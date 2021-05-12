طريقة عمل سلطة الكول سلو على الوصفة الأصلية في البيت واحصلي على طعم زي كنتاكي

تعتبر السلطة من أهم الأصناف التي تقدم على المائدة في شهر رمضان الكريم، حيث أنها تحتوي على الفوائد والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم من فيتامينات ومعادن، ولذلك تحرص الأمهات دائماً على التجديد من أنواع السلطات الموجودة على المائدة لكي لا يمل منها أفراد الأسرة، وسوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل سلطة الكول سلو التي تعتبر من أشهر السلطات التي تساعد على الهضم وفتح الشهية، وترطب الجسم وتمنحه فوائد مختلفة، وسوف نستعرض معكم وصفة مشهورة من مطعم كنتاكي لتحضيرها في البيت بسهولة ومن غير تعب. مكونات عمل سلطة الكول سلو مكونات عمل سلطة الكول سلو نحتاج لتحضير السلطة إلى المكونات التالية: 2 كوب من الكرنب الأحمر أو الأخضر المفروم ناعم.

2 جزرة كبيرة الحجم مقشرة ومبشورة ناعم.

6 ملعقة من المايونيز.

6 ملعقة من السكر الأبيض.

كوب واحد من اللبن الزبادي.

2 ملعقة صغيرة من الملح، ويمكن التحكم به حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الخل. طريقة تحضير سلطة الكول سلو بسهولة أولاً نقوم ببشر الكرنب بشكل ناعم أو تقطيعه إلى قطع صغيرة جداً.

نقوم بتقشير الجزر وبشره بشكل ناعم، ثم إضافته إلى الكرنب، وخلطهم مع بعضهما البعض.

نقوم بإضافة السكر إلى خليط الكرنب والجزر، ونقلب بشكل جيد.

نقوم بتصفية الخضار من الماء الناتج من وضع السكر بشكل جيد.

نقوم بوضعه في وعاء واسع ومناسب.

في وعاء آخر نقوم بمزج كلاً من المايونيز والزبادي والملح والفلفل الأسود والخل بشكل جيد جداً.

نقوم بعد ذلك بإضافة الخليط إلى الخضار، ونقلب بشكل جيد لكي تمتزج المكونات كلها مع بعضها.

ندخل الوعاء إلى الثلاجة ونترك السلطة لمدة لا تقل عن ساعتين في الثلاجة لكي تتشرب الطعم.

تصبح جاهزة للتقديم. طريقة تحضير سلطة الكول سلو بسهولة الوسوم

تعتبر السلطة من أهم الأصناف التي تقدم على المائدة في شهر رمضان الكريم، حيث أنها تحتوي على الفوائد والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم من فيتامينات ومعادن، ولذلك تحرص الأمهات دائماً على التجديد من أنواع السلطات الموجودة على المائدة لكي لا يمل منها أفراد الأسرة، وسوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل سلطة الكول سلو التي تعتبر من أشهر السلطات التي تساعد على الهضم وفتح الشهية، وترطب الجسم وتمنحه فوائد مختلفة، وسوف نستعرض معكم وصفة مشهورة من مطعم كنتاكي لتحضيرها في البيت بسهولة ومن غير تعب. مكونات عمل سلطة الكول سلو مكونات عمل سلطة الكول سلو نحتاج لتحضير السلطة إلى المكونات التالية: 2 كوب من الكرنب الأحمر أو الأخضر المفروم ناعم.

2 جزرة كبيرة الحجم مقشرة ومبشورة ناعم.

6 ملعقة من المايونيز.

6 ملعقة من السكر الأبيض.

كوب واحد من اللبن الزبادي.

2 ملعقة صغيرة من الملح، ويمكن التحكم به حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الخل. طريقة تحضير سلطة الكول سلو بسهولة أولاً نقوم ببشر الكرنب بشكل ناعم أو تقطيعه إلى قطع صغيرة جداً.

نقوم بتقشير الجزر وبشره بشكل ناعم، ثم إضافته إلى الكرنب، وخلطهم مع بعضهما البعض.

نقوم بإضافة السكر إلى خليط الكرنب والجزر، ونقلب بشكل جيد.

نقوم بتصفية الخضار من الماء الناتج من وضع السكر بشكل جيد.

نقوم بوضعه في وعاء واسع ومناسب.

في وعاء آخر نقوم بمزج كلاً من المايونيز والزبادي والملح والفلفل الأسود والخل بشكل جيد جداً.

نقوم بعد ذلك بإضافة الخليط إلى الخضار، ونقلب بشكل جيد لكي تمتزج المكونات كلها مع بعضها.

ندخل الوعاء إلى الثلاجة ونترك السلطة لمدة لا تقل عن ساعتين في الثلاجة لكي تتشرب الطعم.

تصبح جاهزة للتقديم. طريقة تحضير سلطة الكول سلو بسهولة

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