اعرفي ىسر تتبيلة فراخ الحاتي المشوية بالخطوات في المنزل

تعد الفراخ المشوية من أكثر الوجبات الصحية في توفر للجسم البروتينات وهي من احد أنواع اللحوم التي تساعد في بناء الجسم كما أنها تظهر في هذه طرق فمنها المشوي والمسلوق والمقلي فقد يتم عمل فراخ الحاتي المشوية بوصفة معينة تضفي على الفراخ طعماً جديداً لذيذاً وتتبل بأروع تتبيله تجعلها لا تقاوم ، وتعتبر فراخ الحاتي المشوية من اكثر الاكلات الشهية لدى معظم الناس الصغار منهم والكبار. مقادير تتبيلة فراخ الحاتي المشوية فرخة كاملة بيضاء كيلو ونصف.

ربع كوب من عصير الليمون.

معلقتان كبيرتان من الكاتشب.

كوب من ماء البصل.

معلقة كبيرة من الثوم الباودر.

معلقه كبيره من البصل الباودر.

ربع كوب من الزيت.

معلقة صغيرة من الشطة.

معلقة صغيرة من السكر.

معلقة كبيرة من الزعتر.

معلقه كبيرة من الكزبره الناشفة.

معلقة صغيرة من الكركم.

معلقة صغيرة من الكبيبة الصيني. طريقة تحضير فراخ الحاتي المشوية نقوم بتنزيل ماء البصل والليمون وجميع التوابل المذكورة والملح والفلفل في وعاء كبير ونقوم بتقليبهم جيداً مع بعض حتي ذوبان الملح تماماً .

ثم نقوم بإحضار الفرخة بعد غسلها جيداً ونقعها في ماء وخل لمدة عشر دقائق ثم نقوم بتصفيتها ونقصي سلسلة الضهر بالرقبة ومن عند الصدر على خشبة تقطيع ندقها ثم نقوم بعمل فتحات في الصدر بالسكينة وبطرف السكينة نغرزها في كل الفرخة من الصدر والاوراك.

ثم نقوم بوضع الفرخة في التتبيله ونقوم بتغطيها ووضعها في التلاجة لمده ليلة كاملة ثم نقوم بوضع الفرخة في الصينية وتغطيتها بورق فويل ووضعها في الفرن على أعلي درجة حرارة من الاسفل أول ربع ساعة وعندما يبدأ الغليان نقوم برفعها على الشبكة حتى تستوي براحه او نقوم بشويها على الفحم حتى تأخذ اللون المطلوب. مقادير تتبيلة فراخ الحاتي المشويةطريقة تحضير فراخ الحاتي المشوية الوسوم

تعد الفراخ المشوية من أكثر الوجبات الصحية في توفر للجسم البروتينات وهي من احد أنواع اللحوم التي تساعد في بناء الجسم كما أنها تظهر في هذه طرق فمنها المشوي والمسلوق والمقلي فقد يتم عمل فراخ الحاتي المشوية بوصفة معينة تضفي على الفراخ طعماً جديداً لذيذاً وتتبل بأروع تتبيله تجعلها لا تقاوم ، وتعتبر فراخ الحاتي المشوية من اكثر الاكلات الشهية لدى معظم الناس الصغار منهم والكبار. مقادير تتبيلة فراخ الحاتي المشوية فرخة كاملة بيضاء كيلو ونصف.

ربع كوب من عصير الليمون.

معلقتان كبيرتان من الكاتشب.

كوب من ماء البصل.

معلقة كبيرة من الثوم الباودر.

معلقه كبيره من البصل الباودر.

ربع كوب من الزيت.

معلقة صغيرة من الشطة.

معلقة صغيرة من السكر.

معلقة كبيرة من الزعتر.

معلقه كبيرة من الكزبره الناشفة.

معلقة صغيرة من الكركم.

معلقة صغيرة من الكبيبة الصيني. طريقة تحضير فراخ الحاتي المشوية نقوم بتنزيل ماء البصل والليمون وجميع التوابل المذكورة والملح والفلفل في وعاء كبير ونقوم بتقليبهم جيداً مع بعض حتي ذوبان الملح تماماً .

ثم نقوم بإحضار الفرخة بعد غسلها جيداً ونقعها في ماء وخل لمدة عشر دقائق ثم نقوم بتصفيتها ونقصي سلسلة الضهر بالرقبة ومن عند الصدر على خشبة تقطيع ندقها ثم نقوم بعمل فتحات في الصدر بالسكينة وبطرف السكينة نغرزها في كل الفرخة من الصدر والاوراك.

ثم نقوم بوضع الفرخة في التتبيله ونقوم بتغطيها ووضعها في التلاجة لمده ليلة كاملة ثم نقوم بوضع الفرخة في الصينية وتغطيتها بورق فويل ووضعها في الفرن على أعلي درجة حرارة من الاسفل أول ربع ساعة وعندما يبدأ الغليان نقوم برفعها على الشبكة حتى تستوي براحه او نقوم بشويها على الفحم حتى تأخذ اللون المطلوب. مقادير تتبيلة فراخ الحاتي المشويةطريقة تحضير فراخ الحاتي المشوية

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