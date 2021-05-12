تكات تحضير الكفتة بالبرغل بأشهى طريقة وأبسط مكونات معنا

كفته البرغل من أخف الوجبات البسيطة، وتحتوي غبي قيمة غذائية كبيرة لذا يجب تحضيرها للأطفال، لأنها سريعة التحضير، وبالرغم من ذلك فيمكن إعدادها وجبة أساسية، تتميز كفته البرغل بأنها تحتوي على كثير من البهارات بالإضافة إلى التوابل مضاف كلًا منها على التوابل، ويمكن تحضير هذه الكفته في المنزل في المنزل بأسهل الطريق وخطوات هامة.

طريقة عمل الكفتة بالبرغل

للحصول على نتيجة مميزة لابد أن نقوم بعمل كفتة البرغل على حسب المقادير والخطوات التالية وهي

مقادير طريقة عمل الكفتة بالبرغل داخل المنزل

نصف كيلو من اللحمة المفرومة

رشة ملح

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

ربع ملعقة صغيرة حبهان مطحون

ربع ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

بصلة كبيرة مبشورة

نصف كوب من البرغل المطحون

طريقة تحضير الكفتة بالبرغل المشوية

للحصول على نتيجة مميزة يرجى اتباع الخطوات التالية: