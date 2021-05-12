بمكونات مظبوطة طريقة عمل بيتي فور العيد الناعم والدايب بحشوات مختلفة

بمناسبة عيد الفطر وكل عام والامة الاسلامية جميعها بخير نقدم لكم من خلال موقعنا هذا كيفية تحضير البيتي فور في المنزل بأقل تكلفة ممكنة، وفي أسرع وقت، وذاك لرغبة الكثير من السيدات في تحضيره ولا يعرفون طريقته، وهناك العديد من شتي الطرق التي يمكن من خلالها تحضيره، ونقدم لكم طريقتان حيث البيتي فور السادة، وبيتي فور الشيكولاتة. طريقة عمل بيتي فور سادة طريقة عمل بيتي فور سادة المكونات: كوب من السكر الناعم.

كوب من الدقيق.

كوب من الزبدة.

بيضة.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ملعقة ونصف كبيرة من البيكنج باودر طريقة التحضير نقوم بخلط البيض مع الزبدة ونقوم بخلط السكر مع الفانيليا بشكل جيد نقوم بخلط البيكنج باودر مع الدقيق.

ثم نقلب البيض عليه ونخلطهم بشكل جيد ثم نضعها في الثلاجة لمدّة عشرين دقيقة.

يتم تشكيل بيتي فور بأشكال رقيقة حسب الرغبة ثم نضعها على الصينية ونقوم بتدخليها الفرن على درجة حرارة منخفضة إلى مده عشرين دقيقه.

وذلك حتي تصبح لونها زاهيا ونخرج صنيه بيتي فور من الفرن.

ثم نضعها في مكان بارد ويتم تزينها بالمربي ونقوم بتزيينه، ومن ثم يتم تقديمه بالهنا والشفا. طريقة عمل بيتي فور بالشوكولاتة طريقة عمل بيتي فور بالشوكولاتة المكونات: كوب ونصف من الزبدة.

تلات بيضات

كوب ونصف من الدقيق.

كوب ونصف من السكر .

نصف ملعقة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

اربع معالق من الكاكاو الخام.

نصف ملعقة من البيكنج باودر. طريقة التحضير: نقوم بخلط الفانيليا والبيكنج باودر والسكر والملح والزبدة والكاكاو واللبن والبيض.

نقوم بعد ذلك بخلطهم بالمضرب الكهربائي حتي تصبح العجينة لينة ثم نقوم بوضع العجينه في الثلاجه لمدّة عشرين دقيقة.

حتى تصبح جيدا نقوم بتقسيم بيتي فور الى اقسام كل قسم منفرد ويتم تزيينها بالمربى او الشيكولاتة او الكريمه ونزينه بأشكال مختلفه ورقيقه.

بعد ذلك نقوم بوضع بيتي فور في صينيه ونقوم برش من الدقيق بكمية كافية جدا ونقوم بوضعها في الفرن لمدّة عشرين دقيقة على حرارة 120 دقيقة. حلويات العيد تشهد هذه الأيام بحثا بطريقة كبيرة عبر الانترنت فالجميع يبحث عن طريقة عملها ومقاديرها المظبوطة التي تجعلنا نصنع بيتي فور هش وخفيف في المنزل دون الحاجة لشرائها جاهزة من محلات الحلويات فهو يعتبر من الحلويات اللذيذة والأساسية في الاعياد والمناسبات وعليه وفرنا عليكم الوقت والجهد وفي عملية البحث عن طريقة تحضير البيتي فور الذايب والهش وارفقنا لكم الطريقة المظبوطة والمستخدمة في محلات الحلويات فقط طبقي الطريقة بالخطوات خطوة خطوة. الوسوم

بمناسبة عيد الفطر وكل عام والامة الاسلامية جميعها بخير نقدم لكم من خلال موقعنا هذا كيفية تحضير البيتي فور في المنزل بأقل تكلفة ممكنة، وفي أسرع وقت، وذاك لرغبة الكثير من السيدات في تحضيره ولا يعرفون طريقته، وهناك العديد من شتي الطرق التي يمكن من خلالها تحضيره، ونقدم لكم طريقتان حيث البيتي فور السادة، وبيتي فور الشيكولاتة. طريقة عمل بيتي فور سادة طريقة عمل بيتي فور سادة المكونات: كوب من السكر الناعم.

كوب من الدقيق.

كوب من الزبدة.

بيضة.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ملعقة ونصف كبيرة من البيكنج باودر طريقة التحضير نقوم بخلط البيض مع الزبدة ونقوم بخلط السكر مع الفانيليا بشكل جيد نقوم بخلط البيكنج باودر مع الدقيق.

ثم نقلب البيض عليه ونخلطهم بشكل جيد ثم نضعها في الثلاجة لمدّة عشرين دقيقة.

يتم تشكيل بيتي فور بأشكال رقيقة حسب الرغبة ثم نضعها على الصينية ونقوم بتدخليها الفرن على درجة حرارة منخفضة إلى مده عشرين دقيقه.

وذلك حتي تصبح لونها زاهيا ونخرج صنيه بيتي فور من الفرن.

ثم نضعها في مكان بارد ويتم تزينها بالمربي ونقوم بتزيينه، ومن ثم يتم تقديمه بالهنا والشفا. طريقة عمل بيتي فور بالشوكولاتة طريقة عمل بيتي فور بالشوكولاتة المكونات: كوب ونصف من الزبدة.

تلات بيضات

كوب ونصف من الدقيق.

كوب ونصف من السكر .

نصف ملعقة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

اربع معالق من الكاكاو الخام.

نصف ملعقة من البيكنج باودر. طريقة التحضير: نقوم بخلط الفانيليا والبيكنج باودر والسكر والملح والزبدة والكاكاو واللبن والبيض.

نقوم بعد ذلك بخلطهم بالمضرب الكهربائي حتي تصبح العجينة لينة ثم نقوم بوضع العجينه في الثلاجه لمدّة عشرين دقيقة.

حتى تصبح جيدا نقوم بتقسيم بيتي فور الى اقسام كل قسم منفرد ويتم تزيينها بالمربى او الشيكولاتة او الكريمه ونزينه بأشكال مختلفه ورقيقه.

بعد ذلك نقوم بوضع بيتي فور في صينيه ونقوم برش من الدقيق بكمية كافية جدا ونقوم بوضعها في الفرن لمدّة عشرين دقيقة على حرارة 120 دقيقة. حلويات العيد تشهد هذه الأيام بحثا بطريقة كبيرة عبر الانترنت فالجميع يبحث عن طريقة عملها ومقاديرها المظبوطة التي تجعلنا نصنع بيتي فور هش وخفيف في المنزل دون الحاجة لشرائها جاهزة من محلات الحلويات فهو يعتبر من الحلويات اللذيذة والأساسية في الاعياد والمناسبات وعليه وفرنا عليكم الوقت والجهد وفي عملية البحث عن طريقة تحضير البيتي فور الذايب والهش وارفقنا لكم الطريقة المظبوطة والمستخدمة في محلات الحلويات فقط طبقي الطريقة بالخطوات خطوة خطوة.

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