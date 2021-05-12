طريقة عمل كيكة الديسباسيتو اللذيذة بخطوات سهلة وسريعة

طريقة عمل كيكة الديسباسيتو هي عبارة عن كيكة أسنفجية بالشوكولاتة المزينة بصوصات مختلفة مثل صوص الشوكولاتة وموس الشوكولاتة والكريمة وقد اشتهرت بهذا الاسم مؤخرا بعد ظهور الأغنية البرازيلية الشهيرة ديسباسيتو ولها مذاق رائع ومختلف عن باقي الكيكات وأصبحت تقدم بشكل كبير في المحلات والمطاعم واحتلت المرتبة الأولي في قوائم الحلويات التي يطلبونها الكثير خارج المنزل وتحرص كل سيدة في تقديم ما هو مفيد لأسرتها ولضمان نجاح الكيكة يجب استخدام دقيق منخول فاخر مخصص لصنع الحلويات تأكدي من جميع مكونات الكيكة بدرجة حرارة الغرفة مثل البيض والزبدة واللبن ومن أسرار الشيفات الحلواني للحصول علي كيكة هشه ننزع ملعقه كبيرة من الدقيق من كل كوب واستبدالها بملعقة كبيرة من النشا ولضمان بياض الكيكة نستخدم سكر أبيض فاتح لا سكر بني أو سكر غامق. طريقة عمل كيكة الديسباسيتو اللذيذة: طريقة عمل كيكة الديسباسيتو اللذيذة: المكونات: خمس بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوبان ونصف دقيق حلويات منخول.

كوب حليب سائل.

كوب سكر أبيض ناعم.

نصف كوب كاكاو خام غير محلي.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

أو ظرف فانيليا.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر أو محسن كيك.

ذرة ملح.

ملعقة كبيرة خل.

قوالب فويل مستطيلة.

شوكولاتة مبشورة للتزين. لسقي الكيكة: كوب لبن دافئ.

ملعقة كبيرة نسكافية.

ملعقة كبيرة كاكاو خام.

ملعقة ونصف كبيرة سكر. لسقي الكيكة: طريقة التحضير: يقلب جميع المكونات حتي يذوب السكر.

ويترك حين خروج الكيكة لسقيها. صوص الشوكولاتة: كوب كاكاو خام.

كوب لبن.

كوب سكر.

نصف كوب زيت نباتي. طريقة التحضير: نضع في الخلاط الكاكاو، السكر، اللبن ونخلطهم جيدا.

نضيف الزيت بالتدريج حتي الحصول على القوام المناسب.

نصب الصوص في برطمان محكم الغلق لحين استخدامه. طريقة عمل كيكة الديسباسيتو: نحضر بوله عميقة نضيف المكونات الجافة الدقيق المنخول، بيكنج بودر، الكاكاو.

نحضر الخلاط ونضيف البيض، اللبن، الفانيليا، الخل، ذرة الملح.

نخلطهم جيدا ونصب الخليط على المكونات الجافة ويقلب جيدا.

ندهن القوالب الفويل بالزيت قبل صب الكيكة.

ندخلها الفرن على درجة حرارة 160 درجه لمدة نصف ساعة.

نخرج الكيكة ونتركها حتي تبرد.

تغرس بالشوكة ونصب السائل وتترك.

تزين بصوص الشوكولاتة.

وتضع في الثلاجة لكي يتماسك الكيك.

تزين ببشر الشوكولاتة قبل التقديم.

وتقدم باردة. طريقة عمل كيكة الديسباسيتو: الوسوم

طريقة عمل كيكة الديسباسيتو هي عبارة عن كيكة أسنفجية بالشوكولاتة المزينة بصوصات مختلفة مثل صوص الشوكولاتة وموس الشوكولاتة والكريمة وقد اشتهرت بهذا الاسم مؤخرا بعد ظهور الأغنية البرازيلية الشهيرة ديسباسيتو ولها مذاق رائع ومختلف عن باقي الكيكات وأصبحت تقدم بشكل كبير في المحلات والمطاعم واحتلت المرتبة الأولي في قوائم الحلويات التي يطلبونها الكثير خارج المنزل وتحرص كل سيدة في تقديم ما هو مفيد لأسرتها ولضمان نجاح الكيكة يجب استخدام دقيق منخول فاخر مخصص لصنع الحلويات تأكدي من جميع مكونات الكيكة بدرجة حرارة الغرفة مثل البيض والزبدة واللبن ومن أسرار الشيفات الحلواني للحصول علي كيكة هشه ننزع ملعقه كبيرة من الدقيق من كل كوب واستبدالها بملعقة كبيرة من النشا ولضمان بياض الكيكة نستخدم سكر أبيض فاتح لا سكر بني أو سكر غامق. طريقة عمل كيكة الديسباسيتو اللذيذة: طريقة عمل كيكة الديسباسيتو اللذيذة: المكونات: خمس بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوبان ونصف دقيق حلويات منخول.

كوب حليب سائل.

كوب سكر أبيض ناعم.

نصف كوب كاكاو خام غير محلي.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

أو ظرف فانيليا.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر أو محسن كيك.

ذرة ملح.

ملعقة كبيرة خل.

قوالب فويل مستطيلة.

شوكولاتة مبشورة للتزين. لسقي الكيكة: كوب لبن دافئ.

ملعقة كبيرة نسكافية.

ملعقة كبيرة كاكاو خام.

ملعقة ونصف كبيرة سكر. لسقي الكيكة: طريقة التحضير: يقلب جميع المكونات حتي يذوب السكر.

ويترك حين خروج الكيكة لسقيها. صوص الشوكولاتة: كوب كاكاو خام.

كوب لبن.

كوب سكر.

نصف كوب زيت نباتي. طريقة التحضير: نضع في الخلاط الكاكاو، السكر، اللبن ونخلطهم جيدا.

نضيف الزيت بالتدريج حتي الحصول على القوام المناسب.

نصب الصوص في برطمان محكم الغلق لحين استخدامه. طريقة عمل كيكة الديسباسيتو: نحضر بوله عميقة نضيف المكونات الجافة الدقيق المنخول، بيكنج بودر، الكاكاو.

نحضر الخلاط ونضيف البيض، اللبن، الفانيليا، الخل، ذرة الملح.

نخلطهم جيدا ونصب الخليط على المكونات الجافة ويقلب جيدا.

ندهن القوالب الفويل بالزيت قبل صب الكيكة.

ندخلها الفرن على درجة حرارة 160 درجه لمدة نصف ساعة.

نخرج الكيكة ونتركها حتي تبرد.

تغرس بالشوكة ونصب السائل وتترك.

تزين بصوص الشوكولاتة.

وتضع في الثلاجة لكي يتماسك الكيك.

تزين ببشر الشوكولاتة قبل التقديم.

وتقدم باردة. طريقة عمل كيكة الديسباسيتو:

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