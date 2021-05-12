طريقة عمل الترمس الحلو في يوم واحد فقط وفوائد أكل الترمس والحمص

تعرفي علي طريقة عمل الترمس الحلو السريع في البيت وفي وقت قصير وبطريقة سهلة، أيام قليلة تفصلنا عن قدوم عيد الفطر المبارك الذي يهل علينا بالبهجة والسرور لذلك تقوم كل أم بتجهيز الكحك والبسكويت والبيتي فور والحمص والترمس وباقي التسالي لاستقبال عيد الفطر، لذلك سوف نتعرف علي طريقة عمل الترمس السريع في المنزل.

طريقة عمل الترمس الحلو

تعتبر حبوب الترمس والحمص من التسالي وخاصة في الأعياد والمناسبات، لتقديمه لمن يقوم بزيارتنا، ويعد الترمس في مقدمة العديد من البقوليات لأنة غني بالقيم الغذائية الضرورية لجسم الإنسان، وللترمس والحمص العديد من الفوائد الصحية منها أن الحمص يحتوي علي كمية كبيرة من الفيتامينات والبروتينات فأما الترمس يحتوي علي هرمون السعادة وله العديد من الفوائد الصحية سوف نتحدث عنها بالتفاصيل في باقي المقالة.

طريقة عمل الترمس في المنزل

لنتعرف علي طريقة تحضير الترمس في المنزل وخاصه مع اقتراب عيد الفطر المبارك لتقديمه للأحباب والأقارب والأصدقاء.

المكونات

ترمس حلو سريع.

عصير ليمون.

ملح.

كمون.

شطه.

طريقة التحضير

وضع الترمس لمدة 18 ساعة في وعاء كبير به ماء.

تغير الماء التي يوجد بها الترمس بماء جديد.

وضع الترمس بالماء الجديد علي النار حتي يصل الي مرحلة الغليان تقريبا 5 دقائق.

غسل الترمس حتي يبرد تماما.

وضع الترمس في وعاء به ماء لمدة 7 ساعات.

غسل الترمس جيدا.

تقديمه في إناء ووضع الملح والشطه والكمون وعصر بعض من الليمون عليه حسب الرغبة.

طريقة عمل الحمص في المنزل

لنتعرف علي طريقة تحضير الحمص في المنزل وخاصه مع اقتراب عيد الفطر المبارك لتقديمه للأحباب والأقارب والأصدقاء.

المكونات

نصف كيلو من الحمص.

ملح.

كمون.

شطه.

ليمون.

طريقة التحضير

وضع الحمص لمدة يوم كامل في وعاء كبير به ماء.

تغير الماء التي يوجد بها الحمص.

وضع الحمص بالماء الجديدة علي النار حتي ينضج.

تصفيته الحمص وغسلة جيدا.

وضع الحمص في إناء به ماء وتركة.

وعند التقديم تصفية الحمص من الماء وإضافة الملح والكمون والشطه والليمون حسب الرغبة.

الترمس والحمص يحتويان علي بروتين نباتي يحتاج اليهم جسم الإنسان.

الترمس يساعد علي تقليل نسبة السكر.

الترمس غني بالكالسيوم والفوسفور ويساعد علي فتح الشهية.

يدخل الترمس المطحون في علاج العناية بالبشرة.

يساعد الحمص في زيادة وزن الجسم قليلا لأنه يحتوي علي نسبة من النشويات.

الحمص غني بالمواد البروتينية والأملاح المعدنية مثل البوتاسيوم والفوسفور والكبريت والكالسيوم والحديد.

فوائد الترمس والحمص

لقد عرضنا لحضراتكم أسهل طريقة لعمل الحمص والترمس في المنزل بابسط المكونات لتقديمه في العيد كما هي العادات لدي المصريين، واهم فوائد الترمس والحمص.