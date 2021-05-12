الكبده برده وصفة جديدة لعملها بطريقة لذيذة تعلميها الآن

الكبدة برده ، هي أساس حديثنا الآن بتلك المقالة، إذ أن الكبدة من ضمن الوجبات الصحية جداً التي تعود على الانسان بالنفع، حيث أنها تشتمل على كمية هائلة من الحديد الذى يكون الإنسان بحاجة إليه بحياته، لهذا سوف نقوم بتقديم الطريقة المتعلقة بتحضير الكبدة بالردة، إذ أنها تعد وجبة جديدة وشهية، تستكين أن تقومي بالقيام بها بسهولة، هي ليست بحاجة للعديد من الوقت.الكبده برده
تعد الكبدة من ضمن الوجبات الصحية والمفيدة لجسد الإنسان، فهي بها نسبة هائلة من الحديد، فالجسم يحتاج إليه كثيرًا، لذا فيتم النصح بتناول تلك الكبده لأنها تشتمل على العديد من الفوائد.مكونات الكبدة بالردة
- كيلو مقطعة شرائح كبدة
- ٥ ثوم مفروم
- عصير ليمونة
- ملعقة من الملح والفلفل الأسود والكمون والبهارات والسماق
- ٢ ملعقة كبيرة ردة
- ٢ ملعقة كبيرة دقيق
- ملعقة كبيرة بقدونس أخضر مفروم
- ثمرة فلفل رومي أخضر أو ملون
- كبدة بالردة
- في البداية قومي بتقطيع الكبدة لشرائح، ولا بد أن تكون تلك الشرائح رفيعة.
- وبعد ذلك قومي بغسل شرائح الكبدة بواسطة الماء جيدًا، لتتخلصي من أي تلوث بها أو شوائب.
- ومن ثم قومي بهرس الثوم مع إضافة الفلفل الأسود له ومعه الملح وكذلك الليمون والبهارات
- وبعد ذلك قومي بوضع الكبدة بهذا المزيج الذي قمتِ بإعداده.
- ومن ثم قومي بتركه حتى مرور ٣٠ دقيقة إلى أن يتم التدبيل.
- وبعد ذلك قومي بتصفية الكبدة بشكل جيد.
- ومن ثم قومي بوضع الكبدة بالدقيق.
- وبعد ذلك ضعيها بالردة.
- وفي النهاية قومي بنقل شرائح الكبدة في الوعاء الخاص بالزيت، ومن ثم قومي بوضعه على النار، وهكذا تكون الكبدة بالرده قد تم تجهيزها وإعدادها بكل سهولة وبأقل المكونات وأبسطها.
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الكبدة برده ، هي أساس حديثنا الآن بتلك المقالة، إذ أن الكبدة من ضمن الوجبات الصحية جداً التي تعود على الانسان بالنفع، حيث أنها تشتمل على كمية هائلة من الحديد الذى يكون الإنسان بحاجة إليه بحياته، لهذا سوف نقوم بتقديم الطريقة المتعلقة بتحضير الكبدة بالردة، إذ أنها تعد وجبة جديدة وشهية، تستكين أن تقومي بالقيام بها بسهولة، هي ليست بحاجة للعديد من الوقت.الكبده برده
تعد الكبدة من ضمن الوجبات الصحية والمفيدة لجسد الإنسان، فهي بها نسبة هائلة من الحديد، فالجسم يحتاج إليه كثيرًا، لذا فيتم النصح بتناول تلك الكبده لأنها تشتمل على العديد من الفوائد.مكونات الكبدة بالردة
- كيلو مقطعة شرائح كبدة
- ٥ ثوم مفروم
- عصير ليمونة
- ملعقة من الملح والفلفل الأسود والكمون والبهارات والسماق
- ٢ ملعقة كبيرة ردة
- ٢ ملعقة كبيرة دقيق
- ملعقة كبيرة بقدونس أخضر مفروم
- ثمرة فلفل رومي أخضر أو ملون
- كبدة بالردة
- في البداية قومي بتقطيع الكبدة لشرائح، ولا بد أن تكون تلك الشرائح رفيعة.
- وبعد ذلك قومي بغسل شرائح الكبدة بواسطة الماء جيدًا، لتتخلصي من أي تلوث بها أو شوائب.
- ومن ثم قومي بهرس الثوم مع إضافة الفلفل الأسود له ومعه الملح وكذلك الليمون والبهارات
- وبعد ذلك قومي بوضع الكبدة بهذا المزيج الذي قمتِ بإعداده.
- ومن ثم قومي بتركه حتى مرور ٣٠ دقيقة إلى أن يتم التدبيل.
- وبعد ذلك قومي بتصفية الكبدة بشكل جيد.
- ومن ثم قومي بوضع الكبدة بالدقيق.
- وبعد ذلك ضعيها بالردة.
- وفي النهاية قومي بنقل شرائح الكبدة في الوعاء الخاص بالزيت، ومن ثم قومي بوضعه على النار، وهكذا تكون الكبدة بالرده قد تم تجهيزها وإعدادها بكل سهولة وبأقل المكونات وأبسطها.
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