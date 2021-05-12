كيفية استخدام الفازلين لإزالة شعر العانة بدون ألم

كثير من يستخدم الفازلين لإزالة شعر العانة، وتعد هذه من أسهل الطرق التي لا تسبب ألم، إزالة الشعر من الجسم من أهم مراحل العناية بالجسم والنظافة الشخصية، فوجد شعر في هذه المنطقة يسبب رائحة كريهة وتحدث مواقف محرجة بسبب ذلك، لذا لابد من الاهتمام بنظافة الجسم وإزالة الشعر الزائد بصفة مستمرة، وكذا في الحديث النبوية أن النظافة من الإيمان.

الفازلين لإزالة شعر العانة

كثير من يستخدم الوصفات العادية لإزالة الشعر، ولا يدرك أنه يمكن استخدام الفازلين لإزالة الشعر، لذا سنقوم بعرض سر هذه الوصفة من خلال الآتي.

وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة بدون الم

سنقوم بعرض سر هذه الوصفة وماهي المكونات التي يجب توافرها لتحضير الوصفة.

مكونات تحضير وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة

1/2 ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة صغيرة من دقيق الحمص.

1/2 ملعقة من الكركم الناعم.

في وعاء بلاستيك نقوم بوضع دقيق الحمص وعليه الكركم ونقلهم إلا أن تتجانس المواد مع بعضها.

نضيف الفازلين ونقوم بخلطهم مرة أخرى ونبدأ بوضع هذا المزيج على المنطقة التي تريد إزالة الشعر منها.

نترك الخليط لمدة 10 دقائق ونقوم بنزعه ولكن عكس اتجاه الشعر.

نغسل المكان بالماء الدافئ، ويمكن وضع كريم مرطب يعمل على إغلاق المسام بطريقة صحية بدون أي أضرار.

بذلك نكون حصلنا على أفضل طريقة لاستخدام الفازلين لإزالة شعر العانة ومن المؤكد أنه يمكن تحضير وصفات أخرى من الفازلين وهي:

يمكن وضع مقدار من الفازلين يكفي للجسم لإزالة الشعر ونضيف عليه 3 ملاعق من الملح ونخلطهم بشكل جيد، ثم نبدأ بتطبيق الوصفة على الجسم، ونتركه لمده ساعه او حتى يجف.

نفرك الفازلين بعكس اتجاه الشعر وتمتعي بنعومه لا مثيل لها.

يمكن استخدام هذه الوصفة لعدة مرات على مدار الشهر كي تتخلصي من ظهور الشعر الزائد مرة اخرى.

طريقة تحضير وصفة الفازلينخلطة الفازلين لإزالة الشعر الزائد من الجسم