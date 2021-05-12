السر الخطير لتسوية الكفتة المشوية على البوتاجاز.. والطعم أحلى من الحاتي

الكفتة المشوية أو كفتة الكبابجي على الطريقة المصرية، تعد من ألذ أنواع الكفتة التي يمكن إعدادها بكل سهولة في المنزل وبمكونات اقتصادية، إلا أن لها بعض الأسرار البسيطة جداً، والتي لها دور كبير في الطعم، وتعد من الأكلات سريعة الإعداد، حيث يمكن عملها والاحتفاظ بها في الفريزر لحين الحاجة إليها، فهي من أشهر الأكلات مسبقة الإعداد والمنقذة للسيدات العاملات وأيضاً في حال ضيق الوقت، سنخبركم بأسرارها في السطور التالية. الكفتة المشوية الكفتة المشوية المكونات كيلو من اللحم المفروم ناعماً.

ربع كيلو من الدهن.

ثلاث ملاعق من الأرز المنقوع والمصفى، ثم يتم جرشه خشناً باستخدام المفرمة.

بصلة كبيرة.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملح وفلفل وحبهان مطحون وقرنفل مطحون. طريقة عمل كفتة الكبابجي طريقة عمل كفتة الكبابجي قومي بطحن البهارات أولاً، ثم ضعيها في برطمان نظيف، وقومي باستخدام ملعقة شاي صغيرة من البهارات لكل كيلو من اللحم.

ضعي اللحم المفروم مع البصل والبهارات والأرز المجروش، واعجينهم جيداً، وضعي عليها ملعقة من البيكنج بودر.

قومي بتشكيل الكفتة على شكل أصابع، إما باستخدام أصابع الشيش طاووق أو باستخدام الأسياخ، أو بظهر ملعقة خشبية مستديرة.

يمكنكِ الاحتفاظ بالكفتة في الفريزر ووضعها في الفرن حين الحاجة إليها، مع مراعاة الفصل بينها باستخدام طبقة من الأكياس وقطرتين من الزيت أو أوراق الزبدة حتى لا تلتصق في الفريزر ويصعب إخراجها. تسوية كفتة الحاتي على عين البوتاجاز تسوية كفتة الحاتي على عين البوتاجاز للحصول على طعم كفتة الحاتي تماماً، يجب تسوية الكفتة المشوية على عين البوتجاز باستخدام طاسة شديدة الحرارة، وضعي بها معقة واحدة فقط من الزيت، واصدمي الكفتة في الطاسة، ستغلق مسامها وتحتفظ بسوائلها، ثم هدئي النار وقلبيها حتى تمام النضج، وبهذه الطريقة ستحصلين على كفتة مثل كفتة الحاتي تماماً وأيضاً بنفس قوامها وطعمها المميز. الوسوم

الكفتة المشوية أو كفتة الكبابجي على الطريقة المصرية، تعد من ألذ أنواع الكفتة التي يمكن إعدادها بكل سهولة في المنزل وبمكونات اقتصادية، إلا أن لها بعض الأسرار البسيطة جداً، والتي لها دور كبير في الطعم، وتعد من الأكلات سريعة الإعداد، حيث يمكن عملها والاحتفاظ بها في الفريزر لحين الحاجة إليها، فهي من أشهر الأكلات مسبقة الإعداد والمنقذة للسيدات العاملات وأيضاً في حال ضيق الوقت، سنخبركم بأسرارها في السطور التالية. الكفتة المشوية الكفتة المشوية المكونات كيلو من اللحم المفروم ناعماً.

ربع كيلو من الدهن.

ثلاث ملاعق من الأرز المنقوع والمصفى، ثم يتم جرشه خشناً باستخدام المفرمة.

بصلة كبيرة.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملح وفلفل وحبهان مطحون وقرنفل مطحون. طريقة عمل كفتة الكبابجي طريقة عمل كفتة الكبابجي قومي بطحن البهارات أولاً، ثم ضعيها في برطمان نظيف، وقومي باستخدام ملعقة شاي صغيرة من البهارات لكل كيلو من اللحم.

ضعي اللحم المفروم مع البصل والبهارات والأرز المجروش، واعجينهم جيداً، وضعي عليها ملعقة من البيكنج بودر.

قومي بتشكيل الكفتة على شكل أصابع، إما باستخدام أصابع الشيش طاووق أو باستخدام الأسياخ، أو بظهر ملعقة خشبية مستديرة.

يمكنكِ الاحتفاظ بالكفتة في الفريزر ووضعها في الفرن حين الحاجة إليها، مع مراعاة الفصل بينها باستخدام طبقة من الأكياس وقطرتين من الزيت أو أوراق الزبدة حتى لا تلتصق في الفريزر ويصعب إخراجها. تسوية كفتة الحاتي على عين البوتاجاز تسوية كفتة الحاتي على عين البوتاجاز للحصول على طعم كفتة الحاتي تماماً، يجب تسوية الكفتة المشوية على عين البوتجاز باستخدام طاسة شديدة الحرارة، وضعي بها معقة واحدة فقط من الزيت، واصدمي الكفتة في الطاسة، ستغلق مسامها وتحتفظ بسوائلها، ثم هدئي النار وقلبيها حتى تمام النضج، وبهذه الطريقة ستحصلين على كفتة مثل كفتة الحاتي تماماً وأيضاً بنفس قوامها وطعمها المميز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السر الخطير لتسوية الكفتة المشوية على البوتاجاز.. والطعم أحلى من الحاتي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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