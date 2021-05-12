طريقة عمل تسالي العيد في البيت

مافيش احسن من الحاجات اللي معمولة في البيت لانها مضمونة ونضيفة ، خصوصا في الوقت اللي احنا فيه وفيروس كورونا الافضل اننا نعمل كل حاجة بنفسنا ، وفي ظل الظروف دي وقعدة البيت اكيد محتاجين تسالي العيد اكتر من اي وقت تاني ، تعالوا نشوف مع بعض في المقال بتاعنا طريقة عمل تسالي العيد.

طريقة عمل تسالي العيد:

1- طريقة عمل الترمس:

المكونات:

ترمس.

ملح.

كمون.

عصير ليمون.

شطة.

الطريقة:

انقعي الترمس لمدة ليلة كاملة ، بعدها اشطفيه كويس من ماية النقع ، حطيه في حلة وضيفي له كمية مايه كفايه تغطيه ، وحطيه على النار وسيبيه لحد ما يستوي.

تكوني مجهزة علبة محكمة الغلق فيها ماية بملح ، وحطي كمية ملح كفاية عشان يتبل الترمس كويس ، واحفظيه في التلاجة ، ولما تيجي تاخدي منه طلعي منه بالمعلقة في طبق ورشي عليه الكمون وعصير الليمون والشطة.

الترمس الملون:

المكونات:

ترمس.

ملح.

عصير ليمون.

خل.

كمون.

شطة.

بابريكا.

الوان جيل (من العطار او محلات بيع مستلزمات الحلويات).

الطريقة:

هننقع الترمس ليلة كاملة ونسلقه بالطريقة العادية لحد ما يستوي.

عشان نعمل الالوان وزعي كمية من الترمس على كذا طبق حسب الالوان اللي هتعمليها ، وحطي في كل طبق معلقة ملح ومعلقة خل ومعلقة من الالوان الجيل ، صبي عليه ماية سخنة مغلية وسيبيه منقوع ساعة لحد ما ياخد اللون ، بعدها صفية من المية الملونة ، وقدميه في الاطباق وضيفي له الكمون والشطة وعصير الليمون والبابريكا.

وممكن تعملي له دقه عبارة عن ½ معلقة صغيرة من الشطة, بابريكا, ملح, كمون, ¼ كوباية ليمون, معلقة كبيرة خل, ½ كوباية مية ، اخلطيهم كلهم مع بعض ورشيها على الترمس.

2- طريقة عمل الحمص:

المكونات:

حمص.

ملح.

كمون.

عصير ليمون.

شطة.

الطريقة:

بنفس طريقة عمل الترمس بالظبط ونفس الخطوات.

3- طريقة عمل الفول:

المكونات:

فول.

ملح.

كمون.

عصير ليمون.

شطة.

الطريقة:

طريقة الفول بنفس طريقة الترمس والحمص ، ولكن بفرق خطوة واحدة بعد ما ننقع الفول ليلة كاملة ونشطفه من ماية النقع ، نحمصه في طاسه من غير اي دهون لحد ما ياخد لون بني غامق ، بعدها نسلقه لحد ما يستوي ، ونحفظه بنفس الطريقة في التلاجة في ماية وملح ، وناكله مع الكمون وعصير الليمون والشطة.

4- سناكس المكرونة المقرمشة:

المكونات:

كيس مكرونة اقلام.

زيت للتحمير.

دقيق.

بابريكا.

ثوم بودر.

بصل بودر.

توابل فراخ.

كاري.

ملح.

اقل من ¼ معلقة فلفل اسود.

الطريقة:

– اسلقي المكرونة نص سلقة بس في ماية عليها معلقتين زيت.

– صفي المكرونة كويس على مصفي ورشي عليها الدقيق بحيث الدقيق يغلف المكرونة كويس واتخلصي من اي دقيق زيادة.

– في طاسة فيها زيت غزير سخن على النار ، نزلي المكرونة وحمريها لحد ما تاخد لون دهبي غامق.

– طلعيها على ورق مطبخ عشان تصفي كل الزيت منها.

– حضري خلطة التوابل اللي هترشيها عليها اخلطي الملح, الفلفل الاسود, توابل الفراخ, الثوم البودر, البصل البودر, البابريكا, الكاري ، ورشي خليط التوابل على المكرونة ، وكده سناكس المكرونة يبقى جاهز.

5- طريقة عمل التوفي:

المكونات:

½ كوباية كريمة.

100 جرام زبدة.

¼ كوباية شراب الذرة.

كوباية سكر.

3 معالق كبيرة ماية.

الطريقة:

– اخلطي الزبدة مع الكريمة على النار ، وسيبيهم لحد ما يغلوا والزبدة تدوب.

– في حلة تانية ضيفي شراب الذرة مع الماية ، قلبيهم كويس مع بعض وسيبيهم على النار شوية لحد ما توصل درجة الحرارة ل 340 درجة مئوية.

– ضيفي لشراب الذرة خليط الزبدة والكريمة بالتدريج ، وارفعيه من على النار مع الاستمرار في التقليب ، وبعدين حطيهم على النار تاني ، لحد ما توصل لدرجة حرارة 240 درجة ، وبعدين صبيها في قالب الكيك على ورق زبدة.

– سيبيه يبرد ، وبعدين قطعيها مكعبات وقدميها.

6- فشار بالجبنة:

المكونات:

ذرة فشار.

زبدة.

زيت.

جبنة شيدر حمرا مبشورة.

جبنة شيدر صفرا مبشورة.

بهارات مشكلة.

زعتر.

ملح.

فلفل اسود.

الطريقة:

– دوبي الزبدة مع الزيت على النار وضيفي البهارات والزعتر.

– ضيفي ذرة الفشار وغطي الحلة ، وسيبيه لحد ما يفرقع كله.

– حطي الفشار في طبق التقديم ، ورشي عليه خليط الجبنة الشيدر وهو لسه سخن ، وقدميه.

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