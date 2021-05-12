ماهي فوائد الزعتر البري مع العسل للجسم، دوت الخليج مجموعة من الفوائد التي تتحقق من خلال تناول ملعقة يوميًا على الريق أو بين الوجبات من خليط الزعتر البري والعسل حيث أن كل منهما لديه فوائد مهمة للصحة ومزجهما يضاعف تلك الفوائد، وهي في التالي:

ماهي فوائد الزعتر البري مع العسل للجسم

عدد موقع "ويب طب مجموعة من الفوائد الصحية التي يحققها مزيج الزعتر والعسل وهي:

الزعتر يمتلك خصائص مفيدة لضغط الدم وهو يساهم في خفضه.

كل من الزعتر البري و العسل يمتلكان عناصر مضادة للبكتريا وتناول مزيجها يساعد في حماية الجسم من الأمراض التي تسببها البكتيريا.

الزعتر البري والعسل يحتويان على مضادات أكسدة تساهم في مقاومة الجذور الحرة التي تسبب الأمراض السرطانية وأهمها سرطان القولون والثدي.

يحتوي مزيح الزعتر والعسل على مضادات للفطريات تقاوم الأمراض التي تسببها الفطريات مثل داء السلاق.

الزعتر والعسل مفيدان لصحة الجلد والبشرة ويساعدان على التخلص من حب الشباب ومقاومة أعراض الشيخوخة والتخلص من مشكلات الجلد بما فيها الأكزيما.

مزيح العسل والزعتر البري يعزز مناعة الجسم.

مزيج العسل والزعتر يمكن أن يستخدم في علاج الجروح والحروق.

ملعقة على الريق يوميًا من مزيح الزعتر البري والعسل يساهم في التخلص من اضطرابات الجهاز الهضمي منها الانتفاخ والإسهال.

خليط الزعتر والعسل يمكن أن يقلل من التدفق الصاعد لحمض المعدة والأطعمة غير المهضومة عن طريق تبطين المريء والمعدة.

تناول العسل مع الزعتر البري يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بمرض الجزر المعدي المريئي.

العسل والزعتر البري يستخدمان كعلاج طبيعي عند الإصابة بالسعال ونزلات البرد.

من أهو فوائد الزعتر البري والعسل منع تراكم الدهون وحماية القلب والأوعية الدموية من الأمراض التي يسببها ارتفاع الكوليسترول.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.