طريقة تحضير المعمول بالسميد في العيد بطعم رائع ومذاق مختلف

يعد المعمول بالسميد من الحلويات الشهية المشهورة في كثير من البلاد العربية، وبقبل عليه الكبار والصغار، ايضاً يتكون هذا النوع من الحلويات من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وله مذاقات مختلف هناك من يحضره بالمرة وهناك من يحضره بالسميد أو بالتمر أو بالفستق، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وسريعة حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل المعمول بالسميد بطريقة محترفة. مقادير عمل المعمول بالسميد مقادير عمل المعمول بالسميد يحتوي المعمول بالسميد على مقادير بسيطة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- 5 أكواب من السميد الناعم.

كوب ونصف من السمن.

كوب ونصف سميد خشن.

ملعقة كبيرة من المحلب المطحون.

كوب من الزبدة.

كوب ونصف من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة من المستكة المطحونة.

٤ ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الشومر.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من الطحين.

ملعقة صغيرة من اليانسون المطحون.

ملعقتان كبيرتان من الحليب البودرة. طريقة عمل معجون التمر نحضر إناء عميق ونقوم بطحن كيلو ونصف من التمر والزبدة وزيت الزيتون ونطحنهم جيداً. ثم نقوم بوضع رشة من القرفة والهيل وجوزة الطيب والشومر واليانسون. طريقة التحضير طريقة عمل معجون التمر سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل المعمول بالسميد هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر إناء عميق ونقوم بتذويب السمن والزبدة ونجعلها غير ساخنة، ثم نقوم بخلط السميد والمستكة والمحلب ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نقوم بفرك السميد باستخدام الأيدي بعد ذلك نعجنها مع الشومر واليانسون والحليب. ثم نقوم بتذويب الخميرة مع الحليب السائل ونضعه على الخليط مع نصف كوب من الطحين ونعجنهم جيداً ثم نتركها لترتاح لمدة لا تقل عن ربع ساعة. بعد ذلك نقوم بتشكيل المعمول مع حشوة بالعجوة ونضعه في الصينية. ثم ندخله الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية حتى يأخذ اللون الذهبي. نخرجه من الفرن ونتركه ليبرد ثم وضعه على طبق التقديم ويصبح جاهز للتقديم وبالهنا والشفاء. الوسوم

يعد المعمول بالسميد من الحلويات الشهية المشهورة في كثير من البلاد العربية، وبقبل عليه الكبار والصغار، ايضاً يتكون هذا النوع من الحلويات من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وله مذاقات مختلف هناك من يحضره بالمرة وهناك من يحضره بالسميد أو بالتمر أو بالفستق، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وسريعة حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل المعمول بالسميد بطريقة محترفة. مقادير عمل المعمول بالسميد مقادير عمل المعمول بالسميد يحتوي المعمول بالسميد على مقادير بسيطة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- 5 أكواب من السميد الناعم.

كوب ونصف من السمن.

كوب ونصف سميد خشن.

ملعقة كبيرة من المحلب المطحون.

كوب من الزبدة.

كوب ونصف من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة من المستكة المطحونة.

٤ ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الشومر.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من الطحين.

ملعقة صغيرة من اليانسون المطحون.

ملعقتان كبيرتان من الحليب البودرة. طريقة عمل معجون التمر نحضر إناء عميق ونقوم بطحن كيلو ونصف من التمر والزبدة وزيت الزيتون ونطحنهم جيداً. ثم نقوم بوضع رشة من القرفة والهيل وجوزة الطيب والشومر واليانسون. طريقة التحضير طريقة عمل معجون التمر سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل المعمول بالسميد هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر إناء عميق ونقوم بتذويب السمن والزبدة ونجعلها غير ساخنة، ثم نقوم بخلط السميد والمستكة والمحلب ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نقوم بفرك السميد باستخدام الأيدي بعد ذلك نعجنها مع الشومر واليانسون والحليب. ثم نقوم بتذويب الخميرة مع الحليب السائل ونضعه على الخليط مع نصف كوب من الطحين ونعجنهم جيداً ثم نتركها لترتاح لمدة لا تقل عن ربع ساعة. بعد ذلك نقوم بتشكيل المعمول مع حشوة بالعجوة ونضعه في الصينية. ثم ندخله الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية حتى يأخذ اللون الذهبي. نخرجه من الفرن ونتركه ليبرد ثم وضعه على طبق التقديم ويصبح جاهز للتقديم وبالهنا والشفاء.

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