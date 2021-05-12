أسرار إعداد طاجن الفراخ بالبصل بأبسط المكونات في البيت

طاجن الفراخ بالبصل من أطيب المأكولات الشعبية وأشهاها، التي يعشق تناولها للعديد، حيث أن طاجن الفراخ بالبصل يحتوي على المواد الغذائية الهائلة، أيضًا تعتبر هذه الوجبة من بين الوجبات المتميزة بمذاق مميز ورائع وهي تشتمل بهارات عدة تُعطي الطاجن نكهة جميلة وأيضًا مذاق رائع.

من أكثر ما يقوم بتمييز هذه الوجبة هي تلائمها مع كل العزومات وأيضًا الوجبات الرئيسية، وذلك لأنها تتضمن على عناصر غذائية عدة، وفيما بعد كل الطرق التي تتعلق بإعداد الطاجن.

3 حبات من شرائح بصل.

فرخة مقطعة إلى 4 قطع صغيرة.

½ ملعقة صغيرة كمون مطحون.

حبتان من شرائح الطماطم.

¼ ملعقة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة سمنة.

حبتان من الثوم المفروم.

½ ملعقة صغيرة كمون مطحون.

رشة جوز الطيب.

رشة ملح.

رشة زعتر.

2 قرن من شرائح الفلفل الأخضر.