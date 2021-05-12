أسرار تحضير سلطة الطحينة البيضاء الشهية بالخطوات

تعد سلطة الطحينة من السلطات الغنية بالنكهات القوية وهي من المقبلات ،حيث تعد سلطه الطحينة من الأطباق التي لا يكتمل الطبق الرئيسي إلا بها، بحيث تتعدد أشكالها وأنواعها فمنها ما هو غربي وما هو شرقي مثل سلطة الطحينة ذات المذاق الشهي، وسلطة الطحينة لابد من أن توجد بجانب المشاوي، الأسماك، اللحوم، الفتة، أطباق الكبدة، الفول، البطاطس المقلية وغيرها العديد من المأكولات، حيث تختلف أيضاً طريقه تحضيرها من منطقة الي أخرى ولكنها تتفق في سهولتها وبساطة مكوناتها وتحضيرها، ولسلطة الطحينة فوائد عديدة لذلك ينصح بها خبراء التغذية وتشتهر بها العديد من الدول مثل الأردن وسوريا وفلسطين ومصر. مقادير سلطة الطحينة كوب من الماء دافئ.

رشة فلفل أسمر.

نصف كوب من الطحينة.

معلقه كبيرة من الخل ابيض.

معلقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيره ملح.

حزمة بقدونس مفروم.

معلقتان كبيرتان من عصير الليمون. طريقه تحضير سلطة الطحينة مقادير سلطة الطحينةطريقه تحضير سلطة الطحينة تحتاج سلطة الطحينة الي: نقوم بوضع الطحينة في وعاء نظيف ثم نقوم بوضع عصير الليمون فوقها وتقليبهم حتي يتجانسوا معا.

ثم نقوم بإضافة الماء الدافئ علي الطحينة والليمون مع ضرورة ان يكون الماء دافئ وليس بارداً او ساخناً.

ثم نقوم بتقليب الماء مع الطحينة مع ضرورة التركيز مع كميه الماء المستخدمة فكلما زادت كميه الماء أصبحت سلطه الطحينة خفيفة القوام وذلك علي العكس كلما كان الماء قليلاً تصبح سلطه الطحينة سميكة القوام.

بعد ضبط قوام سلطه الطحينة المراد نقوم بوضع باقي المكونات من ملح وكمون ورشه فلفل اسمر مع الخل الأبيض.

ثم نقوم بتقليب هذه المكونات معاً لتصبح سلطه الطحينة جاهزة للتقديم.

ثم نقوم بتوزيع سلطة الطحينة في اطباق صغيره الحجم ثم نقوم بتزيينها بالبقدونس المفروم. الوسوم

تعد سلطة الطحينة من السلطات الغنية بالنكهات القوية وهي من المقبلات ،حيث تعد سلطه الطحينة من الأطباق التي لا يكتمل الطبق الرئيسي إلا بها، بحيث تتعدد أشكالها وأنواعها فمنها ما هو غربي وما هو شرقي مثل سلطة الطحينة ذات المذاق الشهي، وسلطة الطحينة لابد من أن توجد بجانب المشاوي، الأسماك، اللحوم، الفتة، أطباق الكبدة، الفول، البطاطس المقلية وغيرها العديد من المأكولات، حيث تختلف أيضاً طريقه تحضيرها من منطقة الي أخرى ولكنها تتفق في سهولتها وبساطة مكوناتها وتحضيرها، ولسلطة الطحينة فوائد عديدة لذلك ينصح بها خبراء التغذية وتشتهر بها العديد من الدول مثل الأردن وسوريا وفلسطين ومصر. مقادير سلطة الطحينة كوب من الماء دافئ.

رشة فلفل أسمر.

نصف كوب من الطحينة.

معلقه كبيرة من الخل ابيض.

معلقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيره ملح.

حزمة بقدونس مفروم.

معلقتان كبيرتان من عصير الليمون. طريقه تحضير سلطة الطحينة مقادير سلطة الطحينةطريقه تحضير سلطة الطحينة تحتاج سلطة الطحينة الي: نقوم بوضع الطحينة في وعاء نظيف ثم نقوم بوضع عصير الليمون فوقها وتقليبهم حتي يتجانسوا معا.

ثم نقوم بإضافة الماء الدافئ علي الطحينة والليمون مع ضرورة ان يكون الماء دافئ وليس بارداً او ساخناً.

ثم نقوم بتقليب الماء مع الطحينة مع ضرورة التركيز مع كميه الماء المستخدمة فكلما زادت كميه الماء أصبحت سلطه الطحينة خفيفة القوام وذلك علي العكس كلما كان الماء قليلاً تصبح سلطه الطحينة سميكة القوام.

بعد ضبط قوام سلطه الطحينة المراد نقوم بوضع باقي المكونات من ملح وكمون ورشه فلفل اسمر مع الخل الأبيض.

ثم نقوم بتقليب هذه المكونات معاً لتصبح سلطه الطحينة جاهزة للتقديم.

ثم نقوم بتوزيع سلطة الطحينة في اطباق صغيره الحجم ثم نقوم بتزيينها بالبقدونس المفروم.

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