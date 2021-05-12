جهزي واعملي الكبدة المشوية بطريقة خرافية في عيد الفطر 2021

تعتبر الكبدة المشوية من اشهي والذ الاطباق المنتشرة في مصر والسعودية وسوريا ولبنان ودول الخليج العربي والبلاد العربية، وتعتبر من الأكلات الشعبية والوجبات سريعة التحضير وخفيفة أيضاً على المعدة، وهى من الاطباق التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة لما فيها من سعرات حرارية ودهون مشبعة وبروتينات التي تفيد خاصة الأشخاص المصابون بالأنيميا، ويمكن تقديمها في الأعياد والمناسبات وفي أي وقت تحبينه حيث يفضلها الكثير من الكبار والأطفال لمذاقها وطعمها الرائع، ومن السهل عمل الكبدة في المنزل وبخطوات سهلة وتكاليف قليلة مثل مذاق المطاعم وعربيات الشارع، وسوف نتعرف في مقالنا هذا على طريقة عمل الكبدة المشوية من خلال موقع ثقفني ونتمنى بأن تنال إعجابكم.

مكونات عمل الكبدة المشوية

سوف نتحدث في مقالنا هذا على مكونات عمل الكبدة المشوية وهى كالآتي:-

نصف كيلو كبدة مقطعة شرائح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

فص ثوم مهروس.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

رشة خفيفة من الملح.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

ملعقة وسط من الكزبرة.

بصلة كبيرة مقطعة شرائح.

عصرتان من الليمون.

خبز.

ملعقتان كبيرتان من الكاتشب.

فلفل اخضر مفروم.

ملعقة كبيرة من الخل.

بقدونس اخضر مفروم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير عمل الكبد ة المشوية وهى كما يلي:-