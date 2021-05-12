طريقة عمل حمص الشام المشهور في المنزل بوصفة جديدة ومميزة

حمص الشام ، عبارة عن مشروب مشهور جداً بشكل كبير، يعطي الجسم طاقة وحيوية غير عادية، لأنه يحتوي علي الكثير من الفوائد الصحية، يحتوي ايضاً علي القليل من السعرات الحرارية، مشروب شهي ولذيذ ورائع، و يتميز بمذاق رائع ومختلفة، بإضافة أنه يشعر الإنسان بالدفء في فصل الشتاء، ويتميز بسهولة وسرعة تحضيره، غني بالكثير من الفيتامينات والبروتينات، ويمد الجسم بالألياف التي يحتاجها، وتكلفته اقتصادية تتناسب مع جميع الطبقات، وتبحث جميع السيدات علي طريقة عمله الصحيحة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة تحضير حمص الشام في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل حمص الشام

تعرفي من هنا علي أبسط المكونات لعمل مشروب الحمص الرائع و الممتاز وهي كالاتي:-

نصف كيلو من الحمص.

كوب من عصير الطماطم.

حبة متوسطة الحجم من البصل مفرومة.

ثلاث فصوص من الثوم المفروم.

معلقة كبيرة من الكمون.

معلقة صغيرة من الملح.

معلقة صغيرة من الشطة.

نصف ليمونة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي طريقة تحضير حمص الشام في المنزل بخطوات سريعة وبسيطة وهي كما يلي:-

أولاً يتم نقع الحمص ليلة كاملة، بعد ذلك نحضر حلة متوسطة الحجم، ونضعها علي النار ونضع نصفها ماء، ثم نضع فيها الحمص. ثم نقوم بإضافة عصير الطماطم والبصل المفروم والثوم المفروم، بعد ذلك نضيف الشطة والملح والكمون وعصير الليمون. ونتركهم علي النار حتي ينضج تماماً، وعندما ينضج الحمص يرفع من علي النار، ويقدم ساخن .

فوائد حمص الشام للجسم

هناك فوائد عديدة للحمص سوف نتعرف علي بعض هذه الفوائد وهي كالاتي:-