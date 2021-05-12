سر طول شعر الهنديات بسرعة الصاروخ ضعي هذا لشعرك وسينمو بدون توقف جربي بنفسك

سر طول شعر الهنديات بسرعة الصاروخ، هو ما يشغل بال العديد من النساء ويُردن الحصول على شعر مماثل للهنديات في الطول، ذاك ليس بالأمر الصعب، فقط اتبعي النصائح والوصفات التي نضعها بين يديكِ في هذا الموضوع وستحصلين على شعر طويل، بل وهذه العناية التي ستتبعينها ستجعل شعرك مُرطَب بشكل دائم وله بريق خاص، وهذا ما سنتحدث عنه في السطور التالية.

خلطة تطويل الشعر كالهنود

سر طول شعر الهنديات يكمن في اتباعهم لوصفات صحية مُستخدمة من زمن بعيد في الهند، واتباع استخدام زيوت طبيعية بشكل مستمر، ونضع أهم هذه الوصفات بين يديكِ.

خلطة زيوت طبيعية

المكونات:

زيت جوز هند.

زيت سمسم.

زيت زيتون.

زيت لوز.

زيت خشب الساج.

طريقة الاستخدام:

نأتي بكميات متساوية من الزيوت السابق ذكرها، وتُخلط جيدًا ثُم تحفظ في زجاجة.

نضع كمية مناسبة من الخلطة على الشعر قبل أن يُغسل ويُدلّك الشعر جيدًا.

قومي بتمشيط شعركِ ليتم توزيع الزيت.

أخيرًا، قومي بلف شعرك بفوطة دافئة لمدة ساعتين ثم يُغسل بالماء والشامبو.

تُكرر الخلطة مرتين اسبوعيًا.

خلطة الثوم السحرية لتطويل الشعر

هذه الخلطة مُجربة ونتائجها عظيمة جدًا، وهي إحدى الخلطات الهندية المشهورة التي تعالج التساقط والشعر الخفيف، فقط قومي بالاستمرار عليها لشهر كامل وستلاحظين الفرق على شعرك.

المكونات:

كوب زيت زيتون.

كوب زيت ثوم.

رأس ثوم مهروس.

طريقة الاستخدام: