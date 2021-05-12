أسرار إعداد طاجن الفراخ بالبصل بأبسط المكونات في البيت

طاجن الفراخ بالبصل من أطيب المأكولات الشعبية وأشهاها، التي يعشق تناولها للعديد، حيث أن طاجن الفراخ بالبصل يحتوي على المواد الغذائية الهائلة، أيضًا تعتبر هذه الوجبة من بين الوجبات المتميزة بمذاق مميز ورائع وهي تشتمل بهارات عدة تُعطي الطاجن نكهة جميلة وأيضًا مذاق رائع.طاجن الفراخ بالبصل
من أكثر ما يقوم بتمييز هذه الوجبة هي تلائمها مع كل العزومات وأيضًا الوجبات الرئيسية، وذلك لأنها تتضمن على عناصر غذائية عدة، وفيما بعد كل الطرق التي تتعلق بإعداد الطاجن.مقادير طاجن الفراخ بالبصل
- 3 حبات من شرائح بصل.
- فرخة مقطعة إلى 4 قطع صغيرة.
- ½ ملعقة صغيرة كمون مطحون.
- حبتان من شرائح الطماطم.
- ¼ ملعقة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة سمنة.
- حبتان من الثوم المفروم.
- ½ ملعقة صغيرة كمون مطحون.
- رشة جوز الطيب.
- رشة ملح.
- رشة زعتر.
- 2 قرن من شرائح الفلفل الأخضر.
- في البداية قومي بوضع كلًا من شرائح البصل وشرائح الفلفل الأخضر ومن ثم الثوم وكذلك جميع التوابل، التي من ضمنها الملح والفلفل الأسود، والزعتر، وجوز الطيب.
- وبعد ذلك قومي بتقطيع الفراخ وضعيها على الخليط السابق واتركيها بالمزيج إلى أن تمر ساعة، وبعد ذلك قومي بوضعها في الثلاجة.
- ومن ثم قومي بوضع الخليط بالطاجن.
- قومي بوضع السمنة بالطاجن، ومن ثم ضعي الطاجن بعيدًا.
- قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 270°.
- ومن ثم قومي بوضع الصينية في الفرن إلى أن تمر ساعة.
- بهذا يصير طاجن الفراخ بالبصل جاهزًا وقد أُعد بكل سهولة.
- وأخيرًا يتم وضع طاجن الفراخ بالبصل بأطباق التقديم ولا بد أن يكون ساخنًا، ويتم تقديم هذا الطاجن مع المكرونة أو مع عيش القمح، والسلطة الخضراء، ويمكننا تقديمه بجانب طبق الأرز بالشعرية والسلطة.
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طاجن الفراخ بالبصل من أطيب المأكولات الشعبية وأشهاها، التي يعشق تناولها للعديد، حيث أن طاجن الفراخ بالبصل يحتوي على المواد الغذائية الهائلة، أيضًا تعتبر هذه الوجبة من بين الوجبات المتميزة بمذاق مميز ورائع وهي تشتمل بهارات عدة تُعطي الطاجن نكهة جميلة وأيضًا مذاق رائع.طاجن الفراخ بالبصل
من أكثر ما يقوم بتمييز هذه الوجبة هي تلائمها مع كل العزومات وأيضًا الوجبات الرئيسية، وذلك لأنها تتضمن على عناصر غذائية عدة، وفيما بعد كل الطرق التي تتعلق بإعداد الطاجن.مقادير طاجن الفراخ بالبصل
- 3 حبات من شرائح بصل.
- فرخة مقطعة إلى 4 قطع صغيرة.
- ½ ملعقة صغيرة كمون مطحون.
- حبتان من شرائح الطماطم.
- ¼ ملعقة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة سمنة.
- حبتان من الثوم المفروم.
- ½ ملعقة صغيرة كمون مطحون.
- رشة جوز الطيب.
- رشة ملح.
- رشة زعتر.
- 2 قرن من شرائح الفلفل الأخضر.
- في البداية قومي بوضع كلًا من شرائح البصل وشرائح الفلفل الأخضر ومن ثم الثوم وكذلك جميع التوابل، التي من ضمنها الملح والفلفل الأسود، والزعتر، وجوز الطيب.
- وبعد ذلك قومي بتقطيع الفراخ وضعيها على الخليط السابق واتركيها بالمزيج إلى أن تمر ساعة، وبعد ذلك قومي بوضعها في الثلاجة.
- ومن ثم قومي بوضع الخليط بالطاجن.
- قومي بوضع السمنة بالطاجن، ومن ثم ضعي الطاجن بعيدًا.
- قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 270°.
- ومن ثم قومي بوضع الصينية في الفرن إلى أن تمر ساعة.
- بهذا يصير طاجن الفراخ بالبصل جاهزًا وقد أُعد بكل سهولة.
- وأخيرًا يتم وضع طاجن الفراخ بالبصل بأطباق التقديم ولا بد أن يكون ساخنًا، ويتم تقديم هذا الطاجن مع المكرونة أو مع عيش القمح، والسلطة الخضراء، ويمكننا تقديمه بجانب طبق الأرز بالشعرية والسلطة.
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