أصابع الدجاج الكرسبي المقرمشه بطريقه سريعه في المنزل

أصابع الدجاج الكرسبي المقرمشه بطريقه سهله وسريعه في المنزل حيث تعد من اشهي والذ الواجبات الرئيسية والسريعة بجاب بعض المقبلات ألذيذة مثل كرات البطاطس بالجبن الموزاريلا والتي يحبها العديد من الأشخاص من كبار وصغار كما يمكن أن تقدم كنوع من المقبلات بجانب العديد من الوجبات الرئيسية مثل وجبة دجاج البوبيت المميزة أو بجانب أنواع مختلفه من السلطة مثل سلطه السيزر دجاج كما يتميز الدجاج بالقيمة الغذائية العالية ويفضل عند عديد من الأشخاص عن اللحوم الحمراء واليكم المقادير وطريقه تحضير أصابع الدجاج الكرسبي المقرمشه . مكونات تحضير أصابع الدجاج الكرسبي صدور فراخ مخليه مقطعه شرائح بالطول متوسطه السمك .

معلقه كبيره بودره مرق دجاج .

مكعب مرقة الدجاج الفورية .

معلقه صغيره من السبع بهارات .

نص معلقه صغيره من الفلفل الأسود .

ملعقه صغيره ثوم مع ملعقه صغيره من البصل بودره أو بابريكا حسب الرغبة.

عصير ليمون مع نصف ملعقه ليمون نخرج منها البذر ونضربها في الخلاط بالقشر جيدا .

نص ملعقه صغيره من الملح .

2 كوب من الماء .

كوب من الحليب وممكن يزيد حسب الحاجة .

نصف كيلو غرام من الدقيق الأبيض تقريبا .

زيت للقلى . طريقه عمل أصابع الدجاج الكرسبي المقرمشه نبدأ بوضع قطع الفراخ في وعاء كبير من الماء ونضيف مكعب مرقة الدجاج الفورية مع السبع بهارات ونصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود وثوم والبصل بودره وبابريكا وعصير ليمون مع نصف ملعقه ليمون بالقشر والملح والحليب لمده 3 ساعات علي الأقل ثم نخرجها ونصفيها من الماء جيدا .

نقوم بوضع كوب حليب في بوله مع البهارات ونضع قطع الفراخ في الحليب ثواني ونخرجها ثم نضعها في الدقيق ونقلب بخفه لمده دقيقه ثم نعود لنضعها مره اخري في الحليب ثواني ونخرجها على الدقيق ونقلب بخفه لمده دقيقه حسب الرغبة في الطبقة والقرمشه تكون أكتر نكرر العملية اكثر من مره ونقلى في زيت سخن جدا على نار متوسطه ولا نقلب حتي تأخذ لون تأخذ حوالى عشر دقائق ونخرجها في مصفى ويتم قلى 3 قطع أو أربعه فقط ونكرر القلى لتصبح مقرمشه حتي تصبح جاهزه للتقديم . مكونات تحضير أصابع الدجاج الكرسبيطريقه عمل أصابع الدجاج الكرسبي المقرمشه الوسوم

أصابع الدجاج الكرسبي المقرمشه بطريقه سهله وسريعه في المنزل حيث تعد من اشهي والذ الواجبات الرئيسية والسريعة بجاب بعض المقبلات ألذيذة مثل كرات البطاطس بالجبن الموزاريلا والتي يحبها العديد من الأشخاص من كبار وصغار كما يمكن أن تقدم كنوع من المقبلات بجانب العديد من الوجبات الرئيسية مثل وجبة دجاج البوبيت المميزة أو بجانب أنواع مختلفه من السلطة مثل سلطه السيزر دجاج كما يتميز الدجاج بالقيمة الغذائية العالية ويفضل عند عديد من الأشخاص عن اللحوم الحمراء واليكم المقادير وطريقه تحضير أصابع الدجاج الكرسبي المقرمشه . مكونات تحضير أصابع الدجاج الكرسبي صدور فراخ مخليه مقطعه شرائح بالطول متوسطه السمك .

معلقه كبيره بودره مرق دجاج .

مكعب مرقة الدجاج الفورية .

معلقه صغيره من السبع بهارات .

نص معلقه صغيره من الفلفل الأسود .

ملعقه صغيره ثوم مع ملعقه صغيره من البصل بودره أو بابريكا حسب الرغبة.

عصير ليمون مع نصف ملعقه ليمون نخرج منها البذر ونضربها في الخلاط بالقشر جيدا .

نص ملعقه صغيره من الملح .

2 كوب من الماء .

كوب من الحليب وممكن يزيد حسب الحاجة .

نصف كيلو غرام من الدقيق الأبيض تقريبا .

زيت للقلى . طريقه عمل أصابع الدجاج الكرسبي المقرمشه نبدأ بوضع قطع الفراخ في وعاء كبير من الماء ونضيف مكعب مرقة الدجاج الفورية مع السبع بهارات ونصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود وثوم والبصل بودره وبابريكا وعصير ليمون مع نصف ملعقه ليمون بالقشر والملح والحليب لمده 3 ساعات علي الأقل ثم نخرجها ونصفيها من الماء جيدا .

نقوم بوضع كوب حليب في بوله مع البهارات ونضع قطع الفراخ في الحليب ثواني ونخرجها ثم نضعها في الدقيق ونقلب بخفه لمده دقيقه ثم نعود لنضعها مره اخري في الحليب ثواني ونخرجها على الدقيق ونقلب بخفه لمده دقيقه حسب الرغبة في الطبقة والقرمشه تكون أكتر نكرر العملية اكثر من مره ونقلى في زيت سخن جدا على نار متوسطه ولا نقلب حتي تأخذ لون تأخذ حوالى عشر دقائق ونخرجها في مصفى ويتم قلى 3 قطع أو أربعه فقط ونكرر القلى لتصبح مقرمشه حتي تصبح جاهزه للتقديم . مكونات تحضير أصابع الدجاج الكرسبيطريقه عمل أصابع الدجاج الكرسبي المقرمشه

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