أسرار مذاق تتبيلة الفراخ المشوية ومقادير المكونات مثل المطاعم

أكثر أسباب تمييز وجبات الفراخ بين المطاعم أنها تتشكل بأكثر من طريقة وكل طريقة تنافس الطريقة الأخري وتوجد أكبر نسبة إستهلاك الدجاج يومياً في دول الوطن العربي بسبب تفضيل الكثير من الأشخاص للفراخ بدلاً من اللحوم وتعتبر الفراخ المشوية هي الوجبه السائدة في المطاعم والمنازل وتختلف نظراً للمكونات المستخدمه وعدد ساعات التتبيلة فإن تتبيلة الفراخ هي سر إنجذاب الأشخاص لها بسبب مذاقها اللذيذ التي تكتسبه وتعتبر الفراخ المشوية أكثر إنتشاراً بين الشباب وبسبب تجهيزات الشباب للأعياد يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة تحضير الفراخ المشوية المتبلة ويمكنك التعرف على طريقة التحضير من خلال هذا المقال. طريقة تحضير تتبيلة الفراخ المشوية طريقة تحضير تتبيلة الفراخ المشوية المكونات: علبة زبادي خالية الدسم.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

ثلاث فصوص ثوم صغيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من الكاري والفلفل الأسود والبابريكا.

ملعقة ونصف من الملح.

نصف بصلة صغيرة مفرومة.

ملعقتين من عصير الليمون الطازج. طريقة التحضير: يجب تحضير دجاجه متوسطة الحجم وتقطيعها إلي قطع صغيرة بحيث يتم تنظيفها بالماء جيداً ثم نتركها جانباً. نحضر طبق واسع للتبيلة ونضع به جميع البهارات أولاً ونقلبهم معاً ثم نقوم بتقطيع البصلة إلي قطع صغيرة بحيث يتم فرمها ثم وضعها من التوابل وسكب الزبادي على الخليط ثم الصلصة، تقسيم فصوص الثوم إلي قطع صغيرة جداً ووضعها مع باقي المكونات. تقليب المكونات معاً حتى تندمج وتصبح خليط واحد بعد ذلك نقوم بوضع قطع الفراخ وإدخال قطع الدجاج بداخل المكونات ثم نضعها بالثلاجة لمدة عشر ساعات بحيث تأخذ الفراخ المذاق الخاص بالتوابل بعد ذلك تصبح جاهزة لوضعها في الفرن. تجهيز الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم نقوم بتغطية صينية الفراخ الذي سبق تتبيلها بالورق الألمنيوم الخاص بالطهي لمدة ساعه على الأقل حتى تنضج وإختبار نضجها. طريقة التحضير: الوسوم

أكثر أسباب تمييز وجبات الفراخ بين المطاعم أنها تتشكل بأكثر من طريقة وكل طريقة تنافس الطريقة الأخري وتوجد أكبر نسبة إستهلاك الدجاج يومياً في دول الوطن العربي بسبب تفضيل الكثير من الأشخاص للفراخ بدلاً من اللحوم وتعتبر الفراخ المشوية هي الوجبه السائدة في المطاعم والمنازل وتختلف نظراً للمكونات المستخدمه وعدد ساعات التتبيلة فإن تتبيلة الفراخ هي سر إنجذاب الأشخاص لها بسبب مذاقها اللذيذ التي تكتسبه وتعتبر الفراخ المشوية أكثر إنتشاراً بين الشباب وبسبب تجهيزات الشباب للأعياد يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة تحضير الفراخ المشوية المتبلة ويمكنك التعرف على طريقة التحضير من خلال هذا المقال. طريقة تحضير تتبيلة الفراخ المشوية طريقة تحضير تتبيلة الفراخ المشوية المكونات: علبة زبادي خالية الدسم.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

ثلاث فصوص ثوم صغيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من الكاري والفلفل الأسود والبابريكا.

ملعقة ونصف من الملح.

نصف بصلة صغيرة مفرومة.

ملعقتين من عصير الليمون الطازج. طريقة التحضير: يجب تحضير دجاجه متوسطة الحجم وتقطيعها إلي قطع صغيرة بحيث يتم تنظيفها بالماء جيداً ثم نتركها جانباً. نحضر طبق واسع للتبيلة ونضع به جميع البهارات أولاً ونقلبهم معاً ثم نقوم بتقطيع البصلة إلي قطع صغيرة بحيث يتم فرمها ثم وضعها من التوابل وسكب الزبادي على الخليط ثم الصلصة، تقسيم فصوص الثوم إلي قطع صغيرة جداً ووضعها مع باقي المكونات. تقليب المكونات معاً حتى تندمج وتصبح خليط واحد بعد ذلك نقوم بوضع قطع الفراخ وإدخال قطع الدجاج بداخل المكونات ثم نضعها بالثلاجة لمدة عشر ساعات بحيث تأخذ الفراخ المذاق الخاص بالتوابل بعد ذلك تصبح جاهزة لوضعها في الفرن. تجهيز الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم نقوم بتغطية صينية الفراخ الذي سبق تتبيلها بالورق الألمنيوم الخاص بالطهي لمدة ساعه على الأقل حتى تنضج وإختبار نضجها. طريقة التحضير:

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