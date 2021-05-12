طريقة لذيذة وسريعة لعمل الكوكيز بالشوكولاتة المقرمش نفس اللي بنشتريه من المحلات

يعتبر الكوكيز من أشهر أنواع البسكويت المنتشر وجوده في معظم بلاد العالم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن الكوكيز هو عبارة عن بسكويت يكون مقرمش ويختلف عن أنواع البسكويت العادي، لأن يتم حشوه بأنواع كثيرة من الحشوات منها المكسرات والشوكولاته جوز الهند والشوفان. طريقة عمل كوكيز بالشوكولاتة طريقة عمل كوكيز بالشوكولاتة المكونات : كوبان وربع من الدقيق الأبيض.

كوب من الزبدة.

بيضتان.

ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من السكر البني.

كوب من السكر الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا البودر.

كوبان من الشوكولاته المبشورة أو القطع. طريقة التحضير نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به البيضتان وكوب من الزبدة، ويتم خفقهم جيدا باستخدام مضرب البيض الكهربائي، ثم نضع رشة من الملح ورشة من الفانيليا البودر ونقوم بتشغيل المضرب.

ومع التقليب المستمر باستخدام المضرب يتم إضافة المقدار المطلوب من السكر البني والسكر الأبيض، ونستمر في الخفق حتي يتم الوصول إلي قوام ناعم وكريمي.

بعد ذلك يتم إضافة الدقيق الأبيض المنخول ثم نضيف البيكينج بودر، ويتم تقليب هذا الخليط باستخدام ملعقة خشبية ولكن يتم التقليب برفق وفي اتجاه واحد للحصول علي قوام هش.

ثم نضيف قطع الشوكولاته في هذا الخليط ونقوم بتقليبهم مرة أخري لتتكون عجينة الكوكيز بالشوكولاته.

نقوم بوضع هذه العجينة في الثلاجة لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتي يتم تماسكها.

يتم تشغيل الفرن علي درجة حرارة 170 درجة مئوية.

نحضر صينية تكون مسطحة ونضع بها ورق زبدة، ويتم أخذ قطعة من عجينة الكوكيز بالشوكولاته، وبعد ذلك نقوم بتكويرها ووضعها في الصينية ونقوم بالضغط عليها باستخدام اليد، وهكذا نستمر حتي أن تنتهي كمية العجينة.

نقوم بوضع هذه الصينية في الفرن ونتركها لمدة عشر دقائق تقريبا، حتي يكون لونها ذهبي غامق. طريقة التحضير الوسوم

يعتبر الكوكيز من أشهر أنواع البسكويت المنتشر وجوده في معظم بلاد العالم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن الكوكيز هو عبارة عن بسكويت يكون مقرمش ويختلف عن أنواع البسكويت العادي، لأن يتم حشوه بأنواع كثيرة من الحشوات منها المكسرات والشوكولاته جوز الهند والشوفان. طريقة عمل كوكيز بالشوكولاتة طريقة عمل كوكيز بالشوكولاتة المكونات : كوبان وربع من الدقيق الأبيض.

كوب من الزبدة.

بيضتان.

ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من السكر البني.

كوب من السكر الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا البودر.

كوبان من الشوكولاته المبشورة أو القطع. طريقة التحضير نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به البيضتان وكوب من الزبدة، ويتم خفقهم جيدا باستخدام مضرب البيض الكهربائي، ثم نضع رشة من الملح ورشة من الفانيليا البودر ونقوم بتشغيل المضرب.

ومع التقليب المستمر باستخدام المضرب يتم إضافة المقدار المطلوب من السكر البني والسكر الأبيض، ونستمر في الخفق حتي يتم الوصول إلي قوام ناعم وكريمي.

بعد ذلك يتم إضافة الدقيق الأبيض المنخول ثم نضيف البيكينج بودر، ويتم تقليب هذا الخليط باستخدام ملعقة خشبية ولكن يتم التقليب برفق وفي اتجاه واحد للحصول علي قوام هش.

ثم نضيف قطع الشوكولاته في هذا الخليط ونقوم بتقليبهم مرة أخري لتتكون عجينة الكوكيز بالشوكولاته.

نقوم بوضع هذه العجينة في الثلاجة لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتي يتم تماسكها.

يتم تشغيل الفرن علي درجة حرارة 170 درجة مئوية.

نحضر صينية تكون مسطحة ونضع بها ورق زبدة، ويتم أخذ قطعة من عجينة الكوكيز بالشوكولاته، وبعد ذلك نقوم بتكويرها ووضعها في الصينية ونقوم بالضغط عليها باستخدام اليد، وهكذا نستمر حتي أن تنتهي كمية العجينة.

نقوم بوضع هذه الصينية في الفرن ونتركها لمدة عشر دقائق تقريبا، حتي يكون لونها ذهبي غامق. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة لذيذة وسريعة لعمل الكوكيز بالشوكولاتة المقرمش نفس اللي بنشتريه من المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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