طريقة عمل البسبوسة بالكراميل للعيد أحسن من محلات الحلويات

البسبوسة بالكراميل ، من الحلويات الشرقية الشهية اللذيذة وطعمها لا يقاوم، ويقبل على تناولها الأطفال لأنها طرية ورائعة المذاق، وكذلك يتناولها الكبار لأنها سهلة الهضم، وتمدهم بالطاقة التي يفقدونها أثناء الصيام، ويكثر عمل الحلويات في المناسبات، والأعياد، والعزومات، والأفراح، التي تكثر بعد شهر رمضان المبارك، ومع اقتراب عيد الفطر المبارك، تبحث الكثير من السيدات عن طرق عمل البسبوسة في المنزل حتى تخرج بطريقة ناجحة ومشرفة أمام الضيوف وأسرتها، وتمد البسبوسة الجسم بالسعرات الحرارية اللازمة التي يفقدها خلال الشهر الكريم، وتحتوي على قيم غذائية عالية لأن جميع مكوناتها مواد طبيعية وغير ضارة بالصحة، ويجب عدم المبالغة في تناول الحلويات الشرقية لأنها تؤدي إلى زيادة الوزن بسبب هذه السعرات الحرارية العالية، وعملها في المنزل يضمن لنا أن تكون جميع مكوناتها طازجة، ونضمن أن تكون نظيفة وآمنه على صحة جميع أفراد الأسرة، وتوجد أنواع كثيرة منها، مثل البسبوسة بالقشطة، والبسبوسة بالمكسرات، والبسبوسة بجوز الهند، وكلها شهية ولذيذة الطعم ويعشقها الكبار والصغار، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل البسبوسة بالكراميل في المنزل بأبسط الإمكانيات وأقل التكاليف.

مكونات البسبوسة بالكراميل

يحتوي هذا النوع من الحلويات الشرقية اللذيذة على بعض المكونات البسيطة وسهلة التحضير وهى كما يلي:-

2 كوب من السميد.

كوب ونصف من السكر.

كوب من اللبن الزبادي.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

2 ملعقة كبيرة من السمنة.

ربع كوب من القطر.

2 كوب من صوص الكراميل الجاهز.

لوز للتزيين حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف معكي يا سيدتي على طريقة تحضير البسبوسة بالكراميل في المنزل من خلال الخطوات التالية:-

نقوم بدعك السميد مع السكر، ثم نضيف إليهم البيكنج بودر، والسمنة، ونقلب المزيج حتى يصبح مثل الفتات. نقوم بإضافة اللبن الزبادي، ونقلب المكونات حتى تصبح لدينا عجينة طرية. نحضر صينية وندهنها بالسمنة، ونصب المزيج فيها بحيث يكون الخليط متساوي. نقطعها على شكل مربعات، ونضع على كل مربع حبة لوز، ونتركها مدة ساعة حتى ترتاح. ندخل الصينية الفرن الذي يكون محمي من قبل حتى تنضج وتتحمر. نقوم بوضع الشربات البارد، عند خروج البسبوسة من الفرن حتى تتشرب القطر جيدًا. نصب صوص الكراميل وندخل الصينية الفرن مرة أخرى دون تشغيل لمدة 5 دقائق، ثم نخرجها ونضعها في طبق التقديم ونقدمها بالهناء والشفاء.

سر نجاح البسبوسة بالكراميل

هناك بعض الأسرار التي تساعد في نجاح عملها في المنزل وهى كما يلي:-