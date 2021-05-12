سينبهر الجميع من جمالك والسر في خلطة الكركم المعجزة لتبييض الوجه والجسم والتصبغات

ينصح للعروس التي اقترب موعد زفافها أن تستخدم خلطة الكركم لتبييض الجسم والوجه والعناية بهما للحصول على مظهر جمالي وإطلالة براقة يوم الزفاف، حيث نعرف أن الكركم أحد المكونات الطبيعية الموجودة في كل بيت التي لها فوائد عديدة للبشرة والجسم عند استخدامه مع مكونات طبيعية أخرى واستخدامها.

خلطات الكركم لوجه وجسم العروس

يوجد كثير من خلطات الكركم للعناية بوجه العروس بخلاف خلطة الكركم لتبييض الجسم، ومن أمثلة هذه الخلطات نجد :

خلطة الزبادي والكركم للمناطق الحساسة العروس

المكونات :

ملعقة كركم صغيرة.

عدد 3 ملاعق لبن زبادي.

ملعقتان صغيرتان أرز مطحون ناعم.

طريقة التحضير :

نخلط كل من : ملعقة الكركم الصغيرة مع كمية اللبن الزبادي، مع الأرز المطحون الناعم جيداً.

ثم نضع هذا الخليط على المنطقة الحساسة ويترك لمدة ربع ساعة، ثم يشطف بالماء البارد.

المكونات :

مقدار نصف ملعقة عصير ليمون صغيرة.

مقدار نصف ملعقة كركم صغيرة.

ملعقتان كبيرتان حليب.

طريقة التحضير :

نخلط المكونات التالية : نصف ملعقة عصير الليمون، مع نصف ملعقة الكركم، ومقدار الحليب الموجود جيداً.

ثم ندهنها على المناطق الداكنة في الجسم مثل : ( الركب – الأكواع ) لمدة ربع ساعة.

ثم بعد ذلك نشطفها بالماء البارد، وينصح تكرارها مرتين كل أسبوع.

خلطة الكركم لتبييض الجسم

تعد هذه الخلطة من الخلطات الشهيرة التي ينصح أن تقوم بها العرائس مع قرب حفل زفافها، وتكون هذه الخلطة كالتالي :

المكونات :

عدد 3 حبات لوز.

ملعقة عسل صغيرة.

كوب زبادي.

مقدار نصف ملعقة كركم صغيرة.

ملعقة عصير ليمون كبيرة.

طريقة التحضير :