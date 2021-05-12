طريقة عمل البسكويت الهش للعيد مكونات سهلة وسريعة ومتوفرة في كل بيت؛ يعتبر البسكويت والحلويات من الأشياء الأساسية التي تعد من مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك الذي اصبح علي الأبواب؛ وعندها يتم تأكيد الرؤية والإعلان عن موعد عيد الفطر يبدأ المواطنين في الوطن العربي بالتوجه إلي شراء مكونات الكعك والبسكويت؛ ومع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك لعام 2021م فسوف نقوم اليوم علي موقع ثقفني بعرض أسهل طريقة يمكن للمواطن أن يستخدمها لإعداد بسكويت العيد فتابعونا فيما يلي لمعرفة الطريقة.

طريقة عمل البسكويت الهش للعيد

يوجد الكثير من المواطنين في جميع البلاد العربية يعتبرون أن البسكويت من أهم مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك مثل كحك المعمول والغريبة أيضًا؛ فيوجد منهم من يفضل شراءه من المحلات المتخصصة في صنعه وصنع أنواع أخرى من الحَلْوَيَات الشرقية؛ ومنهم من يفضل إعداد البسكويت بنفسه؛ حيث إن هذا ما يعتادون عليه ويرون في إعداده وقت مبهج ولمة العائلات لصنع البسكويت في العيد فهو أمر يعم بالسعادة علي البيوت في البلاد العربية.

مكونات بسكوت العيد الهش

ونظراً للإقبال الشديد الذي تشهده البيوت العربية في البحث عن الطرق المضبوطة لإعداد البسكويت بشكل مختلف وجميل؛ سوف نعرض فيما يلي أسهل طريقة يمكن بإتباعها إعداد أروع بسكويت هش؛ حيث أن هذه الطريقة تحتوي علي مكونات سهل تواجدها في أغلب البيوت فهي مكونات بسيطة ومنتشرة وتتمثل المقادير في الآتي:

ثلاثة أكواب من الدقيق.

كوب واحد من السكر المطحون.

كوب واحد من الزبدة أو يمكن استبدالها بالسمن البلدي.

إضافة عصير برتقال والكمية تكون حسب الرغبة.

نصف كوب لبن.

عدد 2 من البيض.

وإضافة ملعقة واحدة بحجم كبير من النشا.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

إضافة رشة خفيفة من الملح.

خطوات تحضير بسكوت العيد الهش

بعد أن قمنا بعرض المكونات التي يجب توافرها لصناعة بسكويت العيد؛ سوف نعرض طريقة تحضيره: