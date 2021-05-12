سر تحضير عجينة العشر دقائق بالزبادي بمكونات بسيطة وسريعة

تعتبر عجينة العشر دقائق بالزبادي من أكثر أنواع العجين نجاحاً، بحيث يدخل الزبادي في مكوناته لأنها مادة من المواد الرافعة للعجينة لكي تضمن لنا نتيجة مبهره بعجينه مرتفعة وهشة ومنفوخة، كما يمكننا استخدام عجينة العشر دقايق في عمل الكثير من المخبوزات والوصفات سواء كانت حادقة أو حلوة، فهي مادة متميزة في صناعة المخبوزات المحشوة في الفرن والبيتزا وغيرها من أنواع المأكولات الكثيرة التي يتم صنعها من عجينه العشر دقايق، وهو حل سريع كانت تلجأ إليه النساء منذ الماضي لتحضير وجبة سريعة، وسوف نوضح الآن مكونات وطريقه عمل عجينه العشر دقايق بالزبادي بطريقة سهلة وسريعة وشهية. عجينة العشر دقائق بالزبادي نقدم لكم من خلال موقعنا مكونات التحضير، ونحتاج إلي: كوب ونصف من الماء الفاتر

نصف كوب من الزيت النباتي.

ثلاثة معالق كبيرة من الزبادي أو يمكن استخدام اللبن الرائب.

رشه صغيره جداً من السكر.

رشة صغيرة جداً من الملح.

معلقتان كبيرتان من الخميرة.

خمسة أكواب من الدقيق الابيض المنخول. خطوات تحضير عجينه العشر دقائق بالزبادي نقوم بوضع ماء فاتر في وعاء عجن كبير ثم نضيف له الخميرة والزبادي (اللبن الرائب) والسكر والزيت ثم نقوم بخلطهم جيداً لمده دقيقتان.

ثم نقوم بإضافة الملح وخلط العجين مرة أخرى.

ثم نقوم بإضافة أكواب الدقيق الابيض المنخولة كوبان فقط ثم نقوم بتقليب المكونات بالملعقة حتي يتم تجانسها.

ثم نقوم بتغطية العجين وتركه فقط لمدة عشر دقائق حتي يلاحظ تكون فقاعات دليلاً علي تمام التخمر.

ثم نقوم بإضافة ثلاثة الأكواب الأخرى من الدقيق الأبيض المنخول علي العجينة ويتم عجنها معاً جيداً حتى تتجانس بشكل تام.

ثم نقوم بتغطية العجينة مرة أخري ثم نقوم بتركها حتي تخمر تماماً. خطوات تحضير عجينه العشر دقائق بالزبادي الوسوم

تعتبر عجينة العشر دقائق بالزبادي من أكثر أنواع العجين نجاحاً، بحيث يدخل الزبادي في مكوناته لأنها مادة من المواد الرافعة للعجينة لكي تضمن لنا نتيجة مبهره بعجينه مرتفعة وهشة ومنفوخة، كما يمكننا استخدام عجينة العشر دقايق في عمل الكثير من المخبوزات والوصفات سواء كانت حادقة أو حلوة، فهي مادة متميزة في صناعة المخبوزات المحشوة في الفرن والبيتزا وغيرها من أنواع المأكولات الكثيرة التي يتم صنعها من عجينه العشر دقايق، وهو حل سريع كانت تلجأ إليه النساء منذ الماضي لتحضير وجبة سريعة، وسوف نوضح الآن مكونات وطريقه عمل عجينه العشر دقايق بالزبادي بطريقة سهلة وسريعة وشهية. عجينة العشر دقائق بالزبادي نقدم لكم من خلال موقعنا مكونات التحضير، ونحتاج إلي: كوب ونصف من الماء الفاتر

نصف كوب من الزيت النباتي.

ثلاثة معالق كبيرة من الزبادي أو يمكن استخدام اللبن الرائب.

رشه صغيره جداً من السكر.

رشة صغيرة جداً من الملح.

معلقتان كبيرتان من الخميرة.

خمسة أكواب من الدقيق الابيض المنخول. خطوات تحضير عجينه العشر دقائق بالزبادي نقوم بوضع ماء فاتر في وعاء عجن كبير ثم نضيف له الخميرة والزبادي (اللبن الرائب) والسكر والزيت ثم نقوم بخلطهم جيداً لمده دقيقتان.

ثم نقوم بإضافة الملح وخلط العجين مرة أخرى.

ثم نقوم بإضافة أكواب الدقيق الابيض المنخولة كوبان فقط ثم نقوم بتقليب المكونات بالملعقة حتي يتم تجانسها.

ثم نقوم بتغطية العجين وتركه فقط لمدة عشر دقائق حتي يلاحظ تكون فقاعات دليلاً علي تمام التخمر.

ثم نقوم بإضافة ثلاثة الأكواب الأخرى من الدقيق الأبيض المنخول علي العجينة ويتم عجنها معاً جيداً حتى تتجانس بشكل تام.

ثم نقوم بتغطية العجينة مرة أخري ثم نقوم بتركها حتي تخمر تماماً. خطوات تحضير عجينه العشر دقائق بالزبادي

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