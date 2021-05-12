سر تتبيلة كفتة الحاتي الشهيرة بالخطوات بكل تكاتها وأسرارها

سر تتبيلة كفتة الحاتي من الوصفات التي يبحث عنها كثير من السيدات، خاصة التي لا تفضل الأكل من خارج المنزل، وطبخ كافة الوصفات بنفسها، وكفتة الحاتي لا يختلف على حبها أحد، فالكبير يعشقها قبل الصغير، وطريقة تحضيرها بسيطة، ووقت التحضير قصير.

سر تتبيلة كفتة الحاتي

تتبيلة يختلف عليها الطهاة، ولكن لها طريقة واحدة هي الأساس، وهي التي تعطي نتيجة مرضية، وطعم مقارب جدًا لطعم المطاعمن وإليكم مقادير سر تتبيلة كفتة الحاتي

لحم مفروم.

بصل مفروم.

طماطم.

ملح.

فلفل أسود.

بهارات كفتة.

قليل من اللية الضاني.

2 ملعقة من الدقيق.

2 ملعقة من الزيت.

البصل المفروم نقوم بتصفيته بشكل جيد.

يوضع ماء البصل على اللحم المفروم.

الاحتفاظ بجزء من مياه البصل للحاجة له عند تصبيع الكفتة.

عصير حبة طماطم وإضافتها إلى خليط اللحم والبصل.

وضع الدقيق.

إضافة الزيت.

إضافة الملح والبهارات والفلفل الأسود.

التقليب جيدًا وتشكيل اللحم لأصابع باستخدام أداة اسطوانية الشكل حتى تكون الأصابع بها فجوة من المنتصف لسرعة التسوية.

نرص الكفتة في صينية بها شرائح طماطم وبصل.

نقوم بإدخال الصينية فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة.

بعد النضج نُخرج الصينية وتكون قطعة فحم جاهزة نضعها في وسط صينية الكفتة وعليها قطرات من الزيت أو السمن، ومن ثَم نغطيها بورق الألومنيوم.

طريقة تحضير سر تتبيلة كفتة الحاتيمعلومات عن كفتة الحاتي

للحصول على كفتة حاتي مثل كفتة المطاعم الكبرى يجب اتباع الآتي: