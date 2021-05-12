وصفة سحرية لكيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر.. مضمونة 100% من أول استعمال لجميع أنواع الشعر

كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر من أكثر وصفات العناية بالشعر طلباً مع اقتراب عيد الفطر أعاده الله علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات، شعر المرأة تاجها و رمز أنوثتها، لذا تهتم بجماله وأناقته، وتود فرد الشعر المجعد مما قد يدفعهن إلى الكوافير وصرف آلاف الجنيهات لعمل كرياتين، ناهيك عن تأثير الكرياتين الصناعي الضار على الشعر وفروة الرأس و ما سيسببه من مضاعفات لصحة شعرك، سنخبركِ حول وصفة طبيعية لفرد الشعر بأمان تام.

كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر

تعد مادة الفورلدهايد الموجودة في ماد الكرياتين الصناعية شديدة الضرر، والتي تسبب بحرق بصيلات الشعر وتزيد من تساقطه، وتضعف نموه، نقدم لكِ سيدتي طريقة عمل كيراتين في المنزل من مواد طبيعية تماماً تفرد الشعر وتنعمه دون ضرر لصحة شعرك، بل تقويه.

كيراتين منزلي لتنعيم الشعر من الاستعمال الأول

إذا أردتِ الحصول على شعر ناعم و مفرود بمواد طبيعية عليك تحضير بعض المواد المنزلية:

مقدار 2 معلقة نشا ذرة.

كيس خميرة جافة فورية.

ملعقتين كبيرتين من خل التفاح الطبيعي.

عدد واحد بيضة كاملة.

نحضر وعاء و نقوم بخلط النشا مع الخميرة و خل التفاح و البيضة و نخلطهم جيدا حتى يمتزجوا معاً.

نتركه لمدة ربع ساعة قبل الاستخدام.

نقوم باستخدام الفرشاة المخصصة للصبغ.

نفرد الخليط على خصلات الشعر مع تصفيفه ولفة حول الرأس كالطاقية، ونقوم بتغطية الشعر بغطاء بلاستك المخصص للاستحمام.

طريقة طبيعية لفرد الشعر مثل الكيراتين

اتركي الخليط لمدة ساعة كاملة على شعرك، ثم قومي بشطف الشعر بماء دافئ و شامبو جيدا، ثم استعملي بلسم مناسب لشعرك، ثم قومي بتصفيف شعرك برفق، ويمكن استعمال القليل من زيت الزيتون الطبيعي واستمرى بالتصفيف ستلاحظي بعد استخدام كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر أن شعرك تغير و اختفى التجعيد وأصبح صحي و لامع و مفرود.