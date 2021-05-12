عمل كيكة العسل الروسية بخطوات سهلة للغاية في عيد الفطر لعام 2021

تعتبر كيكة العسل الروسية من اشهي والذ الحلويات الغربية حيث يطلق عليها أيضاً الكيك الشيشاني وهى منتشرة في مصر والسعودية ولبنان ودول الخليج العربي والبلدان العربية، حيث تتميز بطعمها الرائع وهى تحتاج الى بعض الوقت ولكن من السهل عملها في المنزل وبخطوات سهلة وبسيطة وبتكلفة اقل من محلات الحلويات حيث يعشقها الكبار والصغار لمذقها الممتع حيث يوجد بها العديد من العناصر الغذائية المفيدة لأنها تحتوي على سعرات حرارية ودهون مشبعة وكربوهيدرات وبروتينات التي تساعد في بناء العضلات حتى نكون بصحة جيدة، وسوف نتناول في موضعنا هذا على مكونات كيكة العسل الروسية من خلال موقع ثقفني ونتمنى بأن تنال إعجابكم. مكونات كيكة العسل الروسية مكونات كيكة العسل الروسية سوف نتحدث عن مكونات عمل كيكة العسل الروسية وهى كالتالي:- خمس ملاعق كبيرة من العسل.

ربع كوب من الزبدة.

كوب ونصف من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

اربع بيضات.

كوب من الكريمة.

كوبان من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

رشة خفيفة من الملح.

فراولة مقطعة.

توت أسود حسب الرغبة. طريقة عمل الكراميل طريقة عمل الكراميل سوف نتحدث عن طريقة عمل الكراميل وهى كما يلي:- نقوم بإحضار اناء ونضع به كلا من العسل والزبدة والسكر والخل ونضعهم على النار ويتم تقليبهم جيداً حتى يتجانس الخليط مع بعضة البعض ونتركه داخل الثلاجة. طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة العسل الروسية وهى كالآتي:- نحضر وعاء من البلاستك ونضع به البيض والبيكنج بودر والدقيق والملح ثم نقوم بالخفق المستمر بواسطة المضرب ويتم ترك العجينة لمدة ربع ساعة حتى تتخمر ونحصل على عجينة طرية ومناسبة. ونقوم بتقسيم العجين الى عدد من الكرات ثم يتم رش الطاولة بالدقيق، ويتم فرد الكرات ووضع كل كرة داخل صينية مدهونة بالزبدة ونكرر العملية حتى ننتهي من الكرات. يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونضع بداخلها الصينية، ويتم تكرار العملية حتي الانتهاء من كرات العجين ونتركها لمدة عشر دقائق حتى تقترب من اللون المحمر الجذاب. وبعد إخراجها من الفرن يتم تركها حتى تبرد ثم نقوم بإحضار قالب الكيك، ونضع به طبقة الكيك ثم نضع فوقها الكريمة ونستمر حتى الانتهاء من طبقات الكيك. يتم سكب الكراميل على قالب الكيك ثم نقوم بتزينها بالفراولة والتوت الأسود ويتم تقطيعها الى قطع مناسبة للتقديم، ونتركها بالثلاجة لمدة ستة ساعات. يتم تقديمها على طبق التقديم وبألف هناء وشفا. الوسوم

تعتبر كيكة العسل الروسية من اشهي والذ الحلويات الغربية حيث يطلق عليها أيضاً الكيك الشيشاني وهى منتشرة في مصر والسعودية ولبنان ودول الخليج العربي والبلدان العربية، حيث تتميز بطعمها الرائع وهى تحتاج الى بعض الوقت ولكن من السهل عملها في المنزل وبخطوات سهلة وبسيطة وبتكلفة اقل من محلات الحلويات حيث يعشقها الكبار والصغار لمذقها الممتع حيث يوجد بها العديد من العناصر الغذائية المفيدة لأنها تحتوي على سعرات حرارية ودهون مشبعة وكربوهيدرات وبروتينات التي تساعد في بناء العضلات حتى نكون بصحة جيدة، وسوف نتناول في موضعنا هذا على مكونات كيكة العسل الروسية من خلال موقع ثقفني ونتمنى بأن تنال إعجابكم. مكونات كيكة العسل الروسية مكونات كيكة العسل الروسية سوف نتحدث عن مكونات عمل كيكة العسل الروسية وهى كالتالي:- خمس ملاعق كبيرة من العسل.

ربع كوب من الزبدة.

كوب ونصف من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

اربع بيضات.

كوب من الكريمة.

كوبان من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

رشة خفيفة من الملح.

فراولة مقطعة.

توت أسود حسب الرغبة. طريقة عمل الكراميل طريقة عمل الكراميل سوف نتحدث عن طريقة عمل الكراميل وهى كما يلي:- نقوم بإحضار اناء ونضع به كلا من العسل والزبدة والسكر والخل ونضعهم على النار ويتم تقليبهم جيداً حتى يتجانس الخليط مع بعضة البعض ونتركه داخل الثلاجة. طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة العسل الروسية وهى كالآتي:- نحضر وعاء من البلاستك ونضع به البيض والبيكنج بودر والدقيق والملح ثم نقوم بالخفق المستمر بواسطة المضرب ويتم ترك العجينة لمدة ربع ساعة حتى تتخمر ونحصل على عجينة طرية ومناسبة. ونقوم بتقسيم العجين الى عدد من الكرات ثم يتم رش الطاولة بالدقيق، ويتم فرد الكرات ووضع كل كرة داخل صينية مدهونة بالزبدة ونكرر العملية حتى ننتهي من الكرات. يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونضع بداخلها الصينية، ويتم تكرار العملية حتي الانتهاء من كرات العجين ونتركها لمدة عشر دقائق حتى تقترب من اللون المحمر الجذاب. وبعد إخراجها من الفرن يتم تركها حتى تبرد ثم نقوم بإحضار قالب الكيك، ونضع به طبقة الكيك ثم نضع فوقها الكريمة ونستمر حتى الانتهاء من طبقات الكيك. يتم سكب الكراميل على قالب الكيك ثم نقوم بتزينها بالفراولة والتوت الأسود ويتم تقطيعها الى قطع مناسبة للتقديم، ونتركها بالثلاجة لمدة ستة ساعات. يتم تقديمها على طبق التقديم وبألف هناء وشفا.

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