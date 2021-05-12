أتعلمي خطوات تحضير عجينة البيتزا الهشة في البيت بسهولة

نحن أحياناً عندما نقوم بتحضير عجينة البيتزا لا نجيد عمل أو تحضير عجينة البيتزا بالشكل الصحيح، إما ان لم يتم تسويتها جيداً إما أنها معجنة من الداخل أو أنها لا تخمر وأحيانا ما نجدها عند الخبز غير هشة، وأسباب كثيرة لفشل عجينه البيتزا، ولكن البيتزا سهلة الاعداد والتحضير وهي واحدة من أشهي الاكلات العالمية الأوروبية التي تشتهر بها إيطاليا بكونها رائدة في عمل البيتزا، ويحبها جميع أفراد العائلة الذين يعشقون تناول البيتزا من وقت لآخر بالحشو الذي يفضلونه، لذلك سنقدم طريقة عمل البيتزا بشكل صحيح ومقادير مظبوطة في المنزل مقادير عمل عجينة البيتزا كوبين اثنين من الدقيق المنخول.

نصف كوب من الماء دافئ.

معلقه واحدة صغيرة من الخميرة.

ربع معلقه صغيرة من السكر.

معلقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

نصف معلقة صغيرة من الملح. طريقه تحضير عجينة البيتزا في المنزل نقوم بوضع معلقتان كبيرتان من الماء الدافئ والسكر والخميرة في إناء عجن صغير.

ثم نقوم بتقليبهم وخلطهم بشوكة أو ملعقة جيداً ثم نتركهم جانباً في مكان دافئ لمده ربع ساعة حتي تزداد الرغوة وينتفخ الخليط.

أثناء عملية التخمر نقوم بنخل الدقيق في وعاد كبير.

ثم نقوم بإضافة الملح عليه.

ثم نقوم بعمل حفرة في المنتصف بالضبط.

ثم نقوم بصب خليط الخميرة السائل في الحفرة.

ثم نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون في تلك الحفرة.

ثم نقوم بخلط السوائل معاً في المنتصف وتقليبهم بالاصابع.

ثم نقوم بعجن كل المقادير مع بعضها جيداً لمده عشره دقائق حتي نحصل علي قوام عجين طري لا يلتصق باليد.

ثم نقوم بتشكيل العجين علي شكل كرة.

ثم نقوم بوضع العجين داخل وعاء ونقوم بتغطيته بفوطة مبللة.

ثم نقوم بترك العجينه جانباً في مكان دافئ لتخمر ويتضاعف حجمها لمده ساعه علي الأقل.

ثم بعد اختمار العجينة نقوم بفردها بما يسمي النشابة علي رف رخامي مرشوف بقليل من الدقيق.

ثم نقوم بفرد العجين في صينية مدهونة معلقة كبيرة من الزيت ونحشيها حسب الرغبة. مقادير عمل عجينة البيتزاطريقه تحضير عجينة البيتزا في المنزل الوسوم

نحن أحياناً عندما نقوم بتحضير عجينة البيتزا لا نجيد عمل أو تحضير عجينة البيتزا بالشكل الصحيح، إما ان لم يتم تسويتها جيداً إما أنها معجنة من الداخل أو أنها لا تخمر وأحيانا ما نجدها عند الخبز غير هشة، وأسباب كثيرة لفشل عجينه البيتزا، ولكن البيتزا سهلة الاعداد والتحضير وهي واحدة من أشهي الاكلات العالمية الأوروبية التي تشتهر بها إيطاليا بكونها رائدة في عمل البيتزا، ويحبها جميع أفراد العائلة الذين يعشقون تناول البيتزا من وقت لآخر بالحشو الذي يفضلونه، لذلك سنقدم طريقة عمل البيتزا بشكل صحيح ومقادير مظبوطة في المنزل مقادير عمل عجينة البيتزا كوبين اثنين من الدقيق المنخول.

نصف كوب من الماء دافئ.

معلقه واحدة صغيرة من الخميرة.

ربع معلقه صغيرة من السكر.

معلقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

نصف معلقة صغيرة من الملح. طريقه تحضير عجينة البيتزا في المنزل نقوم بوضع معلقتان كبيرتان من الماء الدافئ والسكر والخميرة في إناء عجن صغير.

ثم نقوم بتقليبهم وخلطهم بشوكة أو ملعقة جيداً ثم نتركهم جانباً في مكان دافئ لمده ربع ساعة حتي تزداد الرغوة وينتفخ الخليط.

أثناء عملية التخمر نقوم بنخل الدقيق في وعاد كبير.

ثم نقوم بإضافة الملح عليه.

ثم نقوم بعمل حفرة في المنتصف بالضبط.

ثم نقوم بصب خليط الخميرة السائل في الحفرة.

ثم نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون في تلك الحفرة.

ثم نقوم بخلط السوائل معاً في المنتصف وتقليبهم بالاصابع.

ثم نقوم بعجن كل المقادير مع بعضها جيداً لمده عشره دقائق حتي نحصل علي قوام عجين طري لا يلتصق باليد.

ثم نقوم بتشكيل العجين علي شكل كرة.

ثم نقوم بوضع العجين داخل وعاء ونقوم بتغطيته بفوطة مبللة.

ثم نقوم بترك العجينه جانباً في مكان دافئ لتخمر ويتضاعف حجمها لمده ساعه علي الأقل.

ثم بعد اختمار العجينة نقوم بفردها بما يسمي النشابة علي رف رخامي مرشوف بقليل من الدقيق.

ثم نقوم بفرد العجين في صينية مدهونة معلقة كبيرة من الزيت ونحشيها حسب الرغبة. مقادير عمل عجينة البيتزاطريقه تحضير عجينة البيتزا في المنزل

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