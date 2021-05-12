ادهني وجهك بماسك النشا لتبييض الوجه بسرعة رهيبة وازالة الجلد الميت من أول أستخدام

من المعروف أن النشا من أهم المكونات الطبيعية التي تستخدم في خلطات البشرة والجسم وهذا نظراً لأنها تمتلك فوائد صحية كثيرة لكلاً منهما، لهذا تبحث كل النساء في معرفة ماسك النشا للتفتيح بخطوات سهلة وبسيطة للحصول على بشرة نضرة وصافية دون اللجوء لاستخدام مستحضرات التجميل المختلفة التي تضر البشرة كثيراً مع الوقت.

ماسك النشا للتفتيح

يوجد أكثر من ماسك للنشا يستخدم لتفتيح البشرة، ومن أمثلة هذه الماسكات نجد :

ماسك النشا والعسل

المكونات :

ملعقة من النشا.

ملعقة من عسل النحل.

طريقة التحضير :

نخلط معلقة النشا مع معلقة عسل النحل جيداً، ثم نضعه على البشرة.

يترك الخليط على البشرة ليجف، ثم نزيله عن طريق فرك البشرة.

ثم نغسل البشرة باستخدام الماء الفاتر جيداً، وتكرر هذه الوصفة كل أسبوع مرة واحدة.

ماسك النشا والحليب

المكونات :

ملعقة حليب بودرة كبيرة.

ملعقة نشا كبيرة.

قليل من زيت الزيتون.

طريقة التحضير :

نخلط ملعقة الحليب البودر مع ملعقة النشا جيداً.

ثم نضيف قطرات زيت الزيتون ونقلبهم جيداً.

ثم نفرد الخليط على البشرة جيداً، ونتركه ليجف مدة 30 دقيقة.

ثم تغسل البشرة ونجففها برفق.

ماسك النشا للبشرة الدهنية

يستخدم ماسك النشا أيضاً للبشرة الدهنية ويعطي أفضل النتائج في التبييض وتنقية البشرة، ويكون هذا الماسك كالتالي :

المكونات :

ملعقة نشا كبيرة.

ملعقة ماء ساخن كبيرة.

مقدار مناسب من زيت الزيتون.

طريقة التحضير :