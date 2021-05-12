إزالة شعر الجسم بالليمون نهائيا أفضل من الليزر

إزالة شعر الجسم بالليمون ، من الطرق الفعالة التي تأتي بنتيجة مذهلة، وهذا بشهادة العديد من النساء، إذ أن إزالة الشعر الذي ليس مرغوب فيه من الجسد والوجه هو حلم تريده كل فتاة، ولكي تتخلصين من الشعر الزائد عليكِ تطبيق تلك الوصفة الرائعة، لتبتعدي عن جلسات الليزر المكلفة والخطيرة.

الآن لا داعي لأن تقلقي بشأن التخلص من الشعر الزائد الذي يوجد بجسدك، إذ أن وصفة الليمون هي وصفة ساحرة وذات فعالية كبيرة.

مكونات إزالة شعر الجسم بالليمون

ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون

وعاء صغير

ملعقتان كبيرتان من السكر

10 ملاعق كبيرة من الماء

امزجي السكر والماء في قدر صغير.

أضيفي عصير الليمون للقدر.

ومن ثم قومي بتطبيق المزيك على وجهك باتجاه نمو الشعر.

يتم ترك المزيح على وجهك حتى مرور 15 إلى 20 دقيقة.

ومن ثم يتم غسله بالماء عقب مرور 20 دقيقة، من خلال الفرك برفق بيديك.

قومي بتكرار تلك العملية مرتين إلى ٣ مرات بالأسبوع.

ملعقة كبيرة من السكر

الماء (اختياري لجعل الخليط أخف)

قطعة من القماش أو شريط لإزالة الشمع

أداة بسط الشمع أو سكين زبد

ملعقة أو اثنتان من نشا الذرة أو طحين متعدد الاستخدامات

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من العسل العضوي