الكبده برده وصفة جديدة لعملها بطريقة لذيذة تعلميها الآن

الكبدة برده ، هي أساس حديثنا الآن بتلك المقالة، إذ أن الكبدة من ضمن الوجبات الصحية جداً التي تعود على الانسان بالنفع، حيث أنها تشتمل على كمية هائلة من الحديد الذى يكون الإنسان بحاجة إليه بحياته، لهذا سوف نقوم بتقديم الطريقة المتعلقة بتحضير الكبدة بالردة، إذ أنها تعد وجبة جديدة وشهية، تستكين أن تقومي بالقيام بها بسهولة، هي ليست بحاجة للعديد من الوقت.

تعد الكبدة من ضمن الوجبات الصحية والمفيدة لجسد الإنسان، فهي بها نسبة هائلة من الحديد، فالجسم يحتاج إليه كثيرًا، لذا فيتم النصح بتناول تلك الكبده لأنها تشتمل على العديد من الفوائد.

كيلو مقطعة شرائح كبدة

٥ ثوم مفروم

عصير ليمونة

ملعقة من الملح والفلفل الأسود والكمون والبهارات والسماق

٢ ملعقة كبيرة ردة

٢ ملعقة كبيرة دقيق

ملعقة كبيرة بقدونس أخضر مفروم

ثمرة فلفل رومي أخضر أو ملون

كبدة بالردة