طريقة عمل بسكويت البرتقال الهش نكهة لذيذة وطعم مختلف للبسكويت

يتميز بسكويت البرتقال الهش ، بمذاق لذيذ وقوام هش جداً ويعتبر من أنواع البسكويت التي تقدم في وجبة الإفطار مع كوب الشاي، يعد هذا النوع من البسكوت مفيدة جداً للأطفال فهو يحتوي على البيض واللبن وهما من المكونات المفيدة جداً والمغذية للجسم، كما أنه يحتوي على عصير البرتقال الذي يميزه بنكهة جميلة تطغي على رائحة البيض التي قد لا يرغب بها بعض الأشخاص، خطوات عمله بسيطة جداً وسهلة ولا تحتاج كثير من الوقت أو الجهد، وبكل سهولة يمكننا عمله في المنزل والاستغناء عن شراءه من الخارج، تختلف طرق تحضير البسكويت وهناك أنواع كثيرة من البسكوت منها بسكوت النشا وبسكوت الزبدة، ولكن من خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل بسكويت البرتقال الهش بخطوات بسيطة وغير مكلفة.

مقادير عمل بسكويت البرتقال الهش بالمنزل

نحتاج لعمل بسكويت البرتقال إلي مكونات بسيطة وأهم شيء هو الالتزام بالمقادير وهي كما يلي:ـ

2 كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة بسيطة من الملح.

نصف كوب من الزبدة.

نصف كوب من السكر.

بيضة واحدة.

ملعقة من بشر البرتقال.

ربع كوب من عصير البرتقال الطازج.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات الأتية سوف نتعرف على طريقة عمل بسكويت البرتقال الهش وهي كما يلي:ـ

نستخدم وعاء عميق في الحجم ونضع به الزبدة، يضاف السكر ونبدأ بخفق المكونات حتي يصبح الخليط ناعم. يضاف البيض وبشر البرتقال ونخفق، حتي تختلط المكونات تماماً بشكل جيد. يضاف عصير البرتقال ونستمر في الخفق، حتي تمتزج جميع المكونات. يتم خلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح ونقلب المكونات، ثم يضاف خليط الدقيق إلي المكونات السابقة ونقلب حتي تتكون لدينا عجينة طرية. نستخدم كيس الحلواني لتشكيل العجينة أو ماكينة البسكويت إذا وجدت، توضع قطع البسكويت داخل صينية مدهونة بقليل من السمنة. توضع الصينية داخل الفرن على درجة حرارة متوسطة حوالي 180 درجة مئوية، ويترك حتي يأخذ اللون الذهبي يأخذ البسكوت حوالي ربع ساعة لكي ينضج داخل الفرن. يترك لكي يبرد ويقدم بالهنا والشفا مع كوب من الشاي أو الحليب.

فوائد البرتقال لجسم الإنسان

يمتاز البرتقال بفوائد عديدة ومتنوعة من أهمها ما يلي:ـ