طريقة عمل تسالي العيد في البيت

مافيش احسن من الحاجات اللي معمولة في البيت لانها مضمونة ونضيفة ، خصوصا في الوقت اللي احنا فيه وفيروس كورونا الافضل اننا نعمل كل حاجة بنفسنا ، وفي ظل الظروف دي وقعدة البيت اكيد محتاجين تسالي العيد اكتر من اي وقت تاني ، تعالوا نشوف مع بعض في المقال بتاعنا طريقة عمل تسالي العيد.
طريقة عمل تسالي العيد:
1- طريقة عمل الترمس:
المكونات:
ترمس.
ملح.
كمون.
عصير ليمون.
شطة.
الطريقة:
انقعي الترمس لمدة ليلة كاملة ، بعدها اشطفيه كويس من ماية النقع ، حطيه في حلة وضيفي له كمية مايه كفايه تغطيه ، وحطيه على النار وسيبيه لحد ما يستوي.
تكوني مجهزة علبة محكمة الغلق فيها ماية بملح ، وحطي كمية ملح كفاية عشان يتبل الترمس كويس ، واحفظيه في التلاجة ، ولما تيجي تاخدي منه طلعي منه بالمعلقة في طبق ورشي عليه الكمون وعصير الليمون والشطة.
الترمس الملون:
المكونات:
ترمس.
ملح.
عصير ليمون.
خل.
كمون.
شطة.
بابريكا.
الوان جيل (من العطار او محلات بيع مستلزمات الحلويات).
الطريقة:
هننقع الترمس ليلة كاملة ونسلقه بالطريقة العادية لحد ما يستوي.
عشان نعمل الالوان وزعي كمية من الترمس على كذا طبق حسب الالوان اللي هتعمليها ، وحطي في كل طبق معلقة ملح ومعلقة خل ومعلقة من الالوان الجيل ، صبي عليه ماية سخنة مغلية وسيبيه منقوع ساعة لحد ما ياخد اللون ، بعدها صفية من المية الملونة ، وقدميه في الاطباق وضيفي له الكمون والشطة وعصير الليمون والبابريكا.
وممكن تعملي له دقه عبارة عن ½ معلقة صغيرة من الشطة, بابريكا, ملح, كمون, ¼ كوباية ليمون, معلقة كبيرة خل, ½ كوباية مية ، اخلطيهم كلهم مع بعض ورشيها على الترمس.
2- طريقة عمل الحمص:
المكونات:
حمص.
ملح.
كمون.
عصير ليمون.
شطة.
الطريقة:
بنفس طريقة عمل الترمس بالظبط ونفس الخطوات.
3- طريقة عمل الفول:
المكونات:
فول.
ملح.
كمون.
عصير ليمون.
شطة.
الطريقة:
طريقة الفول بنفس طريقة الترمس والحمص ، ولكن بفرق خطوة واحدة بعد ما ننقع الفول ليلة كاملة ونشطفه من ماية النقع ، نحمصه في طاسه من غير اي دهون لحد ما ياخد لون بني غامق ، بعدها نسلقه لحد ما يستوي ، ونحفظه بنفس الطريقة في التلاجة في ماية وملح ، وناكله مع الكمون وعصير الليمون والشطة.
4- سناكس المكرونة المقرمشة:
المكونات:
كيس مكرونة اقلام.
زيت للتحمير.
دقيق.
بابريكا.
ثوم بودر.
بصل بودر.
توابل فراخ.
كاري.
ملح.
اقل من ¼ معلقة فلفل اسود.
الطريقة:
– اسلقي المكرونة نص سلقة بس في ماية عليها معلقتين زيت.
– صفي المكرونة كويس على مصفي ورشي عليها الدقيق بحيث الدقيق يغلف المكرونة كويس واتخلصي من اي دقيق زيادة.
– في طاسة فيها زيت غزير سخن على النار ، نزلي المكرونة وحمريها لحد ما تاخد لون دهبي غامق.
– طلعيها على ورق مطبخ عشان تصفي كل الزيت منها.
– حضري خلطة التوابل اللي هترشيها عليها اخلطي الملح, الفلفل الاسود, توابل الفراخ, الثوم البودر, البصل البودر, البابريكا, الكاري ، ورشي خليط التوابل على المكرونة ، وكده سناكس المكرونة يبقى جاهز.
5- طريقة عمل التوفي:
المكونات:
½ كوباية كريمة.
100 جرام زبدة.
¼ كوباية شراب الذرة.
كوباية سكر.
3 معالق كبيرة ماية.
الطريقة:
– اخلطي الزبدة مع الكريمة على النار ، وسيبيهم لحد ما يغلوا والزبدة تدوب.
– في حلة تانية ضيفي شراب الذرة مع الماية ، قلبيهم كويس مع بعض وسيبيهم على النار شوية لحد ما توصل درجة الحرارة ل 340 درجة مئوية.
– ضيفي لشراب الذرة خليط الزبدة والكريمة بالتدريج ، وارفعيه من على النار مع الاستمرار في التقليب ، وبعدين حطيهم على النار تاني ، لحد ما توصل لدرجة حرارة 240 درجة ، وبعدين صبيها في قالب الكيك على ورق زبدة.
– سيبيه يبرد ، وبعدين قطعيها مكعبات وقدميها.
6- فشار بالجبنة:
المكونات:
ذرة فشار.
زبدة.
زيت.
جبنة شيدر حمرا مبشورة.
جبنة شيدر صفرا مبشورة.
بهارات مشكلة.
زعتر.
ملح.
فلفل اسود.
الطريقة:
– دوبي الزبدة مع الزيت على النار وضيفي البهارات والزعتر.
– ضيفي ذرة الفشار وغطي الحلة ، وسيبيه لحد ما يفرقع كله.
– حطي الفشار في طبق التقديم ، ورشي عليه خليط الجبنة الشيدر وهو لسه سخن ، وقدميه.
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