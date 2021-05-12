تألقي بلون جرئ وجذاب واصبغي شعرك بالحنة بنفسك في المنزل بدون اي تكاليف

تريد الكثير من البنات، والسيدات تغير لون شعرهم، وخاصة في المناسبات، ولكن يخافون من استخدام الصبغات، فهي تحتوي على مكونات كيميائية ضارة قد تحرق الشعر، وتعمل على إتلافه، وتدمير جذوره، ولذلك ظهرت بعض وصفات تلوين الشعر التي تعطيه لونًا ولكن بشكل طبيعي دون تدميره، بل بالعكس تزيد من جمال وحيوية الشعر، ولكن إذا كنتِ من ذوات الشعر الأسود الداكن لن يتغير لونه تمامًا بالمكونات العادية، ولكن سيحصل على لمعة صحية، وجمال طبيعي.

3 أو 4 ملاعق كركم كبيرة.

كوبان ماء.

عصير ليمونة.

ملعقتين من أي زيت طبيعي تحبين استخدامه في شعرك.

المقادير المطلوبة لماسك صبغ الشعر بالكركمطريقة عمل صبغة الكركم للشعر

للكركم فوائد رائعة للشعر، والبشرة، وفوائد صحية أيضًا، فهو يحتوي على مادة الكركمين المعروفة، التي لها خصائص مضادة لأي التهابات سواء داخل الجسم بشرب شاي الكركم، أو خارج الجسم بالجلد، أو فروة الشعر، وطريقة التحضير للصبغة هي:

ضعي الكركم على الماء، وارفعيهم على النار حتى الغليان، ويمكنك إضافة ملعقة من زهور البابونج إلى الماء أيضًا لتعزيز اللون.

اتركي مغلي الكركم حتى يبرد، وضعي عليه عصير الليمونة، وملعقتي الزيوت التي قمتي بتحضيرها مسبقًا.

اغسلي شعرك قبل، وضع الخليط بحوالي ساعة.

ارتدي قفازات لتجنب تلوين يديك بالكركم.

قومي بوضع الصبغة التي حضرتيها على شعرك، ويُفضل أن تكوني في مكان مناسب، وأن تضعي الفوطة على كتفيك، وتميلي برأسك للأمام.

بعد الانتهاء من وضع صبغة الكركم غطي شعرك جيدًا بالبونيه البلاستيك وفوقه فوطة واتركيه لمدة من 3 ل 4 ساعات، أو أكثر.

قومي بغسل رأسك بعد انتهاء الفترة المحددة، واحرصي على عدم الإفراط في وضع الشامبو حتى لا يؤدي لجفاف شعرك.

يمكنك تكرار الصبغة مرة أسبوعياً، بدون قلق، لأنها مفيدة للشعر ولا تسبب أي نوع من التلف.

طريقة صبغ الشعر بألوان مختلفة ومتعددة اكثر ما يشغل بال الكثير هذه الفترة وتدور عمليات البحث عنها بكثرة، حيث يوجد مكون طبيعي يعمل على صبغة الشعر بطريقة جذابة وغير مكلفة ويمكن لأي فتاة وسيدة استخدامها في المنزل وهذا المكون هو الكركم الطبيعي والمعروف لدي الكل، ويمكن صبغ الشعر بكل سهولة بالكركم عبر الخطوات المرفقة.