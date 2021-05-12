حضري ألذ وصفة لـ الكوكيز بالشيكولاتة بالخطوات في المنزل

الكوكيز هو إحدى أنواع البسكويت المحبب لقلوب الأطفال والكبار بشدة، وذلك لتميزه بمذاق يسحر حاسة التذوق الخاصة بكل من يقوم بتذوقه، ويتميز الكوكيز بقوام مقرمش من الخارج وطري رائع من الخارج مع احتوائه على رقائق الشيكولاتة الداكنة ذات مذاقٍ لا يقاوم، هناك العديد من وصفات تحضير الكوكيز ولكن وصفة الكوكيز بالشيكولاتة هي الأروع من بينهم، تعرفي معنا سيدتي على تلك الوصفة الرائعة في المقال التالي عبر موقعنا المميز. مكونات الكوكيز بالشيكولاتة نصف كوب زبدة.

ثلثا كوب سكر بني.

ثلث كوب سكر أبيض.

1 حبة بيض.

1 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا.

كوب وثلثا كوب آخر من الدقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

كوب من قطع الشيكولاتة الداكنة. طريقة تحضير الكوكيز بالشيكولاتة ضعي الزبدة في إناء متوسط.

أضيفي إلى زبدة السكر البني والسكر الأبيض.

استخدمي المضرب اليدوي لتخلطي السكر مع الزبدة لمدة ثلاث دقائق حتى يصبح القوام رقيق للغاية.

أضيفي للخليط البيضة والفانيليا واستمري في الخفق حتى يتجانس الخليط.

نأتي بمكوناتنا الجافة السابقة أي الدقيق والبيكينج باودر والملح ونخلطهم في وعاء آخر.

بعدها نضعهم على خليط السكر والزبد تدريجياً ونحن نستمر بالخفق ليتجانسوا وتتكون لنا عجينة الكوكيز.

احضري الشيكولاتة الداكنة واجعليها قطع صغيرة للغاية وأضيفيها إلى العجين.

غطي إناء العجين بطبقة بلاستيكية رقيقة وضعيها في الثلاجة لمدة يوم كامل حتى يرتاح العجين.

بعد ذلك قطعي العجين على شكل كور يدوياً بيديك أو باستخدام مغرفة البسكويت.

امسحي صينية الفرن بالزيت وضعي بها كور الكوكيز مع مراعاة عدم وضعها ملتصقة ببعضها البعض لأن العجين سينتشر.

لا تنسي رش بضع حبات الملح الخشن على وجع عجين الكوكيز قبل إدخالها الفرن.

اخبزيها في درجة حرارة 190 درجة لمدة من 7 إلى 10 دقائق واتركيها تبرد وبالهناء والشفاء. مكونات الكوكيز بالشيكولاتةطريقة تحضير الكوكيز بالشيكولاتة الوسوم

الكوكيز هو إحدى أنواع البسكويت المحبب لقلوب الأطفال والكبار بشدة، وذلك لتميزه بمذاق يسحر حاسة التذوق الخاصة بكل من يقوم بتذوقه، ويتميز الكوكيز بقوام مقرمش من الخارج وطري رائع من الخارج مع احتوائه على رقائق الشيكولاتة الداكنة ذات مذاقٍ لا يقاوم، هناك العديد من وصفات تحضير الكوكيز ولكن وصفة الكوكيز بالشيكولاتة هي الأروع من بينهم، تعرفي معنا سيدتي على تلك الوصفة الرائعة في المقال التالي عبر موقعنا المميز. مكونات الكوكيز بالشيكولاتة نصف كوب زبدة.

ثلثا كوب سكر بني.

ثلث كوب سكر أبيض.

1 حبة بيض.

1 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا.

كوب وثلثا كوب آخر من الدقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

كوب من قطع الشيكولاتة الداكنة. طريقة تحضير الكوكيز بالشيكولاتة ضعي الزبدة في إناء متوسط.

أضيفي إلى زبدة السكر البني والسكر الأبيض.

استخدمي المضرب اليدوي لتخلطي السكر مع الزبدة لمدة ثلاث دقائق حتى يصبح القوام رقيق للغاية.

أضيفي للخليط البيضة والفانيليا واستمري في الخفق حتى يتجانس الخليط.

نأتي بمكوناتنا الجافة السابقة أي الدقيق والبيكينج باودر والملح ونخلطهم في وعاء آخر.

بعدها نضعهم على خليط السكر والزبد تدريجياً ونحن نستمر بالخفق ليتجانسوا وتتكون لنا عجينة الكوكيز.

احضري الشيكولاتة الداكنة واجعليها قطع صغيرة للغاية وأضيفيها إلى العجين.

غطي إناء العجين بطبقة بلاستيكية رقيقة وضعيها في الثلاجة لمدة يوم كامل حتى يرتاح العجين.

بعد ذلك قطعي العجين على شكل كور يدوياً بيديك أو باستخدام مغرفة البسكويت.

امسحي صينية الفرن بالزيت وضعي بها كور الكوكيز مع مراعاة عدم وضعها ملتصقة ببعضها البعض لأن العجين سينتشر.

لا تنسي رش بضع حبات الملح الخشن على وجع عجين الكوكيز قبل إدخالها الفرن.

اخبزيها في درجة حرارة 190 درجة لمدة من 7 إلى 10 دقائق واتركيها تبرد وبالهناء والشفاء. مكونات الكوكيز بالشيكولاتةطريقة تحضير الكوكيز بالشيكولاتة

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