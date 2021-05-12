كيفية تحضر صبغة الشعر باللون الأسود وعملها بسهولة في البيت

التغير هو حلم تسعى إليه كل النساء، فجمعهم تريدنا منظر جذاب وانيق وخاصة في الشعر فهو التاج الثابت والمفضل لدى الجميع ويحرصون على نظافة ولمعانه ويبحثون دائما عن أحدث صيحات الموضة في لون الشعر يتسرعون في تطبيقه ولكن اللون الذي لا يتغير بتغير الصيحات هو اللون الأسود فنشاهد يوميا على محركات البحث هذا العنوان “صبغة الشعر باللون الأسود”.

صبغة الشعر باللون الأسود

عنوان يشغل محركات البحث بصورة يومية، فاللون الأسود هو سيد الألوان سواء كان في الملابس أو في صيغة الشعر فهو يعطي سن أصغر كما أنه يعطي قيمة ووقار، ودائما ما يبحث محبي التجديد والتغيير عن أفضل طريقة لصبغات الشعر بلون الأسود في المنزل وبصورة طبيعية بعيدًا عن الصبغات الكيميائية التي قد تسبب اضرار في فروة الرأس.

أفضل طريقة لصبغة الشعر باللون الأسود في المنزل

لا تقصير هذه الصبغة على إعطاء الشعر لون جذاب، بل أنها تحمل مجموعة من الفوائد من أهم تنعيم وتطرية الشعر بالإضافة إلى تغذية واعطاءه لمعه وتنظيفه من أي حشرات أو قشرة موجودة وعلى الرغم من هذه الفوائد إلا أنها غير مكلفة تمامًا فجميع مكوناتها موجودة في المنزل.

فازلين.

الحنة الطبيعية .

2 باكيت من الشاي.

نصف ملعقة من الخل.

ملعقة من زيت الزيتون.

قبعة الشاور.

غسل الشعر جيدًا بالماء الفاتر ويترك حتي يخف أو يمكنك استخدام الاستشوار الخاص بكِ .

قومي بتقسيم الشعر الى نصفين متساويين.

في إناء عميق قومي بخلط الحنة والفازلين والشاي والخل وزيت الزيتون مع التقليب الجيد حتى تحصلي على قوام كريمي.

قومي بفرد خليط الحنة على الشعر مع التأكد من تغطية جميع الأطراف.

قومي بلف الشعر جيدًا وضعي علية قبعة الشاور لمدة لا تقل عن 3 ساعات.

انتظري مرور الوقت ثم قومي بغسل الشعر جيدًا مع التأكد من نزول كل أثرا الخليط.

ضعي حمام الكريم الخاص بك لمدة 10 دقائق ثم اشطفي الشعر بالماء الفاتر واستمتعي باللون الأسود اللامع.

مكونات صبغة الشعر باللون الأسود في المنزلطريقة صبغة الشعر باللون الأسود في المنزل