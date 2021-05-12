أسرار تحضير ترافل الشيكولاتة بالحليب المكثف اللذيذ في المنزل

يعتبر ترافل الشيكولاتة بالحليب المكثف من أشهر الحلويات البرازيلية الأصل ذات نكهه الشيكولاتة القوية جداً والدسمة جداً علي عكس جميع وصفات ترافل الشيكولاتة بالحليب المكثف العادية، كما يعد ترافل الشيكولاتة بالحليب المكثف من الحلويات اللذيذة الشهية التي يمكن تقديمها للأطفال كسناكس، فهي صحية جداً لهم لأنها تحتوي علي الشيكولاتة والحليب فهي مصدر غني بالكالسيوم وهام لتقوية الاسنان وحماية العظام من الهشاشة وتعزيز صحتها، كما أن الشوكولاتة مصنعة أساساً من الكاكاو الذي يساعد علي تقوية مناعة الجسم لاحتوائه علي مضادات الأكسدة كما أنه مصدر جيد للمعادن المختلفة كالحديد والماغنسيوم والزنك والفسفور كما تساعد الشوكولاتة في تقليل التوتر والإجهاد. مقادير ترافل الشيكولاتة بالحليب المكثف نصف كوب كاكاو خام

علبه لبن مكثف صغيره طريقة تحضير ترافل الشيكولاتة بالحليب المكثف نقوم بوضع الحليب المكثف المحلي في وعاء علي نار متوسطة مع التقليب المستمر ونتركه حتي الغليان.

ثم نقوم برفع الوعاء من علي النار بعد الغليان ثم نقوم بوضع الكاكاو بالتدريج مع التقليب.

ثم نقوم بتقليب جميع المكونات معاً جيداً حتي تصبح متجانسة وممتزجة مع بعضها.

ثم نقوم بوضع هذا الخليط السابق في قالب مستطيل ثم نقوم بمساواة وجه القالب بظهر المعلقة.

ثم نقوم بوضع خليط الترافل في التلاجة لمده حوالي ساعتين حتي يجمد ويتماسك قوامه.

ثم نقوم بتقطيع ترافل الشيكولاتة بالحليب المكثف المكثف علي شكل مربعات صغيره او يمكننا تشكيله علي هيئه كرات متوسطة الحجم.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الكاكاو الباودر علي الترافل عن طريق مصفاه ضيقة.

ثم أخيراً نقوم بتقديم حلوي ترافل الشيكولاتة بالحليب المكثف والكاكاو وأيضاً يمكننا تزيينها بالشيكولاتة الفارماسيه او بالكريم شانتيه او بالكريمة البيضاء وتكون جاهزة للتناول فوراً وبالهنا. مقادير ترافل الشيكولاتة بالحليب المكثفطريقة تحضير ترافل الشيكولاتة بالحليب المكثف الوسوم

يعتبر ترافل الشيكولاتة بالحليب المكثف من أشهر الحلويات البرازيلية الأصل ذات نكهه الشيكولاتة القوية جداً والدسمة جداً علي عكس جميع وصفات ترافل الشيكولاتة بالحليب المكثف العادية، كما يعد ترافل الشيكولاتة بالحليب المكثف من الحلويات اللذيذة الشهية التي يمكن تقديمها للأطفال كسناكس، فهي صحية جداً لهم لأنها تحتوي علي الشيكولاتة والحليب فهي مصدر غني بالكالسيوم وهام لتقوية الاسنان وحماية العظام من الهشاشة وتعزيز صحتها، كما أن الشوكولاتة مصنعة أساساً من الكاكاو الذي يساعد علي تقوية مناعة الجسم لاحتوائه علي مضادات الأكسدة كما أنه مصدر جيد للمعادن المختلفة كالحديد والماغنسيوم والزنك والفسفور كما تساعد الشوكولاتة في تقليل التوتر والإجهاد. مقادير ترافل الشيكولاتة بالحليب المكثف نصف كوب كاكاو خام

علبه لبن مكثف صغيره طريقة تحضير ترافل الشيكولاتة بالحليب المكثف نقوم بوضع الحليب المكثف المحلي في وعاء علي نار متوسطة مع التقليب المستمر ونتركه حتي الغليان.

ثم نقوم برفع الوعاء من علي النار بعد الغليان ثم نقوم بوضع الكاكاو بالتدريج مع التقليب.

ثم نقوم بتقليب جميع المكونات معاً جيداً حتي تصبح متجانسة وممتزجة مع بعضها.

ثم نقوم بوضع هذا الخليط السابق في قالب مستطيل ثم نقوم بمساواة وجه القالب بظهر المعلقة.

ثم نقوم بوضع خليط الترافل في التلاجة لمده حوالي ساعتين حتي يجمد ويتماسك قوامه.

ثم نقوم بتقطيع ترافل الشيكولاتة بالحليب المكثف المكثف علي شكل مربعات صغيره او يمكننا تشكيله علي هيئه كرات متوسطة الحجم.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الكاكاو الباودر علي الترافل عن طريق مصفاه ضيقة.

ثم أخيراً نقوم بتقديم حلوي ترافل الشيكولاتة بالحليب المكثف والكاكاو وأيضاً يمكننا تزيينها بالشيكولاتة الفارماسيه او بالكريم شانتيه او بالكريمة البيضاء وتكون جاهزة للتناول فوراً وبالهنا. مقادير ترافل الشيكولاتة بالحليب المكثفطريقة تحضير ترافل الشيكولاتة بالحليب المكثف

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