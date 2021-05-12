جهزي واعملي الكبدة المشوية بطريقة خرافية في عيد الفطر 2021

- 1/2
- 2/2
تعتبر الكبدة المشوية من اشهي والذ الاطباق المنتشرة في مصر والسعودية وسوريا ولبنان ودول الخليج العربي والبلاد العربية، وتعتبر من الأكلات الشعبية والوجبات سريعة التحضير وخفيفة أيضاً على المعدة، وهى من الاطباق التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة لما فيها من سعرات حرارية ودهون مشبعة وبروتينات التي تفيد خاصة الأشخاص المصابون بالأنيميا، ويمكن تقديمها في الأعياد والمناسبات وفي أي وقت تحبينه حيث يفضلها الكثير من الكبار والأطفال لمذاقها وطعمها الرائع، ومن السهل عمل الكبدة في المنزل وبخطوات سهلة وتكاليف قليلة مثل مذاق المطاعم وعربيات الشارع، وسوف نتعرف في مقالنا هذا على طريقة عمل الكبدة المشوية من خلال موقع ثقفني ونتمنى بأن تنال إعجابكم.مكونات عمل الكبدة المشوية
سوف نتحدث في مقالنا هذا على مكونات عمل الكبدة المشوية وهى كالآتي:-
- نصف كيلو كبدة مقطعة شرائح.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- فص ثوم مهروس.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت.
- رشة خفيفة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.
- ملعقة وسط من الكزبرة.
- بصلة كبيرة مقطعة شرائح.
- عصرتان من الليمون.
- خبز.
- ملعقتان كبيرتان من الكاتشب.
- فلفل اخضر مفروم.
- ملعقة كبيرة من الخل.
- بقدونس اخضر مفروم.
سوف نتعرف على طريقة تحضير عمل الكبد ة المشوية وهى كما يلي:-
- نقوم بإحضار وعاء من البلاستك ونضع به البصل المقطع والملح، ونتركه لمدة ربع ساعة ثم نأخذ ماء البصل ويتم وضع الكبدة الشرائح ثم يتم خلط الكبدة مع ماء البصل جيداً حتى تتشرب تماماً.
- ثم نقوم أيضاً بوضع عصرتين الليمون والزيت والفلفل الأسود والملح والثوم المهروس والكمون والكزبرة والكاتشب والفلفل الأخضر المفروم والخل.
- نقوم بخلط المكونات السابقة مع الكبدة جيداً ونتركها في الثلاجة لمدة ساعة وربع تقريباً حتى نحصل على التتبيلة المطلوبة.
- نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونضع شبكة الشوي في منتصف الفرن ونضع بأسفل الشبكة صينية ثم نضع شرائح الكبدة على الشبكة ونقوم بالضغط عليها من حين الى آخر، ويتم تقليبها حتى تكتسب اللون المحمر الجذاب.
- يتم تقديمها علي طبق التقديم مع الخبز الساخن وبألف هنا وشفا لكى ولأسرتك.
الوسوم
تعتبر الكبدة المشوية من اشهي والذ الاطباق المنتشرة في مصر والسعودية وسوريا ولبنان ودول الخليج العربي والبلاد العربية، وتعتبر من الأكلات الشعبية والوجبات سريعة التحضير وخفيفة أيضاً على المعدة، وهى من الاطباق التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة لما فيها من سعرات حرارية ودهون مشبعة وبروتينات التي تفيد خاصة الأشخاص المصابون بالأنيميا، ويمكن تقديمها في الأعياد والمناسبات وفي أي وقت تحبينه حيث يفضلها الكثير من الكبار والأطفال لمذاقها وطعمها الرائع، ومن السهل عمل الكبدة في المنزل وبخطوات سهلة وتكاليف قليلة مثل مذاق المطاعم وعربيات الشارع، وسوف نتعرف في مقالنا هذا على طريقة عمل الكبدة المشوية من خلال موقع ثقفني ونتمنى بأن تنال إعجابكم.مكونات عمل الكبدة المشوية
سوف نتحدث في مقالنا هذا على مكونات عمل الكبدة المشوية وهى كالآتي:-
- نصف كيلو كبدة مقطعة شرائح.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- فص ثوم مهروس.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت.
- رشة خفيفة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.
- ملعقة وسط من الكزبرة.
- بصلة كبيرة مقطعة شرائح.
- عصرتان من الليمون.
- خبز.
- ملعقتان كبيرتان من الكاتشب.
- فلفل اخضر مفروم.
- ملعقة كبيرة من الخل.
- بقدونس اخضر مفروم.
سوف نتعرف على طريقة تحضير عمل الكبد ة المشوية وهى كما يلي:-
- نقوم بإحضار وعاء من البلاستك ونضع به البصل المقطع والملح، ونتركه لمدة ربع ساعة ثم نأخذ ماء البصل ويتم وضع الكبدة الشرائح ثم يتم خلط الكبدة مع ماء البصل جيداً حتى تتشرب تماماً.
- ثم نقوم أيضاً بوضع عصرتين الليمون والزيت والفلفل الأسود والملح والثوم المهروس والكمون والكزبرة والكاتشب والفلفل الأخضر المفروم والخل.
- نقوم بخلط المكونات السابقة مع الكبدة جيداً ونتركها في الثلاجة لمدة ساعة وربع تقريباً حتى نحصل على التتبيلة المطلوبة.
- نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونضع شبكة الشوي في منتصف الفرن ونضع بأسفل الشبكة صينية ثم نضع شرائح الكبدة على الشبكة ونقوم بالضغط عليها من حين الى آخر، ويتم تقليبها حتى تكتسب اللون المحمر الجذاب.
- يتم تقديمها علي طبق التقديم مع الخبز الساخن وبألف هنا وشفا لكى ولأسرتك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جهزي واعملي الكبدة المشوية بطريقة خرافية في عيد الفطر 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.