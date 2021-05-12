البرك التركي هو من أشهر أنواع المعجنات في تركيا، وقد انتقلت من المطبخ التركي الى كافة انحاء العالم نظرا لطعمها الشهي واللذيذ والمختلف عن المعجنات الأخرى، والبرك التركي يمكن ان يتم حشوها بأنواع كثيرة من الحشوات مثل اللحمة المفرومة، والسبانخ، والفراخ، والجبنة. ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل البرك التركي بخطوات بسيطة. طريقة عمل البرك التركي باللحمة المفرومة: المكوّنات: نصف كيلو من الجلاش

زيت زيتون

بيضة

ملعقة حليب بودر

ملعقة صغيرة سكر

لحمة مفرومة

بصلة مفرومة ناعم

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

رشه قرفة حسب الرغبة

زيت زيتون طريقة التحضير: نقوم باحضار وعاء ونضع به الزيت ثم نضع البصلة المفرومة وعندما تصفر نضع اللحمة المفرومة ونقوم بالتقليب ثم نقوم بأضافة البهارات ثم نستمر في التقليب حتى تتجانس جميع المكونات معا، ثم نقوم بتهدئة النار حتى تنضج.

في طبق بلاستيك نقوم بفصل البياض عن الصفار ثم نقوم بأضافة الحليب وزيت الزيتون والسكر ثم نقوم بتحريك المكونات جيدا حتى تتجانس وتختلط المكونات جيدا.

نحضر صينية ونقوم بدهنها بمادة دهنية ثم نقوم بفرد رقائق الحلاش بها ومع كل طبقة نقوم بدهن خليط البيض .

ثم نقوم بوضع الحشوة ثم نقوم بأضافة رقائق الجلاش مرة أخرى ودهن الرقائق بالخليط على كل طبقة، مع ملاحظة ان تمون عدد الرقائق قبل الحشوة مساوي لعددها بعد الحشوة.

ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 لمدة عشر دقائق ثم نقوم بوضع صينية البرك في الفرن في الرف الوسط لمدة من عشر دقائق الى ربع ساعة حتى نلاحظ ان الأطراف احمرت نقوم بأشعال الشواية حتى يصبح لون الوجه ذهبي. الوسوم

البرك التركي هو من أشهر أنواع المعجنات في تركيا، وقد انتقلت من المطبخ التركي الى كافة انحاء العالم نظرا لطعمها الشهي واللذيذ والمختلف عن المعجنات الأخرى، والبرك التركي يمكن ان يتم حشوها بأنواع كثيرة من الحشوات مثل اللحمة المفرومة، والسبانخ، والفراخ، والجبنة. ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل البرك التركي بخطوات بسيطة. طريقة عمل البرك التركي باللحمة المفرومة: المكوّنات: نصف كيلو من الجلاش

زيت زيتون

بيضة

ملعقة حليب بودر

ملعقة صغيرة سكر

لحمة مفرومة

بصلة مفرومة ناعم

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

رشه قرفة حسب الرغبة

زيت زيتون طريقة التحضير: نقوم باحضار وعاء ونضع به الزيت ثم نضع البصلة المفرومة وعندما تصفر نضع اللحمة المفرومة ونقوم بالتقليب ثم نقوم بأضافة البهارات ثم نستمر في التقليب حتى تتجانس جميع المكونات معا، ثم نقوم بتهدئة النار حتى تنضج.

في طبق بلاستيك نقوم بفصل البياض عن الصفار ثم نقوم بأضافة الحليب وزيت الزيتون والسكر ثم نقوم بتحريك المكونات جيدا حتى تتجانس وتختلط المكونات جيدا.

نحضر صينية ونقوم بدهنها بمادة دهنية ثم نقوم بفرد رقائق الحلاش بها ومع كل طبقة نقوم بدهن خليط البيض .

ثم نقوم بوضع الحشوة ثم نقوم بأضافة رقائق الجلاش مرة أخرى ودهن الرقائق بالخليط على كل طبقة، مع ملاحظة ان تمون عدد الرقائق قبل الحشوة مساوي لعددها بعد الحشوة.

ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 لمدة عشر دقائق ثم نقوم بوضع صينية البرك في الفرن في الرف الوسط لمدة من عشر دقائق الى ربع ساعة حتى نلاحظ ان الأطراف احمرت نقوم بأشعال الشواية حتى يصبح لون الوجه ذهبي.

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