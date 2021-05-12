وصفات طبيعية للتخلص من التلبك المعوي خلال ايام العيد وكذلك نصائح غذائية لتفادي ذلك تطلعنا عليها أخصائية التغذية جمانة جلال، و التي تؤكد أولًا على ضرورة تفادي مسببات التلبك المعوي.

أسباب التلبك المعوي في العيد

التغير في النظام الغذائي من حيث أنواع الأصناف الغذائية.

تغير مواعيد تناول الطعام في العيد من مسببات التلبك المعوي.

اختلاف مواعيد النوم والاستيقاظ وكذلك السهر في الأعياد يضر الجهاز الهضمي.

الإكثار من تناول اللحوم في العيد يضر عملية الهضم ويسبب التلبك المعوي.

حلويات العيد وما تحتوي من دهون وسكريات والإكثار منها من مسببات التلبك.

تكثر الإصابة بالتلبك امعي في عيد الفطر بسب الإفراط في شرب مشروبات الكافيين خاصة القهوة و الشاي.

يلاحظ أن سفر الطعام في الأعياد تعتمد على اللحوم والنشويات ويقل بها الخضروات وحتى الفواكه، مما يشكل عبء على الجهاز الهضمي.

قلة ممارسة الأنشطة البدنية والرياضة في الأعياد لها دور في الإصابة بالتلبك المعوي.

وصفات طبيعية للتخلص من التلبك المعوي خلال أيام العيد

ينصح بتناول التمر في بداية أول يوم في العيد فهي تساعد على تهيئة الجسم للطعام وهي من السنة النبوية.

التدرج في الوجبات وتقسيمها في العيد يمنع الإصابة بالتلبك المعوي.

الحرص على شرب السائل الكافية ومنها الماء على فترات متقاربة خلال اليوم.

الزبادي من الأطعمة التي تعزز عملية الهضم وينصح بتناولها بجانب الأطعمة الرئيسية.

اليانسون من المشروبات التي ينصح بشرها بعد الوجبات الدسمة لتحسن عملية الهضم.

البطاطا من الأطعمة التي تعمل على تعديل الساعة البيولوجية للجسم التي تؤثر على عملية الهضم.

في حال الإصابة بالتلبك المعوي فيمكن تناول حبوب الفحم النشط لتحسين عملية الهضم وعلاج التلبك.

وأخيرًا والأهم يجب تفادي مسببات التلبك المعوي بشكل عام المذكورة في السابق، وأهمها الحرص على ممارسة رياضة المشي بعد الوجبات بثلاث ساعات والنوم الجيد وتقليل مشروبات الكافيين وتناول الحلويات واللحوم و النشويات باعتدال.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.