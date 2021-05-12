أقوي ماسك غير مكلف لتبييض الوجه والرقبة وازالة الجلد الميت في ثواني

تعتبر مشكلة اسمرار الرقبة والوجه من أهم وأكبر المشاكل التي تواجه الفتيات، وينتج هذا الاسمرار أو اللون الداكن من عوامل كثيرة منها، ممكن أن يكون بسبب التعرض الدائم لأشعة الشمس الضارة فهي تجعل الوجه لونه أسمر بطريقة سريعة قد تزعج أي فتاة وخاصة إذا لم تجد لهذه المشكلة حل، ولكن السبب الرئيسي وراء اسمرار الوجه والرقبة هو جفاف البشرة بوجه عام وقلة نضارتها ودائما تكون باهتة.

ويعود هذا إلي عدم تناول غذاء صحي وسليم يحتوي علي عناصر غذائية مثل الفيتامينات والبروتينات والزنك فهذا العنصر مهم جدا لنضارة البشرة، وهذا ليس يفيد البشرة فقط بل أنه يفيد الشعر والجسم لذلك لابد من التركيز علي هذا السبب بالتحديد، وأيضا عدم الإهتمام بالبشرة بشكل دائم ومنتظم قد يتلف البشرة ويدهورها، لأن تراكم الجلد الميت يؤثر علي لون الوجه والرقبة فيؤدي إلي اسمرارهما.

ولتتجنبي حدوث هذا قومي باستعمال المقشر بشرط أن يكون المقشر طبيعي حتي لا يترك أي آثار سلبيه علي البشرة، فإنه يعمل علي نظافة البشرة ويمنحها نعومة ويجعلها صافية ولونها موحد، وبجانب هذا عليكي سيدتي باستخدام مرطب مناسب لنوع البشرة لأن هذا المرطب له دور كبير جدا وفعال في إظهار الوجه والرقبة بمظهر جذاب ومميز، فكل هذا لا يفيد البشرة بأي شئ دون استخدام خلطة طبيعية تساعد علي تبييض الوجه والرقبة معا وتكون خلطة آمنة علي أي نوع من البشرة.

ماسك تبييض الوجه والرقبة

المكونات :

ملعقة كبيرة من الحليب البودر.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

يتم خلط الحليب البودر والعسل الأبيض وعصير الليمون بالكمية التي تناسبك في طبق، للحصول علي قوام ناعم وكريمي.

ثم نقوم بوضع هذا الخليط علي الوجه والرقبة مع التدليك برفق.

يتم ترك الخليط علي الوجه والرقبة لمدة لا تقل عن ربع ساعة، وبعد ذلك نقوم بغسل الوجه والرقبة باستخدام الماء البارد، ولكي نحصل علي أفضل النتائج والتفتيح بشكل سريع لابد من تكرار استخدام هذه الخلطة مرتين كل أسبوع.

طريقة تحضير ماسك الوجه والرقبة