أفضل طريقة لتبييض وتنظيف الأسنان من الجير والاصفرار فى دقائق بدون طبيب

أفضل طريقة لتبييض وتنظيف الأسنان من الجير والاصفرار فى دقائق بدون زيارة الطبيب،هناك مقولة قديمة تقول العقل السليم فى الجسم السليم وصحة الأسنان تدل على الصحة العامة للإنسان لذلك يجب العناية بالأسنان وتنظيفها بصورة صحيحة للحفاظ عليها من التسوس أو أي أمراض قد تصيبها، لقد وهب لنا الله الأسنان وهى من نعم الله علينا ولا يشعر بقيمتها إلا من فقدها أو يعاني من آلام الأسنان، والإهمال فى تنظيف الأسنان وعدم التخلص من بقايا الطعام قد يؤدى إلى تكون جير الأسنان الذي يسبب مشاكل كثيرة للأسنان مثل التسوس وأمراض اللثة وعند تناول المشروبات الداكنة مثل الشاي والقهوة تتسبب فى اصفرار طبقة الجير على الأسنان وبمرور الوقت تصبح لونها أسود، لذلك نقدم لكم اليوم كيفية التخلص من جير الأسنان وإزالة الرواسب والاصفرار بدون الذهاب إلى الطبيب.

كيفية تبييض وتنظيف الأسنان من الجير والاصفرار فى دقائق

يوجد العديد من الطرق السهلة والبسيطة التي تمكنا من إزالة طبقة الجير من على الأسنان والتخلص من الرواسب والاصفرار مثل صودا الخبز أو ما يعرف ببيكربونات الصوديوم، وأيضا قشر البرتقال والفراولة وقشر الموز من المكونات التي يمكن الاستعانة بهم فى تنظيف الأسنان ويعتبر خل التفاح والليمون من أهم المواد المستخدمة فى تبييض الأسنان وإزالة الاصفرار.

بيكربونات الصوديوم لتبييض وتنظيف الأسنان

تعتبر صودا الخبز أو ما يعرف باسم بيكربونات الصوديوم من أقوى المواد المستخدمة فى تنظيف الأسنان حيث أنها تتفاعل مع الماء وتكون مادة قلوية تعمل على تبيض الأسنان والتخلص من الاصفرار وذلك عن طريق غمس فرشاة الأسنان فى الماء لتكون مبللة ثم نقوم بغمسها فى صودا الخبز ونقوم بفرك الأسنان بواسطة الفرشاة.

بعد ذلك نقوم بغسل الأسنان جيدا بالماء وسنلاحظ أن طبقة الجير بدأت فى الزوال وأن الأسنان أصبحت بيضاء كاللؤلؤ ولكن يحذر الإفراط فى استخدام تلك الطريقة حيث أن بيكربونات الصوديوم عند استخدامها بكثرة تؤدى إلى ضعف مينا الأسنان لذلك لا يستخدم بيكربونات الصوديوم أكثر من دقيقتين.