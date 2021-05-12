طريقة عمل الترمس الحلو: للعيد بطريقة جديدة وسريعة 2021

تعتبر طريقة عمل الترمس الحلو ، من افضل التسالي التي نقدمها ألي الضيوف في عيد الفطر المبارك، ويحتوي الترمس علي فيتامينات مفيدة للجسم، ويمكن عمله بأكثر من طريقة مثل الترمس المر والترمس المستورد والترمس بالكرفس وأنواع كثيرة من طرق عمل الترمس للعيد، ويتميز بالطعم الرائع والمذاق الممتع، وهو من اشهي أنواع التسالي، ويعد هو من اشهر التسالي في الوطن العربي وبالذات ومصر والسعودية، وهو اجمل أنواع التسالي، ويكثر طريقة عمل الترمس في العيد في كل منزل، وبمكونات بسيطة وتوجد في كل منزل سوف نتعرف علي مكونات عمل الترمس، ونتعرف أيضا من خلال موقع ثقفني عن طريقة عمل الترمس الحلو بطريقة جديدة 2021. مكونات طريقة عمل الترمس الحلو مكونات طريقة عمل الترمس الحلو سوف نتعرف علي مكونات كيفية عمل الترمس الحلو بطريقة جديدة وبسيطة وهي كالاتي:- نصف كيلو من الترمس الحلو.

معلقتين من الكمون المطحون.

معلقة من اليانسون المطحون.

ثلاث معالق من الملح الناعم. طريقة التحضير طريقة التحضير نتحدث الأن عن طريقة تحضير الترمس الحلو بطريقة مبسطة للغاية وهي كالتالي:- نضع الترمس في وعاء ونقوم بغسل الترمس جيداً، ثم ننقع الترمس في الماء لمدة تتراوح من بين 10ساعات ألي 15ساعة. ثم نغير الماء المنقوع بها الترمس من حين ألي اخر ونستبدلها بماء أخري، ثم نضع الترمس علي النار حتي يغلي وعندما يغلي نتركه يغلي لمدة 6 دقائق وبعد المدة نطفي النار ونتركه يبرد. ثم نغسل الترمس بالماء مرّتين اكثر من مره حتي يبرد، ثم ننقع الترمس في الماء مره أخري لمدة تتراوح من بين 5ساعات ألي 6ساعات حتي ينضج. ثم نصفي الترمس من ماء النقع ونضعه في وعاء عميق ونرش عليه الملح والكمون المطحون، ويمكن إضافة اليانسون بدل الكمون المطحون علي حسب الرغبة في التناول. ثم نضع الكمية التي لم نقدمها للأكل داخل الثلاجة حفظا عليها، ونضيف بعض الماء عليه حتي لا يجف. نضيف كميلة من البهارات علي الطبق المقدم فقط، ونقدمها ويقدم بجانبه اللب والفول السوداني والحمص ،وكثير من أنواع التسالي علي حسب الرغبة في التناول ويقدم ألي الضيوف في العيد بإلف هنا وشفا. الوسوم

تعتبر طريقة عمل الترمس الحلو ، من افضل التسالي التي نقدمها ألي الضيوف في عيد الفطر المبارك، ويحتوي الترمس علي فيتامينات مفيدة للجسم، ويمكن عمله بأكثر من طريقة مثل الترمس المر والترمس المستورد والترمس بالكرفس وأنواع كثيرة من طرق عمل الترمس للعيد، ويتميز بالطعم الرائع والمذاق الممتع، وهو من اشهي أنواع التسالي، ويعد هو من اشهر التسالي في الوطن العربي وبالذات ومصر والسعودية، وهو اجمل أنواع التسالي، ويكثر طريقة عمل الترمس في العيد في كل منزل، وبمكونات بسيطة وتوجد في كل منزل سوف نتعرف علي مكونات عمل الترمس، ونتعرف أيضا من خلال موقع ثقفني عن طريقة عمل الترمس الحلو بطريقة جديدة 2021. مكونات طريقة عمل الترمس الحلو مكونات طريقة عمل الترمس الحلو سوف نتعرف علي مكونات كيفية عمل الترمس الحلو بطريقة جديدة وبسيطة وهي كالاتي:- نصف كيلو من الترمس الحلو.

معلقتين من الكمون المطحون.

معلقة من اليانسون المطحون.

ثلاث معالق من الملح الناعم. طريقة التحضير طريقة التحضير نتحدث الأن عن طريقة تحضير الترمس الحلو بطريقة مبسطة للغاية وهي كالتالي:- نضع الترمس في وعاء ونقوم بغسل الترمس جيداً، ثم ننقع الترمس في الماء لمدة تتراوح من بين 10ساعات ألي 15ساعة. ثم نغير الماء المنقوع بها الترمس من حين ألي اخر ونستبدلها بماء أخري، ثم نضع الترمس علي النار حتي يغلي وعندما يغلي نتركه يغلي لمدة 6 دقائق وبعد المدة نطفي النار ونتركه يبرد. ثم نغسل الترمس بالماء مرّتين اكثر من مره حتي يبرد، ثم ننقع الترمس في الماء مره أخري لمدة تتراوح من بين 5ساعات ألي 6ساعات حتي ينضج. ثم نصفي الترمس من ماء النقع ونضعه في وعاء عميق ونرش عليه الملح والكمون المطحون، ويمكن إضافة اليانسون بدل الكمون المطحون علي حسب الرغبة في التناول. ثم نضع الكمية التي لم نقدمها للأكل داخل الثلاجة حفظا عليها، ونضيف بعض الماء عليه حتي لا يجف. نضيف كميلة من البهارات علي الطبق المقدم فقط، ونقدمها ويقدم بجانبه اللب والفول السوداني والحمص ،وكثير من أنواع التسالي علي حسب الرغبة في التناول ويقدم ألي الضيوف في العيد بإلف هنا وشفا.

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