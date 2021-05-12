أسرار خطوات البسبوسة المرملة بالزبادي الهشة في المنزل

تعتبر البسبوسة المرملة بالزبادي من أشهر أنواع الحلويات الشرقية، التي تحضر بكثرة خلال شهر رمضان الكريم، كما أن هذا النوع من الحلويات يحتوي علي مكونات مفيدة كثيرة يجعلها ذات مصدر قوي للمصادر الغذائية، كما أنها مميزة بمذاقها الرائع الذي يجعلها مفضلة عند جميع أفراد الاسرة، حيث أن البسبوسة المرملة بالزبادي من الحلويات الشرقيه التي يمكن عملها في المنزل بطريقه بسيطة وسهلة بالحرص علي اختيار المكونات بعناية ومع اتباع الخطوات الصحيحة حتي تكون ناجحة. مكونات البسبوسة المرملة بالزبادي كوبان من دقيق السميد.

كوباً من جوز الهند المبشور.

كوباً من الزبادي.

كوباً من الزبدة.

علبة من لبن مكثف.

باكو واحد من البيكينج باودر.

كوب واحد من لبن جوز الهند.

معلقتين من الليمون المبشور.

ربع كوب خليط مكسرات مبشورة.

كوب ونصف ماء للشربات.

جوز هند مبشور.

عصير ليمونة واحدة.

ربع كوب سمن بلدي.

معلقه صغيرة من الفانيليا السائلة.

كوبان سكر للشربات.

معلقه واحدة كبيرة من عسل الجلوكوز. خطوات تحضير البسبوسة المرملة بالزبادي نقوم بإحضار وعاء كبير ونضع فيه كلا من دقيق السميد مع بشر جوز الهند ونخلطهم جيدا باليد.

ثم نقوم بإضافة لبن جوز الهند واللبن المكثف والزبدة الي الخليط السابق.

ثم نقوم بإضافة البيكينج باودر مع بشر الليمون والفانيليا السائلة الي الخليط مع تقليب مكوناته جيداً.

ثم نقوم أخيراً بإضافة الزبادي الي الخليط ونقلبها قليلاً بهدوء حتي لا يتفاعل الدقيق مع الزبادي ويكون سببا في جفاف البسبوسة.

ثم نقوم بتحضير صينيه الفرن وندهنها بالزبدة ثم نقوم برش كميه قليله من الدقيق.

ثم نقوم بسكب الخليط في الصينية ونزينها بالمكسرات وبشر جوز الهند ونضعها في الفرن في الرف الأوسط في درجة حرارة حوالي 180 درجه مئوية.

ثم نخرجها من الفرن عندما يصبح لونها ذهبي ونتركها جانبًا حتي تبرد.

نقوم بعمل للشربات عن طريق وضع السكر في الماء في اناء عميق ثم نضيف عصير الليمون وعسل الجلوكوز ونتركه حتي يبرد.

نقوم بسكب الشربات علي البسبوسة ونقطعها ونقدمها. مكونات البسبوسة المرملة بالزباديخطوات تحضير البسبوسة المرملة بالزبادي الوسوم

تعتبر البسبوسة المرملة بالزبادي من أشهر أنواع الحلويات الشرقية، التي تحضر بكثرة خلال شهر رمضان الكريم، كما أن هذا النوع من الحلويات يحتوي علي مكونات مفيدة كثيرة يجعلها ذات مصدر قوي للمصادر الغذائية، كما أنها مميزة بمذاقها الرائع الذي يجعلها مفضلة عند جميع أفراد الاسرة، حيث أن البسبوسة المرملة بالزبادي من الحلويات الشرقيه التي يمكن عملها في المنزل بطريقه بسيطة وسهلة بالحرص علي اختيار المكونات بعناية ومع اتباع الخطوات الصحيحة حتي تكون ناجحة. مكونات البسبوسة المرملة بالزبادي كوبان من دقيق السميد.

كوباً من جوز الهند المبشور.

كوباً من الزبادي.

كوباً من الزبدة.

علبة من لبن مكثف.

باكو واحد من البيكينج باودر.

كوب واحد من لبن جوز الهند.

معلقتين من الليمون المبشور.

ربع كوب خليط مكسرات مبشورة.

كوب ونصف ماء للشربات.

جوز هند مبشور.

عصير ليمونة واحدة.

ربع كوب سمن بلدي.

معلقه صغيرة من الفانيليا السائلة.

كوبان سكر للشربات.

معلقه واحدة كبيرة من عسل الجلوكوز. خطوات تحضير البسبوسة المرملة بالزبادي نقوم بإحضار وعاء كبير ونضع فيه كلا من دقيق السميد مع بشر جوز الهند ونخلطهم جيدا باليد.

ثم نقوم بإضافة لبن جوز الهند واللبن المكثف والزبدة الي الخليط السابق.

ثم نقوم بإضافة البيكينج باودر مع بشر الليمون والفانيليا السائلة الي الخليط مع تقليب مكوناته جيداً.

ثم نقوم أخيراً بإضافة الزبادي الي الخليط ونقلبها قليلاً بهدوء حتي لا يتفاعل الدقيق مع الزبادي ويكون سببا في جفاف البسبوسة.

ثم نقوم بتحضير صينيه الفرن وندهنها بالزبدة ثم نقوم برش كميه قليله من الدقيق.

ثم نقوم بسكب الخليط في الصينية ونزينها بالمكسرات وبشر جوز الهند ونضعها في الفرن في الرف الأوسط في درجة حرارة حوالي 180 درجه مئوية.

ثم نخرجها من الفرن عندما يصبح لونها ذهبي ونتركها جانبًا حتي تبرد.

نقوم بعمل للشربات عن طريق وضع السكر في الماء في اناء عميق ثم نضيف عصير الليمون وعسل الجلوكوز ونتركه حتي يبرد.

نقوم بسكب الشربات علي البسبوسة ونقطعها ونقدمها. مكونات البسبوسة المرملة بالزباديخطوات تحضير البسبوسة المرملة بالزبادي

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