآخر، وغطيه بكيس بلاستيكي واتركيه لمدة نصف ساعة، ثم اغسلي الشعر بالماء والشامبو. وصفة جيل الصبار لفرد الشعر المجعد بالإضافة إلى تغذية بصيلات الشعر ومساعدتها على النمو، يمكن للصبار أيضًا أن ينعم الشعرالخشن، كذلك يتغلغل جل الصبار بكل سهولة ويسر في خيوط الشعر ويمنحها الرطوبة اللازمة. مكونات الوصفة كوب واحد قليل من جل الصبار الطبيعي

بضع قطرات من “الزيت العطري”

(يمكنك استبدال الزيت الذي تم تفضيله لديك). طريقة التحضير والاستخدام جل الصبار الطبيعي من أجل استخراجه، اقطع أوراق الصبار واستخرج الجل منه.

أضف قطرات قليلة من الزيت العطري إلى هلام الصبار واخلط جيدًا.

الخليط يتم وضعه على الشعر من البداية حتى النهاية.

لمدة 2-3 دقائق قومي بتدليك فروة رأسك، ثم بعد ذلك الخليط يتم تركه على الشعر لمدة لا تقل عن 60 دقيقة.

قومي بغسل شعرك بالماء الدافئ بشامبو خفيف.

من الممكن أن تكرري هذه التركيبة في الأسبوع مرة واحدة على الأقل لفرد خصلات شعرك الخشن بشكل دائم.

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