تكات تحضير الكفتة بالبرغل بأشهى طريقة وأبسط مكونات معنا

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كفته البرغل من أخف الوجبات البسيطة، وتحتوي غبي قيمة غذائية كبيرة لذا يجب تحضيرها للأطفال، لأنها سريعة التحضير، وبالرغم من ذلك فيمكن إعدادها وجبة أساسية، تتميز كفته البرغل بأنها تحتوي على كثير من البهارات بالإضافة إلى التوابل مضاف كلًا منها على التوابل، ويمكن تحضير هذه الكفته في المنزل في المنزل بأسهل الطريق وخطوات هامة.طريقة عمل الكفتة بالبرغل
للحصول على نتيجة مميزة لابد أن نقوم بعمل كفتة البرغل على حسب المقادير والخطوات التالية وهي
مقادير طريقة عمل الكفتة بالبرغل داخل المنزل
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة
- رشة ملح
- ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود
- ربع ملعقة صغيرة حبهان مطحون
- ربع ملعقة صغيرة بابريكا
- نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة
- بصلة كبيرة مبشورة
- نصف كوب من البرغل المطحون
للحصول على نتيجة مميزة يرجى اتباع الخطوات التالية:
- في وعاء عميق قومي بوضع اللحمة ثم أضيفي عليها جميع التوابل والبهارات السابقة ونقوم بتقليب ها مع بعض إلا أن تصبح المكونات متجانس مع اللحم.
- نضيف البصل إلى خليط اللحم ونقلهم مرة أخرى إلا أن تكون عجينة.
- نضع هذا الخليط في الثلاجة لمدة ساعة، وتعد هذه خطوة مميزة للحصول على نتيجة رائعة.
- نقوم بنقع البرغل لمدة ساعتين في الماء حتى يذوب، نقوم بوضعه على اللحم ونخلطه بالكبه مرة قبل تشكيله.
- نبدأ بتشكيل الكفتة على شكل صوابع ونقوم بدهن صينية ونرص اللحم في الصينية.
- يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية حتى تمام التسخين، ونضع الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة أو حتى تحمر الوجه ويتغير لونه.
- نخرج الصينية من الفرن وتركها تبرد قليلًا ونقوم بوضعها في طبق التقديم.
- نرش على وجهها خضرة (حسب الرغبة) من الكسبرة والشبت، كما يمكن أعدادها وجبة متكاملة لإعداد المكرونة والسلطة بجانب كفته البرغل وبالهنا والشفا
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كفته البرغل من أخف الوجبات البسيطة، وتحتوي غبي قيمة غذائية كبيرة لذا يجب تحضيرها للأطفال، لأنها سريعة التحضير، وبالرغم من ذلك فيمكن إعدادها وجبة أساسية، تتميز كفته البرغل بأنها تحتوي على كثير من البهارات بالإضافة إلى التوابل مضاف كلًا منها على التوابل، ويمكن تحضير هذه الكفته في المنزل في المنزل بأسهل الطريق وخطوات هامة.طريقة عمل الكفتة بالبرغل
للحصول على نتيجة مميزة لابد أن نقوم بعمل كفتة البرغل على حسب المقادير والخطوات التالية وهي
مقادير طريقة عمل الكفتة بالبرغل داخل المنزل
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة
- رشة ملح
- ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود
- ربع ملعقة صغيرة حبهان مطحون
- ربع ملعقة صغيرة بابريكا
- نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة
- بصلة كبيرة مبشورة
- نصف كوب من البرغل المطحون
للحصول على نتيجة مميزة يرجى اتباع الخطوات التالية:
- في وعاء عميق قومي بوضع اللحمة ثم أضيفي عليها جميع التوابل والبهارات السابقة ونقوم بتقليب ها مع بعض إلا أن تصبح المكونات متجانس مع اللحم.
- نضيف البصل إلى خليط اللحم ونقلهم مرة أخرى إلا أن تكون عجينة.
- نضع هذا الخليط في الثلاجة لمدة ساعة، وتعد هذه خطوة مميزة للحصول على نتيجة رائعة.
- نقوم بنقع البرغل لمدة ساعتين في الماء حتى يذوب، نقوم بوضعه على اللحم ونخلطه بالكبه مرة قبل تشكيله.
- نبدأ بتشكيل الكفتة على شكل صوابع ونقوم بدهن صينية ونرص اللحم في الصينية.
- يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية حتى تمام التسخين، ونضع الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة أو حتى تحمر الوجه ويتغير لونه.
- نخرج الصينية من الفرن وتركها تبرد قليلًا ونقوم بوضعها في طبق التقديم.
- نرش على وجهها خضرة (حسب الرغبة) من الكسبرة والشبت، كما يمكن أعدادها وجبة متكاملة لإعداد المكرونة والسلطة بجانب كفته البرغل وبالهنا والشفا
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