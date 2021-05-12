طريقة عمل البسبوسة باللوز من المطبخ المصري في البيت خطوة بخطوة لأطيب حلى

تعد البسبوسة أحد أشهر أنواع الحلويات الشرقية التي تحضرها الأمهات في مصر والوطن العربي، ويقومون بتحضيرها بطرق كثيرة ومخلفة، حيث يوجد البسبوسة بالقشطة أو الزبادي أو جوز الهند أو البندق أو اللوز، وتتميز بطعمها اللذيذ والطري، وسوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل البسبوسة باللوز بالخطوات للاستغناء عن شرائها من الخارج بأغلى الأسعار، وتتميز هذه الوصفة بسهولة تحضيرها وعدم حاجتها إلى وقت كبير، ويمكنكم تحضيرها في الأعياد والمناسبات.مكونات عمل البسبوسة باللوز
قبل البدء في تحضير البسبوسة يجب تجهيز بعض المكونات السهلة والبسيطة، وهي ما يلي:
- 2 كوب من السميد.
- كوب من الماء.
- نصف كوب من السكر.
- 200 جرام من الزبدة.
- كوب من الحليب.
- ملعقة ونصف من البيكنج باودر.
- 200 جرام من اللوز بدون قشر.
- كوب ونصف من الشربات قوام خفيف.
يمكن تحضير البسبوسة في البيت مثل المحلات تماماً عند اتباع هذه الخطوات البسيطة بالترتيب، وهي:
- في وعاء نقوم بمزج كلاً من الحليب والزبدة مع البيكنج باودر بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس.
- بعد ذلك نقوم بإضافة السميد إلى الخليط وأيضاً السكر ونستمر في الخليط حتى نحصل على مزيج متجانس.
- في صينية مناسبة نقوم بفرد العجينة بالتساوي جيداً.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية وهي 190 درجة.
- بعد أن يسخن الفرن ندخل صينية البسبوسة به ونتركها حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي.
- بعد ذلك نقوم بتقطيعها إلى مربعات ونضع على كل مربع حبات من اللوز بصورة منتظمة.
- ندخل الصينية إلى الفرن مرة أخرى لكي يتحمص اللوز ويأخذ اللوز الذهبي.
- بعد ذلك نخرجها ونصب عليها الشربات وهي ساخنة، ونتركها جانباً لكي تبرد.
- بعد ذلك تصبح جاهزة للتقديم والتناول بالهنا والشفا.
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تعد البسبوسة أحد أشهر أنواع الحلويات الشرقية التي تحضرها الأمهات في مصر والوطن العربي، ويقومون بتحضيرها بطرق كثيرة ومخلفة، حيث يوجد البسبوسة بالقشطة أو الزبادي أو جوز الهند أو البندق أو اللوز، وتتميز بطعمها اللذيذ والطري، وسوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل البسبوسة باللوز بالخطوات للاستغناء عن شرائها من الخارج بأغلى الأسعار، وتتميز هذه الوصفة بسهولة تحضيرها وعدم حاجتها إلى وقت كبير، ويمكنكم تحضيرها في الأعياد والمناسبات.مكونات عمل البسبوسة باللوز
قبل البدء في تحضير البسبوسة يجب تجهيز بعض المكونات السهلة والبسيطة، وهي ما يلي:
- 2 كوب من السميد.
- كوب من الماء.
- نصف كوب من السكر.
- 200 جرام من الزبدة.
- كوب من الحليب.
- ملعقة ونصف من البيكنج باودر.
- 200 جرام من اللوز بدون قشر.
- كوب ونصف من الشربات قوام خفيف.
يمكن تحضير البسبوسة في البيت مثل المحلات تماماً عند اتباع هذه الخطوات البسيطة بالترتيب، وهي:
- في وعاء نقوم بمزج كلاً من الحليب والزبدة مع البيكنج باودر بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس.
- بعد ذلك نقوم بإضافة السميد إلى الخليط وأيضاً السكر ونستمر في الخليط حتى نحصل على مزيج متجانس.
- في صينية مناسبة نقوم بفرد العجينة بالتساوي جيداً.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية وهي 190 درجة.
- بعد أن يسخن الفرن ندخل صينية البسبوسة به ونتركها حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي.
- بعد ذلك نقوم بتقطيعها إلى مربعات ونضع على كل مربع حبات من اللوز بصورة منتظمة.
- ندخل الصينية إلى الفرن مرة أخرى لكي يتحمص اللوز ويأخذ اللوز الذهبي.
- بعد ذلك نخرجها ونصب عليها الشربات وهي ساخنة، ونتركها جانباً لكي تبرد.
- بعد ذلك تصبح جاهزة للتقديم والتناول بالهنا والشفا.
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