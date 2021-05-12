ضعيه 30 دقيقة لتبييض رهيب لمنطقة العانة وبين الفخذين والمناطق الداكنة لن تصدقي النتيجة

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هناك الكثير من النساء اللواتي يعانين من مشاكل الجلد، ومن بين تلك المشاكل حدوث سواد في بعض مناطق الجسم، مثل المناطق الحساسة والمرفقين والركبتين، وهناك العديد من الوصفات والطرق التي تعمل على إعادة اللون الطبيعي إلى الجسم، وهي وصفات طبيعية مصنوعة من مواد متاحة للجميع، وهذا ما سنعرضه لكم من خلال السطور التالية.وصفة تبييض المناطق الداكنة والحساسة بالحليب
هناك بعض الوصفات الطبيعية التي يدخل في تكوينها الزيوت الطبيعية والاعشاب والتي تعمل علي توحيد لون البشرة وتفتيح المناطق الداكنة، بالإضافة الي انها مواد آمنة علي البشرة ولا تسبب اي مضاعفات، ولمعرفة تلك الوصفات تابعوا معنا في الفقرة التالية:
للحليب إستخدامات عديدة للبشرة، حيث يعد مرطب ومنعم جيد للبشرة، ويتم إستخدامه في عملية تفتيح البشرة وتوحيد اللون، ويمكن إستخدامه عن طريق مسح المنطقة بقطنة من الحليب، ولكن يجب تكرار تلك الوصفة بشكل مستمر للحصول علي نتيجة جيدة.مسحوق الأرز
وصفة الأرز من الوصفات القديمة والمستخدمة في الكثير من الدول مثل الصين والهند ودول آسيا، ويرجع ذلك للخواص المتواجدة داخل الأرز حيث يعمل علي إزالة الجلد الميت، ويضاف إلى هذا الخليط الزبادي الذي يعمل على تفتيح البشرة باحتوائه على حمض اللاكتيك وكذلك إضافة الليمون الذي يتفاعل مع البشرة ويعمل علي التخلص من الرائحة الكريهة، كما أن الكركم يحتوي علي مضادات الأكسدة التي بدورها تحفز الدم للوصول إلى المنطقة المراد تفتيحها، ويمكنك من خلال تلك الوصفة الوصول الي نتيجة رائعة لتفتيح وتوحيد لون البشرة.زيت الزيتون البكر
يستخدم زيت الزيتون في وصفات كثيرة للبشرة والشعر، ويتم خلط مقدار من زيت الزيتون مع عصير الليمون الذي يحتوي علي حمض الستريك وهو يساهم في عملية تفتيح البشرة، اما زيت الزيتون فهو له خصائص تعمل علي ترطيب وتنعيم البشرة.
الوسوم
هناك الكثير من النساء اللواتي يعانين من مشاكل الجلد، ومن بين تلك المشاكل حدوث سواد في بعض مناطق الجسم، مثل المناطق الحساسة والمرفقين والركبتين، وهناك العديد من الوصفات والطرق التي تعمل على إعادة اللون الطبيعي إلى الجسم، وهي وصفات طبيعية مصنوعة من مواد متاحة للجميع، وهذا ما سنعرضه لكم من خلال السطور التالية.وصفة تبييض المناطق الداكنة والحساسة بالحليب
هناك بعض الوصفات الطبيعية التي يدخل في تكوينها الزيوت الطبيعية والاعشاب والتي تعمل علي توحيد لون البشرة وتفتيح المناطق الداكنة، بالإضافة الي انها مواد آمنة علي البشرة ولا تسبب اي مضاعفات، ولمعرفة تلك الوصفات تابعوا معنا في الفقرة التالية:
للحليب إستخدامات عديدة للبشرة، حيث يعد مرطب ومنعم جيد للبشرة، ويتم إستخدامه في عملية تفتيح البشرة وتوحيد اللون، ويمكن إستخدامه عن طريق مسح المنطقة بقطنة من الحليب، ولكن يجب تكرار تلك الوصفة بشكل مستمر للحصول علي نتيجة جيدة.مسحوق الأرز
وصفة الأرز من الوصفات القديمة والمستخدمة في الكثير من الدول مثل الصين والهند ودول آسيا، ويرجع ذلك للخواص المتواجدة داخل الأرز حيث يعمل علي إزالة الجلد الميت، ويضاف إلى هذا الخليط الزبادي الذي يعمل على تفتيح البشرة باحتوائه على حمض اللاكتيك وكذلك إضافة الليمون الذي يتفاعل مع البشرة ويعمل علي التخلص من الرائحة الكريهة، كما أن الكركم يحتوي علي مضادات الأكسدة التي بدورها تحفز الدم للوصول إلى المنطقة المراد تفتيحها، ويمكنك من خلال تلك الوصفة الوصول الي نتيجة رائعة لتفتيح وتوحيد لون البشرة.زيت الزيتون البكر
يستخدم زيت الزيتون في وصفات كثيرة للبشرة والشعر، ويتم خلط مقدار من زيت الزيتون مع عصير الليمون الذي يحتوي علي حمض الستريك وهو يساهم في عملية تفتيح البشرة، اما زيت الزيتون فهو له خصائص تعمل علي ترطيب وتنعيم البشرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضعيه 30 دقيقة لتبييض رهيب لمنطقة العانة وبين الفخذين والمناطق الداكنة لن تصدقي النتيجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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